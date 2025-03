L’établissement, baptisé Privé-Swiss, est basé dans l’Etat du Connecticut. image: prive-swiss

Kanye West ira-t-il en cure dans cette clinique suisse de luxe?

Alors que Ye aligne les publications et les déclarations problématiques à une cadence industrielle, on lui a conseillé de se faire soigner dans un établissement baptisé Privé-Swiss, à 4000 dollars la nuit. Selena Gomez, parmi d’autres stars, y avait fait une cure de repos en 2018.

Un Läkerli, un massage, une injection quelconque et ça repart à Hollywood? C’est un peu le mantra de cette clinique qui promet «l'excellence dans les soins de santé mentale privés». Armée de tout un tas de «programmes de retraite de luxe cliniquement intense», cette structure baptisée Privé-Swiss offre avant tout une discrétion, une exclusivité et un raffinement qui collent parfaitement aux besoins très particuliers des very important people en mental breakdown.

Et Kanye West pourrait bien devenir le prochain patient parfait. C’est en tout cas ce que des proches du rappeur en disgrâce lui auraient conseillé jeudi.

«C'est là qu'ils veulent m’envoyer» Ye, sur la plateforme X

Sous-entendu: Kanye, tu as besoin d’aide. Cependant, le ton avec lequel le rappeur intarissable a partagé cette information évoque plus volontiers une menace qu’un conseil avisé.

Du moins dans l’esprit de Ye, qui passe son temps à défoncer toutes les limites, en déclinant sa croix gammée à toutes les sauces et en s’acharnant sur les gamins de Beyoncé et Jay-Z.

En vérité, l’évocation de cette étrange clinique n’a rien d’une idée totalement loufoque, sachant les difficultés que traverse actuellement l’ex de Kim Kardashian.

De la thérapie cognitivo-comportementale à la méditation de pleine conscience, en passant par l'art-thérapie ou la traditionnelle cure de désintox, tout semble prévu pour que les stars se refassent une santé mentale au top, «en s’éloignant d'un mode de vie très médiatisé et saturé», promet le site internet de Privé-Swiss. Selena Gomez y a fait un séjour de deux semaines en 2018, tout comme Kit Harington, la star de Game of Thrones.

En vérité, Privé-Swiss n’a de suisse que son nom, son image de marque et sa fondatrice, Heidi E. Kunzli, qui serait une citoyenne américano-suisse «avec plus de 30 ans d’expérience dans la prise en charge de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et d'addiction, de gestion du stress, de comportements inadaptés», nous dit sa page LinkedIn. Car cette structure de soins est basée dans le Connecticut, avec une antenne à Newport Beach, en Californie. Mais une croix blanche sur fond rouge fera toujours son petit effet lorsqu’il s’agit de signifier l’excellence et la discrétion.

Sur le site internet, et histoire d’éviter les ennuis, Privé-Swiss se garde bien de se prendre pour un véritable hôpital psychiatrique. Le fastueux domaine, planté sur la commune d’Essex promet avant tout une retraite apaisante au grand air et surtout loin des paparazzi.

Des soins de luxe qui laissent à désirer?

L’expérience y est tellement discrète qu’il est compliqué de savoir si ça fonctionne réellement. Certes, Selena Gomez disait «se sentir beaucoup mieux» en sortant de ce bunker doré, mais les retours sont quasi inexistants. Malgré tout, en 2019, le Telegraph était tombé sur un commentaire peu reluisant posté sur un forum par «un professionnel de la santé mentale»:

«Le personnel y est très compétent, empathique et bienveillant, mais le traitement consistait généralement en une thérapie holistique, et non en des traitements thérapeutiques fondés sur des données probantes»

En résumé, ces séjours de deux à quatre semaines, qui coûtent tout de même 4000 dollars la nuit, permettent avant tout aux PDG et aux stars de s’isoler dans le luxe pour y dormir un peu mieux que dans la fournaise haletante des collines d’Hollywood.

Toujours selon le Telegraph, un cadre de Wall Street y aurait dégoté «de nombreux outils à considérer et à utiliser, et, espérons-le, un rappel de ce qui sera important dans les jours, les mois et les années à venir». Allez savoir ce que ça veut réellement dire.

Pour l’heure, Kanye West ne semble pas près de jouer la carte de la discrétion et de la retraite holistique, puisqu’il passe ses journées à dire des bêtises sur la plateforme X. Mais sait-on jamais?