Cassandre et Maxim étaient en binôme lors des épreuves des destins liés. twitter

Ce candidat de Koh-Lanta a fait une grosse bourde

Ce mardi 29 octobre sur TF1, c'était l'épisode des destins liés à Koh-Lanta: l'île maudite. Deux aventuriers ont donc été éliminés en même temps.

Plus de «Divertissement»

Les destins liés, c'est souvent l'occasion de jeter bébé avec l'eau du bain. Si un candidat redoutable est en binôme avec un candidat peu populaire, ils risquent d'être balayés ensemble. Une attitude de lâche, comme dirait Gustin, le candidat suisse qui ne comprend pas toujours le sens des mots.

Grâce à un tirage au sort, les binômes ont été formés ainsi: Maxim et Cassandre, Thibault et Sophia, Jacques et Cécile, Gustin et Charlotte, et Ilyesse et Ugo, le seul binôme entièrement masculin. Mais ce déséquilibre hommes-femmes n'a aucun impact sur l'épreuve de confort, car il fallait surtout avoir du coffre. C'était la fameuse épreuve de «qui braillera le plus fort».

C'était il y a jadis:

Comme chaque année, un aventurier doit guider son partenaire qui, lui, a les yeux bandés et il faut l'avouer, c'est toujours marrant de voir des gens aveuglés se rétamer (coucou Gustin!).

Ugo et Yliesse ont gagné et ont eu la chance de manger chez l'habitant, même si Denis Brogniart insistait lourdement sur cette «famille d'apiculteurs» et l'importance des abeilles dans l'éco-système, comme si c'est ce qui intéressait les aventuriers. Non, Denis, ce qu'ils veulent vraiment, c'est bouffer, ok?

Et puis, il y a eu l'épreuve d'immunité et à nouveau, c'est Ugo et Yliesse qui ont raflé le totem, empêchant les autres candidats de voter contre eux. Bref, une semaine de vacances pour le duo.

Pour Maxim et Cassandre, c'était une tout autre histoire. Ils formaient l'un des binômes les plus en danger. Maxim avait un collier d'immunité qu'il a décidé de ne pas jouer. Pourtant, l'Histoire (oui, celle avec un grand H qu'on apprend dans les livres à l'école) prouve qu'il faut toujours jouer son collier lors des destins liés. En 2020 après J-C, Teheiura et Charlotte avaient également été éliminés lors des destins liés sans jouer leurs colliers (ils en avaient un chacun).

Rappelez-vous les enfants:

Au magazine Voici, Maxim a expliqué sa décision:

«C'est plus facile de ne pas agir que d'agir, on est tétanisé. Les deux secondes que nous laisse Denis Brogniart pour choisir passent vite» Maxim a fait un choix, ce n'était pas le bon.

Cassandre, emmenée dans la chute de Maxim, n'aura pas eu de bol jusqu'au bout de son aventure, elle qui avait tiré un record de boules noires l'empêchant de jouer aux épreuves. C'est peut-être elle, l'île maudite.

Gros rebondissement!

En parlant d'île maudite, le binôme qui pensait probablement retrouver un bon lit et se goinfrer au buffet de l'hôtel du jury final s'est fait surprendre à la fin de l'émission. En tant que téléspectateur, il fallait rester jusqu'au bout pour voir ce dernier rebondissement, un peu comme dans les films Marvel. En effet, la prod' de Koh-Lanta devait rentabiliser la location de l'île maudite, alors il a été proposé à Cassandre et Maxim de revenir par la petite porte. Mais on n'en sait pas plus.

«Les anito vous attendent pour un dernier duel» lit Cassandre à Maxim

Cassandre va visiblement devoir se confronter à son ancien coéquipier Maxim la semaine prochaine. Un retour de l'île maudite, ça veut dire un retour du filtre sépia sur notre écran de télévision. Joie!

En parlant d'îles, celles-ci sont à vendre:

1 / 7 Ces îles sont à vendre, il y en a pour toutes les bourses! Polynésie française - 36 millions de francs. source: www.privateislandsonline.com

En parlant de trucs maudits, voici les meilleurs lieux où fêter Halloween: