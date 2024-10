C'est ce qu'on appelle: survoler une épreuve. capture d'écran twitter

«Mais qu'est-ce qu'il se passe!» Le Suisse fait une dinguerie sur Koh-Lanta

Hier soir sur TF1, c'était la première épreuve en individuel. Comme une tradition de Noël, c'est sur le classique parcours du combattant que les aventuriers se sont affrontés et certains se sont pris une bûche.

Plus de «Divertissement»

Comme chaque semaine, cet article sur Koh-Lanta est bourré de spoilers A vos risques et périls.

Dans l'épisode de Koh-Lanta: la tribu maudite diffusé ce mardi 8 octobre sur TF1, l'histoire de Gustin se déroule en quatre actes: dormir, survoler l'épreuve, gagner le totem et redormir. Quand le Vaudois, accusé par la Justice d'avoir agressé des agents de sécurité à Yverdon, ne se repose pas, il gagne. Et ça, ça énerve les autres aventuriers, car qui dit victoire, dit immunité.

Pour rappel 👇 Le candidat suisse de Koh-Lanta poursuivi par la justice pénale

Le principal défaut de Gustin? Dormir. Mais pas dormir la nuit dans sa couchette, dormir la journée au milieu de la salle communale pendant que les autres s'affairent à couper des noix de coco, ramasser du bois ou aller chercher de l'eau.

De loque humaine à Spider-Man, Gustin a montré qu'il était capable du pire comme du meilleur. Car sur l'épreuve d'immunité en individuel, la première depuis la réunification, Gustin a défié les lois de la gravité. Alors que ses concurrents passaient l'obstacle des cordes à quatre pattes, le Suisse a décidé de marcher dessus. Même Denis, il n'a pas compris:

«Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il se passe!» Denis Brogniart qui ne cache pas sa surprise

Un coup de poker un peu bourrin, car il aurait pu facilement tomber sur ses adversaires et même s'il ne mange pas à sa faim, il doit facilement faire le poids d'un cheval de trait.

Néanmoins, avec cette technique «jamais vue dans Koh-Lanta» comme le rappelle Denis, Gustin s'est assuré l'imminuté au prochain conseil.

Dormir, c'est le plus gros défaut de Gustin et c'est aussi sa plus grande qualité, car en se reposant, il arrive frais comme un gardon sur les épreuves. Mais le candidat suisse a intérêt à gagner à chaque fois s'il veut continuer à avoir une vie de chat, c'est-à-dire à ne parler que de bouffe, à ne rien glander et à être ingrat avec les autres concurrents.

Le problème, c'est que la rouetourne va probablement tourner. Son attitude, certes logique (se reposer pour performer) n'est pas forcément fairplay et son attitude commence à taper sur le système des autres aventuriers, surtout du côté des filles.

Mais contrairement à certains candidats qui sont mauvais sur les épreuves, l'Yverdonnois n'a pas besoin de faire semblant d'être utile au camp, par exemple, en bricolant une canne à pêche qui ne pêche rien.

Gustin a carrément joué la provocation après avoir gagné en couchant le totem sur son pull pour qu'il se repose... comme lui. Le Suisse serait-il en passe de devenir une légende de Koh-Lanta? Affaire à suivre.

On a causé avec Colin, ancien candidat suisse de Koh-Lanta:

Vidéo: watson