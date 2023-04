«Du jamais vu»: ce teasing de malade à la fin de l'épisode de Koh-Lanta😱

Cette semaine, on a assisté à la réunification et donc, aux ambassadeurs. Un épisode lent mais qui nous a laissé sur un cliffhanger tel un thriller Netflix.

Attention les enfants⚠️, cet article contient des spoilers. N'allez pas plus loin si vous n'avez pas encore vu l'épisode de mardi. Signé: une amie qui vous veut du bien.

Comme le dit So Foot, le site spécialisé en Koh-Lanta (et accessoirement en foot), l'épisode de la réunification, souvent divisé en deux parties, était «un long calvaire ennuyeux». Mardi soir, il n'y a eu qu'une épreuve et pas la plus dynamique: le cochon pendu. C'est Helena qui l'a remportée, raflant au passage le talisman du feu sacré et l'immunité.

Mais l'épisode 8, c'était aussi celui du rendez-vous des ambassadeurs. Un genre de G2 où un représentant de chaque équipe tente de convaincre l'autre d'éliminer un aventurier. Grâce (équipe jaune) et Quentin (équipe rouge) n'ont pas trouvé de terrain d'entente. En même temps, difficile d'en placer une avec Grâce. Elle parlait à Quentin comme si elle faisait un battle de rap en commençant ses phrases par des: «J't'explique comment ça va se passer» ou «J't'arrête tout de suite». Les deux adversaires, persuadés d'avoir au-dessus d'eux une bonne étoile, sont allés jusqu'à la boule noire. Autrement dit, ils ont risqué leur place lors d'un tirage au sort.

C'est Quentin qui a tiré la boule noire et qui a donc été éliminé. Celui qui pensait que le destin avait tourné pour lui après avoir eu un grave accident de moto et s'être fait attaquer au cutter, n'a pas eu de chance. Comme quoi, parfois, «Karma is a bitch» jusqu'au bout.

Mais c'est surtout les dernières minutes de l'émission qui sont cruciales. Gros, gros teasing de la part de TF1 pour l'épisode du 18 avril. On y voit Denis Brogniart parler face à des aventuriers choqués:

«C’est du jamais vu dans l’histoire de Koh-Lanta. C’est la première fois qu’une situation comme celle-là se produit» Denis Brogniart qui n'en fait jamais trop.

Frédéric, l'un des aventuriers, dit face caméra: «J'ai une haine profonde.» Un autre, Nicolas ajoute: «Tout ce que je ne voulais pas entendre la première journée, je l'ai entendu, c'est un enfer déjà.» Puis on voit Gilles, les larmes aux yeux: «Ça me coupe les jambes». MAIS QU'EST-CE QU'IL S'EST PASSÉ, BON SANG!

«Un coup de massue» qui devrait nous tenir en haleine jusqu'à la semaine prochaine et nous forcer à regarder l'épisode le soir même de sa diffusion, parce que forcément, maintenant, ON VEUT SAVOIR.

De potentiels scénarios

Certains fans de l'émission ont déjà esquissé plusieurs théouses. Parmi elles, le retour de Quentin. Selon plusieurs enquêteurs sur Twitter, on reconnaît furtivement son T-shirt dans le teasing de la semaine prochaine. Une théorie balayée par d'autres qui affirment que c'est un montage de vieilles images.

D'autres pensent que Grâce a laissé sa place à Quentin, ce qui semble peu probable vu l'énergie qu'elle a mise pour l'exterminer.

Peut-être qu'un candidat n'a pas accepté que Quentin soit sacrifié ainsi et va vouloir prendre sa place. Peut-être qu'un autre candidat va se blesser et sera forcé d'abandonner entraînant le retour de Quentin qui déballera tout ce que Grâce a dit sur Esteban et Anne-Sophie, notamment qu'ils ne servent à rien. Teasing, teasing!

Selon vous, quel est ce coup de théâtre auquel on va assister la semaine prochaine? Grâce va laisser sa place à Quentin (elle a été choisie pour devenir Pascal, le grand frère). Un candidat va être forcé d'abandonner pour raison médicale et Quentin va revenir. Denis aura mangé toutes les frites de l'épreuve de confort et il annoncera à Helena qu'elles sont meilleures que les frites belges.

