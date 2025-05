Dans Koh-Lanta, il faut avoir l'estomac bien accroché

Hmm! Les bonnes larves bien dodues. twitter

Ils ont mangé des trucs immondes dans Koh-Lanta

Ce mardi soir sur TF1, c'était le fameux épisode de la dégustation. Les aventuriers se sont délectés d'insectes crus, d'oeils de poisson ou encore de trucs gluants non identifiés.

C'est le genre d'épreuve que certains supportent en mettant leurs mains devant leurs yeux, comme s'ils regardaient un film d'horreur. Voir des gens qui bouffent des trucs immondes qui coulent sur leur menton tout en ayant le réflexe vomitif, c'est pas forcément appétissant, surtout si on avait prévu de se faire un plateau télé.

«Pile le jour où j’ai bien à manger chez moi ils sortent l’épisode de dégustations dégueu c’est bien mon jour» Sur Twitter

Ce mardi 20 mai, c'était la fameuse épreuve de la dégustation. Les aventuriers qui mangeaient le plus rapidement leurs mets, profitaient d'un repas (un vrai) et d'une nuit dans une chambre d'hôte.

Cette année, les candidats ont eu une entrée composée de trois vers blanc vivants, ces trucs gluants et pas appétissants, puis ont dû avaler un oeil de barracuda, un scorpion, une mygale, des cafards en brochette, de la chair de coquillage ou encore un scolopendre, pour la plupart grillés. Les véganes étaient probablement en sueur en voyant ces hommes et ces femmes croquer, macher, recracher pour finalement ravaler ces délicatesses exotiques.

C'est Maxime, celui qui s'était fâché avec un tronc d'arbre mort il y a quelques semaines, qui a gagné. Il a gobé les insectes comme si c'était des chips. En binôme avec lui, Noémie a, elle aussi, avalé sa plâtrée d'insectes tel un rottweiler sous-nourri. Et il y avait beaucoup de choses sur cette assiette.



«Avant, pour l’épreuve de dégustation ils devaient manger max 3 aliments, là, ils leur ont carrément fait un plateau j’vais vomir» Un internaute sur Twitter

Quant aux autres candidats, pour la plupart dégoûtés par l'aspect de ces protéines, ils n'ont même pas essayé. Pierre-Marie et Naïs en ont carrément ri, sachant pertinemment qu'ils ne gagneraient pas.

Pierre-Marie et Naïs, morts de rire devant leurs plats. twitter

Maxime a mis 1 minute 30 pour tout manger et a même réussi à dire qu'il s'était régalé. Noémie a carrément lâché un: «L'araignée, elle était trop bonne!» et Maxime a surenchéri par un «T'as vu? Ca a le goût de la coco.»

Finalement, le binôme Maxime-Noémie a aussi remporté l'épreuve d'immunité et était donc intouchable au Conseil. C'est Pierre-Marie et Naïs qui ont été éliminés, notamment à cause de Maxime, aventurier en soif de vengeance tel le comte de Monte Cristo. «T'as réussi ton coup, mais tu as désormais une étiquette de traitre», lui a lancé Naïs. Une punchline digne des Anges de la télé-réalité.

Maxime, qui se surnomme lui-même le phénix (car il avait été éliminé du jeu puis était revenu suite à un abandon médical) risque de perdre quelques plumes la semaine prochaine. Dans Koh-Lanta, ce n'est jamais bon de mentir à tout le monde pour se venger.

