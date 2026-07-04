Une tasse de thé masala. Préparé traditionnellement à base de gingembre, de cardamome et de clous de girofle, il présente un piquant agréable. Image: joanna wnuk

Pourquoi cette boisson brûlante est une «arme secrète» contre la chaleur

Une boisson brûlante par temps de canicule. L'idée peut sembler peu engageante au premier abord. Pourtant, un chai indien peut s'avérer bienfaisant lors des fortes chaleurs. Recette.

Dorothea Meadows / t-online

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Face à des températures pouvant atteindre les 40 degrés, presque tout le monde cherche un moyen de se rafraîchir. Saisir une tasse fumante de thé masala paraît alors a priori contradictoire. Et pourtant, c'est précisément là que réside l'astuce.

Dans de nombreuses régions d'Inde, où la chaleur extrême fait partie du quotidien, les gens ont traditionnellement recours aux boissons chaudes et aux épices aromatiques comme la cardamome, le gingembre ou la menthe. Ce mélange y est considéré comme un compagnon éprouvé des journées de grande chaleur.

Une arme secrète contre la chaleur

La raison est simple: de nombreuses épices, en particulier les épices piquantes, stimulent la transpiration. Lorsque la sueur s'évapore à la surface de la peau, il en résulte un effet rafraîchissant naturel qui peut aider le corps à réguler sa température. Certaines épices contiennent en outre des composants perçus comme rafraîchissants ou qui favorisent la digestion, permettant ainsi à l'organisme de dépenser moins d'énergie après le repas ou la boisson, et de ne pas se réchauffer davantage.

Le thé masala (en Inde, on dit simplement chai, soit le mot générique pour thé) n'est donc pas seulement une boisson aromatique, mais aussi, pour de nombreuses personnes, une arme secrète traditionnelle contre la chaleur. Il peut se déguster à n'importe quel moment de la journée. Pour beaucoup d'Indiens, cependant, le chai est, comme le café pour nous, une boisson du matin.

Voici comment préparer simplement le thé masala:

Les ingrédients pour deux tasses

cinq capsules de cardamome entières

cinq clous de girofle entiers

trois centimètres de gingembre frais

du thé noir (Assam par exemple), en vrac ou en deux sachets

un peu de lait

du sucre ou du miel

La préparation

Ecraser les capsules de cardamome et les clous de girofle dans un mortier ou avec le dos d'une cuillère à soupe sur une planche à découper

Ecraser le gingembre ou le couper en rondelles

Porter deux grandes tasses d'eau (selon la taille du verre) avec les épices écrasées et le gingembre à ébullition et laisser frémir environ trois minutes

Ajouter deux sachets ou deux cuillères à café bombées de thé et laisser frémir à nouveau deux minutes

Ajouter deux traits de lait et porter à nouveau à ébullition jusqu'à ce que le thé prenne une couleur ocre terreuse

Filtrer à travers une passoire dans les deux tasses, sucrer avec du sucre ou du miel.

Il existe d'autres façons d'adapter le thé à ses préférences gustatives. On peut y ajouter un peu de cannelle, mais le safran ou la noix de muscade modifient également l'arôme de manière intéressante.