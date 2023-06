Koh-Lanta: voici les pires candidats de l'épreuve de l'orientation

Ce mardi 6 juin à 21 heures et des poussières, se déroule la demi-finale de Koh-Lanta sur TF1. Les quatre candidats en lice vont s'affronter sur l'épreuve culte de l'orientation. Avant eux, d'autres ont terriblement galéré. Retour sur les pires performances.

La plus lente

En 2007, Kevin et Jade se qualifient, mais après 7 heures d'épreuve à avoir retourné l'île, Simon et Maryline n'ont toujours rien trouvé. La recherche du poignard est si longue que la nuit tombe et que la production est forcée d'arrêter l'épreuve pour qu'elle ne reprenne que le lendemain.

«On avait dormi sur place avant de reprendre le lendemain matin» Maryline pour Le Parisien

Maryline a trouvé le troisième poignard après 12h30 d'épreuve au total. C'est finalement Jade qui gagnera ce Koh-Lanta.

Le plus nul

C'est triste à dire, mais s'il y a des candidats qui battent le record de l'épreuve la plus longue, il y aussi des candidats qui battent le record de l'épreuve la plus longue... sans la finir. C'est le cas de Dorian, candidat de l'édition Les 4 Terres en 2020. Il n'a jamais réussi à lire convenablement sa boussole. Sa piètre performance lui vaut encore des mèmes sur Twitter, où on le voit errer en forêt sans but.

«À la fin, j’étais un zombie qui errait. Je ne savais même plus ce que je faisais» Dorian pour Le Parisien

La moins méritante

Cette même année, Inès, la candidate qui a découvert les fruits grâce à Koh-Lanta, s'est qualifiée pour les poteaux en faisant semblant de chercher. L'infirmière de 22 ans avait trouvé son repère, mais jamais la balise indiquant la localisation du poignard. Elle est tombée sur cet objet directement au hasard, ou plutôt en collant Naoil.

«J’avais envie de me pendre! Il fallait que je recommence tout à zéro» Naoil pour Le Parisien

Inès et Naoil étaient très copines.

La moins chanceuse

Dans l'édition Koh-Lanta: l'île des héros en 2021, Alexandra, candidate peu appréciée du public, fait un malaise en pleine épreuve. Elle est évacuée par les médecins du jeu. C'est d'ailleurs cette même année que les règles se sont durcies pour l'épreuve d'orientation. Jusque-là, les aventuriers pouvaient voir tous les codes couleurs/directions avant de partir dans la jungle. De petits malins arrivaient à les retenir, du coup, la production a décidé que les finalistes étaient forcés de revenir à la table d’orientation après avoir trouvé la balise.

Alexandra était devenue la cible de Twitter lors de cette saison. Cette photo est bien évidemment un montage.

Bonus: les plus rapides

Francis (Koh-Lanta: Panama, 2004) et Frédéric (Koh-Lanta: Caramoan, 2008) ont tous les deux trouvé leur poignard en seulement 20 minutes. Comme dirait Claude, le goat: «Par le pouvoir du poignard ancestral! La force du Chi!»

