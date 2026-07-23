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Inde: Un léopard surgit dans un magasin et attaque un employé

Vidéo: watson

Il a dû avoir la trouille de sa vie

C'est le genre de prédateur qu'on ne s'attend certainement pas à croiser au rayon spiritueux. En Inde, un léopard s’est invité dans un magasin d’alcool avant d’attaquer un jeune employé. Une scène aussi spectaculaire qu’angoissante, captée par les caméras de surveillance.
23.07.2026, 18:1923.07.2026, 18:19

C’est une rencontre qu’aucun commerçant ne souhaite faire en prenant son service. Lundi matin, à Todaraisingh, dans le nord de l’Inde, un léopard s’est introduit dans un magasin d’alcool et s’est violemment jeté sur Sanjay Gurjar, un employé de 25 ans.

Sur les images de vidéosurveillance, on voit l'animal s’agripper aux épaules du jeune homme avec ses griffes, puis les deux protagonistes lutter pendant plusieurs longues secondes. Des cris de panique résonnent.

Malgré ses blessures, le commerçant parvient finalement à repousser le félin et à s’enfuir. Dans un dernier réflexe, il arrive même à abaissre le rideau métallique, afin de piéger le léopard à l’intérieur du magasin.

«J’ai réussi tant bien que mal à repousser le léopard et à courir vers la sortie. En courant, j’ai baissé l’obturateur. Puis j’ai perdu connaissance»
Sanjay Gurjar, dans un témoignage relayé par le Sun

La vidéo ne montre qu’une partie de l’histoire. Plus tôt dans la matinée, le prédateur avait déjà attaqué un autre habitant ainsi qu’un garde forestier bénévole avant de trouver refuge… dans le commerce. Coincé entre les rayons, il renverse au passage plusieurs bouteilles en cherchant une issue.

Il n’a pas survécu

Heureusement, cette histoire insolite a connu une heureuse issue: des spécialistes de la faune ont finalement retrouvé le léopard, un mâle d’environ cinq ans, avant de l’endormir à l’aide d’un tranquillisant vers 14 heures.

L’employé souffre de blessures à la main, à l’épaule et au nez. Les deux autres victimes ont également été blessées, sans que leur état précis ne soit connu. (mbr)

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