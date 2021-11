Teheiura exclu de Koh-Lanta après avoir triché

Etant moi-même fan de Koh-Lanta , j’ai pris sur moi pour écrire cet article, car attention, il y a du spoil pour ceux qui n’ont pas encore regardé l’épisode de ce mardi 9 novembre, sur TF1.

Comme je n’ai pas vu l’épisode, parce que j'attends toujours le lendemain pour m'éviter toutes les pubs, je suis obligée de citer un autre média qui, apparemment, a été témoin du Teheiura-Gate: «La séquence dure six minutes, pas une seconde de plus. Six minutes, le temps qu’il faut pour que l’image de héros dessinée par Teheiura depuis dix ans parte en fumée», écrit 20minutes.fr.

Le héros de Koh-Lanta originaire de Tahiti a TRICHÉ.

Eliminé la semaine dernière, Teheiura est arrivé sur l’île des bannis où l’attendait Denis Brogniart. «Je viens car j’ai besoin de vous parler, Teheiura», lui a solennellement annoncé le présentateur.

Et là, stupéfaction:

«Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp» Denis Brogniart

Le Polynésien a confirmé: «J’ai mangé deux fois». Il explique qu’il a souffert physiquement plus que sur les autres saisons (c’est sa cinquième participation).

«J’ai eu un moment de faiblesse. Je ne cherche pas d’excuses, je prendrai la sanction qu’il faudra parce que j’ai failli. Ça va me peser toute ma vie et me servir de leçon», a répondu, très ému, l’aventurier.

Quelle est la sanction?

Teheiura a été exclu du jeu par la production. Cela signifie qu’il n’ira pas sur l’île des bannis et qu'il ne pourra donc pas revenir dans la compétition, mais il conserve toutefois sa place dans le jury final.

Teheiura a posté mardi soir une lettre qui s'adresse à ses fans sur Twitter. Il affirme que c'est arrivé deux fois et qu'il n'a pas été le seul à profiter de cette nourriture, ce qui a été confirmé par la production et par certains candidats.

Si Teheiura refuse de balancer des noms, Le Parisien avance les noms de Claude et Sam qui n'ont pas confirmé.

Comment la production s'est-elle rendu compte de la tricherie?

Le magazine Télé7Jours affirme que cette tricherie aurait été rapportée à la production par un candidat présent dans l’aventure qui aurait aperçu Teheiura en train de cacher de la nourriture. Un perchiste aurait également entendu le mot «papaye».

Le directeur des programmes chez Adventure line productions (ALP), Julien Magne, a expliqué à Pure People: «On s'est posé mille questions. Après enquête, nous avons choisi de ne sanctionner que celui qui a demandé et obtenu de la nourriture. On a eu la certitude que c'était Teheiura».

Sam et Claude n'ont pas réagi directement aux accusations. Claude s'est dit triste qu’«on remette tout en cause pour une histoire de papayes» et Sam a affirmé que «ça n'enlevait rien à la légende qu'il est». Quant à Laurent, il s'est adonné à un jeu de questions-réponses avec ses fans sur Instagram. A la question ironique: «Uber Eats est passé pour toi aussi?», Laurent répond que non.

