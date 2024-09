Le Ministère public vaudois a reçu une plainte pénale contre Gustin, le candidat de Koh-Lanta. Image: ALP/TF1

Le Suisse de Koh-Lanta accusé d'agression: comment TF1 l'a recruté?

Une plainte pénale est instruite par le Ministère public vaudois contre Gustin, le candidat suisse de Koh-Lanta. La boîte de production avait-elle connaissances des faits? Comment la chaîne recrute-t-elle ses aventuriers? Explications.

Les faits, dévoilés ce lundi par 24heures, remonteraient au mois d'août 2023. A 2 heures 20 du matin, la Police Nord vaudois (PNV) reçoit un appel d'urgence et dépêche deux patrouilles à la salle de L'Amalgame, à Yverdon. Sur place, une agente de sécurité a le nez cassé et deux autres de ses collègues sont blessés. Un «fêtard violent est menotté» avant d'être transféré au poste de police. Il sera dénoncé et écopera d'une amende.

Le Ministère public vaudois a confirmé s'être saisi de l'affaire après avoir reçu une plainte pénale contre Gustin, le candidat vaudois de la dernière saison de Koh-Lanta, diffusée depuis le 20 août. Une instruction est en cours et le prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a été auditionné en février dernier, selon les informations de 24heures.

Adventure Line Productions (ALP), la société de production de l'émission, était-elle au courant qu'une plainte pénale avait été déposée contre Gustin en Suisse? Contactée par watson, Stéphanie Clément, directrice de la communication, répond:

«ALP n’entend pas commenter une affaire privée non jugée et pour laquelle il existe une présomption d’innocence. Cette affaire, puisqu’elle n’est pas encore jugée, ne peut figurer dans un casier judiciaire» Stéphanie Clément, directrice de la communication d'ALP.

Extrait du casier judiciaire

Lors du recrutement en effet, chaque candidat doit indiquer s'il fait l'objet de condamnations judiciaires et doit fournir un extrait de casier à ce sujet. «Nous demandons aux postulants le volet 3 du casier judiciaire pour les Français (le seul qu'il nous est autorisé à demander par la loi), et un extrait de casier judiciaire pour les Suisses et les Belges», précise Stéphanie Clément.

Et la directrice de la communication d'ALP d'assurer que «toutes les garanties nécessaires sont prises en amont d’un tournage afin de valider un participant dans la limite de ce que nous autorise la loi».

Un autre cas litigieux avait fait parler de lui lors de l'édition 2022 de Koh-Lanta. François Descamp, commandant professionnel des sapeurs-pompiers de l’Hérault, avait été mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre d'une affaire qui remonte à août 2016. Quatre pompiers mobilisés pour un feu de forêt avaient été surpris par les flammes. L'un d'eux était décédé et François Descamp était soupçonné «d’avoir ce jour-là donné à la troupe des ordres inadaptés».

En février 2022, au moment de la diffusion de Koh-Lanta, l'enquête était en cours. Pointée du doigt, ALP avait déclaré ne pas être au courant de cette mise en examen et avait assuré que le pompier avait présenté un extrait de casier judiciaire vierge.

Tests psychologiques et médicaux

Outre la présentation de l'extrait du casier judiciaire, quels sont les autres critères sur lesquels se base la sélection des candidats? Les personnes qui tentent leur chance répondent à un appel à candidatures lancé par TF1. Ils remplissent un dossier de présentation – nom, prénom, âge, profession – et expliquent, entre autres, pourquoi ils veulent participer à l'émission. Pour la 25e saison, diffusée début 2024, 38 000 candidatures ont été reçues.

Le dossier de candidature à remplir pour participer à Koh-Lanta. Image: TF1

Les personnes sélectionnées vont ensuite rencontrer les organisateurs via des visioconférences enregistrées. Certaines seront, si besoin, sollicitées pour des entretiens téléphoniques. Entre 150 et 200 potentiels futurs candidats sont alors choisis pour rencontrer les équipes à Paris ou en région parisienne. C'est à ce moment qu'ils passent leurs premiers tests médicaux et psychologiques. Entre 40 et 90 personnes sont dès lors recrutées pour l'étape finale, durant laquelle de nouveaux tests, «notamment médicaux, comme un examen clinique complet» vont être réalisés, peut-on lire dans le règlement de sélection.

Une information que confirme Stéphanie Clément:

«En plus du bilan médical réalisé au sein d’un organisme médical [...], dans le processus de sélection, nous faisons également appel à une psychologue qui travaille avec ALP depuis plus de 10 ans, habituée à des sélections de cette nature dans le cadre de programmes TV, et qui valide la capacité émotionnelle des postulants à participer à une aventure comme Koh-Lanta.» Stéphanie Clément, à watson.

Est-ce que l’information révélée ce lundi par 24heures aurait pu exclure Gustin de l'émission avant ou durant le tournage? Quelles seront les suites? Certaines séquences seront-elles supprimées? A nouveau, ALP «n’entend pas commenter une affaire qui concerne la vie privée d’un participant et, qui plus est, est en attente de jugement».