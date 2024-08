Twitter n'a que d'yeux pour Lola. twitter

Koh-Lanta: cette candidate agace même ceux qui ne sont pas dans son équipe

Hier soir était diffusé sur TF1 le deuxième épisode de la tribu maudite, celle où «il fait tout noir» comme dirait Ilyesse. Et s'il y a bien une aventurière que personne ne peut saquer, c'est bien Lola. Même les candidats de l'équipe adversaire ne la supportent pas.

Elle est la bad vibe de Koh-Lanta. Pour ceux qui suivent Koh-Lanta depuis de nombreuses années, elle est un peu la Ahmad de cette saison. Si elle ne change pas d'attitude, elle va finir comme le totem de l'île maudite, seule et triste.

Lola agace, Lola énerve (à dire avec la voix de Denis Brogniart). La candidate de 25 ans qui a déjà fait le buzz la semaine dernière à cause des gros plans des caméramans sur son fessier (pour le coup, elle n'y est pour rien) est à nouveau au centre de toutes les discussions, autant dans l'émission que sur Twitter.

Son attitude «petite cheffe» ne plaît pas à certains. Même des aventuriers de l'équipe adversaire (c'est dire comme elle est populaire) donc des gens qui ne sont même pas en coloc avec elle, ne la supportent pas. C'est le cas d'Alexandre.

Et pour une fois, les punchlines des candidats sont meilleures que celles des internautes sur Twitter. La preuve avec Fabrice:

«Elle est aussi utile que le H de Hawaii» Probablement la meilleure vanne de Koh-Lanta toutes saisons confondues, œuvre de Fabrice.

«Lola, j'ai l'impression que si elle brille pas, elle meurt en fait» Toujours Fabrice, plus douée pour cracher sur Lola que pour sauver sa peau. Lors du premier épisode, il avait carrément incité son équipe à voter contre lui.

Malgré tout, la candidate de Martinique arrive à se faire une place dans le jeu. Elle a scellé un pacte avec Frédéric, Jacques, Charlotte et Sophia. Mais comme le dit très justement So Foot: ces cinq-là sont déjà morts et ils ne le savent pas encore, car Frédéric, ancien gagnant de Koh-Lanta, est un stratège et sa marque de fabrique, c'est de faire des promesses pour ne pas les respecter.

En plus de crisper ses collègues et les internautes, la production a été contrainte de censurer une séquence la concernant. En cause? Son «attitude déplacée qui n’était pas en accord avec les valeurs de ce programme familial». Des propos du responsable de la production, Julien Magne, recueillis par Télé-Loisirs. Encore une personnalité de la télé qui terminera sa course dans la Villa des cœurs brisés.

Un candidat suisse qui brille sur Koh-Lanta

Lola a pris beaucoup de place sur cet épisode 2. Même quand Michel a mené son équipe à la victoire lors de l'immunité, c'est elle qui tenait le totem. Michel, qui rappelons-le, est suisse (non, pas de celui qui mange des cervelas, l'autre.)

Lui, c'est Gustin et watson s'est entretenu avec lui:

Encore discret, Michel a montré qu'il avait des qualités sportives, notamment en ce qui concerne le tir. Rien n'est moins sûr pour les épreuves de natation, car Michel a appris à nager il y a seulement un an.

Pour tout savoir des candidats romands de Koh-Lanta, par ici👇

