Kanye West: ça ne va pas mieux

En désactivant son compte, Kanye nous permet de prendre congé de lui. Enfin. Mais à quoi doit-on s'attendre dans le futur, et à combien de provocations va-t-on encore assister, avant que son album dopé à l'IA intitulé Bully ne sorte, le 15 juin prochain? On est déjà fatigués.

«Je me déconnecte de Twitter. Je remercie Elon de m'avoir permis de me défouler. Cela a été très cathartique d'utiliser le monde comme caisse de résonance. C'était comme un voyage à l'Ayahuasca. J'aime tous ceux d'entre vous qui m'ont donné votre énergie et votre attention. Pour que nous puissions nous reconnecter. Bon après-midi et bonne nuit.»

««J’ai tweeté à peu près tout ce que je voulais pendant environ 12 heures et j’ai toujours mon compte Twitter. Et surtout, mes milliards»

En outre, l’Anti-Defamation League, une organisation non gouvernementale qui se consacre à la lutte contre l’antisémitisme, a condamné les propos de Kanye comme étant «une manifestation flagrante et sans équivoque de haine.» L'American Jewish Committee, un groupe mondial de défense de la foi juive, a également publié une déclaration dénonçant les commentaires de West, expliquant que ces «propos haineux» sont à prendre au sérieux, et qu'on ne peut «ignorer l’influence dangereuse qu’ils peuvent avoir sur ses millions d’abonnés.»

L'homme a également su imposer ses provocations et sa présence à un niveau global grâce au Super Bowl, à travers une pub étrange, sur laquelle il se filme face cam' à l'iPhone, allongé sur un siège de dentiste. «Comment ça va les gars? J’ai dépensé tout l’argent de la pub pour me faire ces nouvelles dents. Donc j’ai encore dû tourner à l’iPhone. Bref, allez sur yeezy.com (réd: son site web)».

Il a pété les plombs. Littéralement. Pendant 72 heures, l'on a observé les tweets de Kanye comme l'on anticipe un drame annoncé, impuissants, mais presque blasés. Here we go again... Depuis vendredi, le rappeur de 47 ans n'en finit plus de refaire le monde ou de le fustiger. Portant les uns aux nues, déchirant les autres, Kanye s'est improvisé démiurge de la «hate» du haut de son compte X. Le tout à travers son clavier - et à travers un égo gonflé aux views par des Grammys dont il a su extraire toute la dose de spotlight qu'il réclamait, visiblement sans savoir comment la consommer de manière constructive.

J’ai peur d'un truc que vous mangez et c'est gênant

Des phobies, on en a tous. Tandis que certaines personnes tremblent devant des araignées ou fuient la vue du sang, d'autres ont des angoisses... plus atypiques. Dans mon cas, c'est un fruit bien précis qui m’en fait voir des vertes et des pas mûres. Je vous explique comment sa simple évocation peut me filer des sueurs froides.

Vous avez peur des araignées? Okay. Pas super original, mais okay. Votre pouls s’accélère devant quelques gouttes (ou litres) de sang? Mmhh, je vous comprends… un peu. Je me sens un brin fébrile aussi à la vue d’une coupure ensanglantée, mais uniquement s’il s’agit de ma propre hémoglobine (je ne dis pas que votre artère fémorale peut se vider sans que ça ne me provoque au moins un petit haut-le-cœur, rassurez-vous). Mais non, moi, ma came, enfin ma non-came, c’est… Les bananes. Rien que de l’écrire, j’ai un frisson.