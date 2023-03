Les jaunes et les rouges ont chacun gagné une manche durant la mythique épreuve des radeaux de Koh-Lanta. Tout s'est joué sur la troisième manche. capture d'écran twitter

Koh-Lanta: on n'a jamais vu un tel rebondissement lors de l'épreuve des radeaux

Mardi soir sur TF1, lors de cette épreuve mythique, il s'est passé un truc que personne n'avait vu venir.

Attention⚠️, cet article spoile les personnes qui n'ont pas vu l'épisode de mardi soir. On est jeudi, il est temps de se réveiller.

Les radeaux, c'est une course mythique à Koh-Lanta. Ce mardi 21 mars, sous une pluie battante, les téléspectateurs ont assisté à un coup de théâtre. Traditionnellement, cette épreuve de confort se passe comme ça: l'une des deux équipes construit un meilleur radeau que l'autre. Lorsque la course est lancée, il n'y a pas beaucoup de suspense, le radeau le mieux construit va plus vite et l'équipe qui est dessus pagaie souvent mieux. Résultat, elle rattrape la team des nuls et chope son drapeau. Fin du jeu, les gagnants se bourrent la panse et les perdants repartent bredouilles sur leur camp en pestant sur la météo, leurs vêtements mouillés ou le feu qui s'éteint.

Cette année, comme chaque année, les aventuriers ont prouvé qu'ils ne s'entraînaient pas pour cette épreuve. Chaque saison, c'est la même saison, ils comptent tous sur les autres, résultat: la construction des radeaux est claquée.

Or mardi soir, il s'est passé un truc de fou, quelque chose d'inédit, de jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta (quel teasing! j'en ai des frissons). L'équipe des rouges avait construit une embarcation moins rapide que celle des jaunes qui les ont vite rattrapés. Au moment de voler le drapeau des rouges situé à la poupe et qui aurait sonné la fin de l'épreuve, PATATRAS! Les jaunes ont chaviré. Le balancier de leur radeau s’est heurté au ponton où se situait Denis Brogniart qui, je vous rassure, n'a pas été blessé. Le présentateur a crié: «STOP! STOP! STOP!» Les jaunes avaient cassé leur bateau de fortune alors qu'ils étaient sur le point de gagner.

Avec ce retournement de situation (et de bateau) (lol), Twitter a ressorti les vieux dossiers. Merci aux internautes de faire revivre des vidéos hilarantes dont on avait presque oublié l'existence.

La règle veut que si une équipe est dans l'incapacité de poursuivre une épreuve, alors elle est forcée d'abandonner. Contre toute attente, ce sont donc les rouges qui ont gagné et qui sont repartis sur leur camp avec la récompense, de la bouffe détrempée. En effet, il pleuvait comme vache qui pisse pendant l'épreuve. La récompense, des poulets grillés, est restée sous l'eau OKLM alors que, comme le relève un internaute, il y avait une bâche sur les poulets au départ.

Ça n'a évidemment pas empêché les aventuriers de se régaler. Forcément, ils crèvent de faim, c'est pas une volaille détrempée qui va les dégoûter.

Même avec la peau du ventre bien tendue, les rouges ont ensuite perdu l'épreuve d'immunité. En vrai, ils sont moins bons que les jaunes, même si les équipes ont été mélangées la semaine dernière.

Résultat: le Genevois Martin se retrouve dans la même équipe que Grâce qui ne supporte pas ses: «Hé les gars!» et Benjamin a été séparé de Tania.

Le cadet du jeu a d'ailleurs abandonné ce mardi. Il a été remplacé par Tania, ce qui n'a pas forcément mis en joie les jaunes.

Une «exception» a annoncé Denis qui a surpris tout le monde. Normalement, les aventuriers sont remplacés uniquement quand quelqu'un part pour raisons médicales ou familiales.

Avec le son, c'est plus drôle🔊

Et parce qu'il est important de faire le travail de mémoire, voici ci-dessous une pépite, que dis-je, une vidéo iconique de l'épreuve des radeaux. Voilà, c'est tout.

