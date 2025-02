Kanye West et Bianca Censori seraient sur le point de «divorcer»

Après la robe transparente et le pétage de plomb antisémite de Ye sur X, le Daily Mail en est certain: le couple le plus controversé de ces dernières années entamerait une «procédure judiciaire pour mettre fin au mariage».

11 petits jours après le scandale de la robe transparente lors des Grammy Awards, le couple formé par Kanye West et Bianca Censori serait sur le point de divorcer. C’est le Daily Mail qui l’affirme jeudi soir, témoignage d’un «proche du rappeur de 47 ans» à l’appui:

«Le couple s'est désormais séparé et ils s’attendent à ce qu'une procédure judiciaire soit engagée pour mettre fin au mariage dans les prochains jours» Dans le Daily Mail

Toujours selon le tabloïd britannique, ils auraient «convenu verbalement qu'elle recevrait un paiement de 5 millions de dollars après le court mariage, qui a débuté en décembre 2022». Mais alors, qui vit où désormais? Pour le Daily Mail, Bianca se planquerait «pour le moment» dans «leur maison de 35 millions de dollars à Beverly Park North», à Los Angeles et Ye pourrait retourner vivre au Japon, «où il a passé une grande partie de l'année dernière à vivre dans un hôtel, à Tokyo».

Ce n’est pas la première fois que le couple sème des rumeurs de séparation. Mais après la succession de scandales déclenchés par Ye ces derniers jours, les choses s’accélèrent. Pour rappel, après les Grammy Awards, le rappeur a empoigné son compte X pour y lâcher des commentaires (notamment) antisémites.

Alors qu’il avait à nouveau dépensé plusieurs millions de dollars afin de diffuser une publicité pour sa marque de fringue durant le Super Bowl, son shop en ligne ne proposait qu’un t-shirt flanqué d’une croix gammée.

Enfin, après avoir disparu de la plateforme d’Elon Musk quelques jours, Kanye West a réactivé son compte jeudi, dans la journée. Les messages problématiques avaient été supprimés au passage. Par lui ou par Musk? Mystère. (fv)