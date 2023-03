Au Karen's Diner, on mange des burgers et se faisant insulter par le staff. instagram

L'hygiène de ce célèbre resto est catastrophique

Le Karen's Diner, connu pour son service pitoyable (mais volontaire), a eu la visite du service de l'hygiène au mois de février et ça s'est mal passé.

Déjà qu'on est mal servi au Karen's Diner, on apprend désormais qu'on peut même être empoisonné. Le service de l'hygiène a donné la note de zéro à l'une des succursales qui vient d'ouvrir en Royaume-Uni.

Le restaurant en question est situé à Newport au Pays de Galles. La visite des inspecteurs a eu lieu le 22 février alors que des files d'attente devant les portes se formaient pour avoir la chance de se faire servir un burger accompagné d'un doigt d'honneur.

Le Karen's Diner, dont le concept à l'origine est australien, s'inspire de ce qu'on appelle les «Karen». Des femmes ayant la cinquantaine, généralement blanches (parfois racistes) connues pour se plaindre du service dans un café ou un restaurant avec cette phrase d'accroche: «Call me the manager». Des Karen's Diner, il y en a désormais partout dans le monde, des Etats-Unis à l'Europe en passant par Bali.

Les inspecteurs de l'hygiène ont dressé une longue liste de points à améliorer. En même temps, on ne peut que s'améliorer quand on obtient un zéro, mais on ignore les détails de cette liste.

Paul Levin, qui supervise les activités de Karen's Diner au Royaume-Uni et en Europe, a déclaré que le restaurant de Newport avait changé de chef et que la cuisine était «désormais comme une cuisine devrait être». Une belle réponse de communicant. Il a ajouté qu'il avait écrit au conseil municipal pour demander une nouvelle inspection. En gros: Recommencez, on n'était pas prêt!

Ça vous dit un burger noté zéro sur l'échelle de l'hygiène? Hmmm! Image: instagram karensdinernewport

Un porte-parole de Karen's Diner à Newport tente de rassurer ses clients:

«La visite a eu lieu cinq jours après l'ouverture officielle, le restaurant ayant connu des retards dans l'installation du gaz. On pense que l'inspection rapide des conditions d'hygiène a été effectuée en raison de la grande attention médiatique suscitée par l'ouverture de ce restaurant à l'expérience immersive»

Mais le Karen's Diner de Newport n'est pas un cas isolé en Grande-Bretagne. La succursale de Sheffield a reçu une note de deux, selon la Food Standards Agency. Quant au restaurant de Birmingham, il a reçu la note 1. A titre de comparaison, celui de Gillingham a obtenu la meilleure note de cinq.

Trop sympa! Image: instagram karensdinernewport

Désormais, le slogan du Karen's Diner de Newport ne sera plus: «Great Food, Terrible Service» mais ««Great Food, Terrible Service... and Worst Hygiene».

