Les Happy Meal sont tous différents dans le monde, la preuve

McSpaghetti, Bulgogi Burger... Selon les pays, le Happy Meal change radicalement.

Le succès des multinationales de la restauration rapide telles que McDonalds repose sur le fait qu'elles vendent à leurs clients de la constance, de l'uniformité. Peu importe que vous soyez à Berlin, San Diego ou Bangkok, un Big Mac a le même goût partout (il y a débat là-dessus, mais ça reste le même hamburger).

Bien sûr, les menus saisonniers et les éditions spéciales sont très spécifiques à chaque pays. Non, on ne retrouvera pas le McRaclette suisse dans d'autres pays du monde.

Mais saviez-vous que les Happy Meal différaient d'un pays à l'autre? La preuve avec ces 18 menus pour enfants à travers le monde.

Australie: wrap snack

Bild: mcdonalds

Les Happy Meal australiens offrent l'option d'un wrap avec du poulet grillé, de la mayonnaise et de la salade.

Grande-Bretagne: Fish Fingers

Bild: mcdonalds

Les bâtonnets de poisson sont si populaires auprès des enfants britanniques qu'ils ne peuvent pas être laissés de côté dans le menu pour enfants.

Inde: McAloo Tikki

Bild: mcdonalds

Les hamburgers de bœuf ordinaires ne sont pas disponibles dans les succursales McDonalds du sous-continent. Il y a des options à la volaille et aux légumes, comme celui du menu pour enfants qui combine la traditionnelle galette indienne de pommes de terre et de pois aloo tikki avec un pain à hamburger.

Inde: McVeggie

Bild: mcdonalds

Autre option du menu Indian Happy Meal, cette fois la galette se compose de haricots verts, de petits pois, de carottes, de pommes de terre et d'épices indiennes. Une grande partie de la population indienne (30%) est végétarienne.

Israël: Corn Sticks

Bild: mcdonalds

Ce ne sont ni des bâtonnets de poisson ni des bâtonnets de mozzarella, mais plutôt une garniture crémeuse au maïs frit. En plus des frites, il y a aussi une compote de fruits et une bouteille d'eau minérale.

Italie: Junior Chicken

Bild: mcdonalds

Un blanc de poulet grillé (pas pané) du ketchup et basta cosi!

Japon: Mini Pancakes

Bild: Shutterstock

Comme dans beaucoup d'autres pays, au Japon, il y a un petit-déjeuner Happy Meal. Les enfants reçoivent des mini crêpes avec de la compote de pommes et de la crème fouettée.

Canada: Bagels

Bild: mcdonalds

Les parents d'enfants difficiles avec la nourriture aimeront sûrement les variantes du Happy Meal canadien qui incluent un simple bagel avec du beurre.

Malaisie: Sausage McMuffin

Bild: mcdonalds

La Malaisie a aussi un petit-déjeuner Happy Meal avec une galette de saucisse dans un muffin anglais. Et non, la tasse à côté, ce n'est pas du café, c'est du chocolat chaud.

Philippines: McSpaghetti

Bild: mcdonalds

Non, le McSpaghetti ne vient pas d'Italie, mais des Philippines. Le fromage sur le dessus semble être du fromage à cheeseburger râpé et oui, il y a des frites sur le côté.

Philippines: Cheesy Eggdesal

Bild: mcdonalds

Les Philippines ont aussi le menu du petit-déjeuner pour les enfants: une omelette au fromage dans un pain pandesal (une variété de pain typique du pays).

Philippines: Chicken McDo

Bild: mcdonalds

Bien sûr, il y a aussi un Happy Meal avec des nuggets de poulet aux Philippines - mais aussi un avec une cuisse de poulet panée qui est servie avec une portion de riz.

Suisse: Cheeseburger sans gluten

Bild: mcdonalds

En Suisse, vous avez le choix entre des nuggets de poulet et des hamburgers. Ce dernier peut aussi être un cheeseburger. La compote de pommes, les morceaux de carottes et l'eau sont également inclus. Et, oui, il existe une option sans gluten.

Espagne: McCroquetas

Bild: mcdonalds

Ce classique des tapas se retrouve partout dans la péninsule ibérique et également dans le menu enfant de McDonalds.

Corée du Sud: Bulgogi Burger

Bild: mcdonalds

Ce burger ne diffère pas trop du hamburger Happy Meal habituel - sauf qu'en Corée du Sud, il est accompagné d'une «sauce à la viande rôtie» brune.

Taiwan: Chicken Bites

Bild: mcdonalds

Ce ne sont pas des McNuggets ordinaires. À Taïwan, les enfants reçoivent des nuggets de poulet cuits à la vapeur non panés mélangés à des légumes. Il y a un choix de plats d'accompagnement tels que du maïs, de la salade ou des fruits - mais pas de frites.

Thaïlande: Pork Burger

Bild: mcdonalds

Un hamburger Happy Meal standard, sauf que la galette est du porc.

Imaginez que vous avez 7 ans, quel Happy Meal vous fait le plus envie? Dites-le-nous en commentaire!

