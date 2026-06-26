On n'a pas mis cette astuce dans notre liste, mais dormir à côté du frigo ouvert, c'est une bonne idée (et c'est très écolo).

5 astuces (à la con) pour dormir malgré la canicule

La canicule s'installe, votre chambre ressemble à un sauna et vos nuits se transforment en calvaire. Oubliez les conseils de magazines pompeux qui vous expliquent comment méditer pour oublier la chaleur. Voici 5 astuces (à la con) testées et pas du tout approuvées par la rédaction pour tenter de fermer l'œil sans finir lyophilisé.

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Votre drap colle à votre peau comme un vieux sparadrap, et vous venez de retourner votre oreiller pour la quatorzième fois en quête d'un semblant de fraîcheur. Bienvenue en été.

Nous aussi, on est coupable👇

Quand la canicule frappe, internet déborde de guides pratiques bienveillants et d'avis d'experts de la santé. C'est très gentil, mais fermer ses volets la journée ou boire de la tisane tiède ne règle pas le problème immédiat: là, tout de suite, vous êtes littéralement en train de fondre sur votre matelas et vous avez envie de pleurer.

Puisque les solutions conventionnelles vous font une belle jambe, nous avons compilé le meilleur du pire du système D. Voici cinq méthodes plus ou moins foireuses pour survivre à la fournaise ambiante.

Achetez un ventilateur

Eh ouiiiiiii, c’est peut-être la meilleure astuce du jour. Le ventilateur brasse l’air ambiant (et la poussière) et vous donne une fausse sensation de fraîcheur. Vous n’avez pas moins chaud, mais au moins, vos bibelots sont dépoussiérés.

De rien, mannequin Shutterstock. Image: shutterstock/watson

Un vrai conseil: évitez ce que les sites spécialisés appellent des refroidisseurs d'air, ces machines de l'enfer dans lesquelles il faut mettre de l'eau et qui, comme par magie, transforment votre pièce en palais des glaces. Ça ne marche pas et ça fait un boucan d'enfer.

Faites comme les chiens, dormez sur le carrelage

Nous n'avons pas tous un chien, mais nous avons tous du carrelage chez nous, que ce soit dans la cuisine ou la salle de bain. C'est donc un conseil qui ne vous coûtera pas un sou! De rien!

Image: shutterstock/watson

Déménagez à la Chaux-De-Fonds

C'est une astuce sponsorisée par le seul et unique Chaux-de-Fonnier de la rédaction de watson, à savoir Jason Huther, pour ne pas le nommer. Selon lui, le climat dans son canton du fin fond de la Suisse romande (si loin qu'on se demande s'ils ne parlent pas suisse allemand) est frais. Dans cette logique, on vous recommande aussi de vivre dans le Val d'Anniviers (VS), c'est plus loin, mais c'est plus charmant.

Prenez une douche avant de vous mettre au lit

Selon Le Journal de la maison, il faut prendre une douche fraîche avant d'aller dormir. «Ne vous séchez pas et glissez-vous tel quel sous les draps», peut-on lire. Autrement dit, foutez-vous au lit trempé. Non seulement vos draps seront mouillés, mais il y a des chances pour que vous vous réveilliez le lendemain matin avec une odeur de linge moisi.

Tu nous flattes, mannequin Shutterstock numéro 2. Image: shutterstock/watson

Mangez léger

Manger lourd a tendance à accélérer le rythme métabolique et conduire le corps à se réchauffer. Donc le soir, on évite la choucroute ou le chili con carne et on privilégie la salade et les crudités. So exciting! D'ailleurs, si vous voulez que votre soirée soit vraiment exciting, faites une croix sur l'alcool qui excite et déshydrate. Si vous faites tout ça, vous allez probablement passer une soirée de merde, mais vous dormirez bien.

On se le demande, mannequin Shutterstock numéro 3. Image: shutterstock/watson

«Il existe plein d'autres astuces pour dormir au frais. Partagez les vôtres dans les commentaires! »

Comment l'Europe défie la vague de chaleur

1 / 33 Comment l'Europe défie la vague de chaleur Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés. source: sda / michel euler

Et sinon, pour vous rafraîchir, allez squatter une piscine: