Denis Brogniart n'a pas vraiment dit ça, mais il aurait pu. twitter/watson

Koh-Lanta, l'orientation: un candidat commet une grave erreur

Chaque mardi, Marie-Adèle regarde Le Totem Maudit avec un œil sur la télé, un autre sur Twitter. Cette semaine, Jean-Charles a mis la misère à ses concurrents et Ambre s'est fait éliminer.

⚠️ Attention!!! Cet article est bourré de spoilers!!!! ⚠️

Mardi soir, c'était la redoutable épreuve d'orientation pour les cinq candidats demi-finalistes. Comme on vous le disait hier, cet épisode était spécial puisqu'il y a eu quatre poignards à trouver. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, il y aura non pas trois mais quatre poteaux (dont un maudit).

Hier, on vous a aussi demandé quel candidat vous désiriez voir gagner Koh-Lanta: Le Totem Maudit et votre cœur balance entre Jean-Charles et Bastien. Vous avez de la chance, ils seront les deux sur les poteaux. (A noter que personne n'a voté pour Ambre, bravo les watsoniens, je suis fière de vous).

Le GOAT de Twitter: Jean-Charles 🐐

«Il va tous nous niquer le fustier», disait François il y a quelques semaines. Il semblerait qu'il soit en tout cas en bonne voie. Jean-Charles, le bisounours enragé qui n'a gagné aucune épreuve depuis le début du jeu, est le premier à trouver un poignard et en 36 minutes grâce à sa méthode «cueillette de champignon.» Petit poussin bombe le torse maintenant.

La principale piñata de Twitter: Ambre 🪅

La «rouetourne» a tourné. Ambre n'ira pas sur les poteaux, car elle n'a pas trouvé de poignard. Elle a cherché partout sauf dans le dos de tous les camarades qu'elle a trahi.

Petite piñata mais piñata quand même: Bastien 🪅

Bastien, favori depuis le début, commet une grave erreur en localisant sa balise. Il se trompe de couleur... comme j'ai eu envie de le secouer très fort... Du coup, il ne trouve pas le premier poignard, joue la deuxième manche avec Ambre, élimine Ambre et se retrouvera la semaine prochaine sur le poteau maudit... comme j'ai envie de souffler très fort...

Troisième piñata : François 🪅

Avant l'épreuve, le pompier explique à la caméra qu'il sera systématique, qu'il utilisera la méthode de l'étoile et de l'escargot et qu'en plus, il a un BAC+3 en course d'orientation grâce à sa prof d'EPS... Finalement, il aura perdu 5 kilos et 3 heures pour trouver la balise.

Et vous? Il y a un candidat qui vous énerve ou que vous adorez? Rendez-vous dans les commentaires!

