beau temps23°
DE | FR
burger
Divertissement
Météo

Cette boisson indienne est une arme secrète contre la chaleur

Une tasse de thé masala. Préparé traditionnellement à base de gingembre, de cardamome et de clous de girofle, il présente un piquant agréable.
Une tasse de thé masala. Préparé traditionnellement à base de gingembre, de cardamome et de clous de girofle, il présente un piquant agréable.Image: joanna wnuk

Pourquoi cette boisson brûlante est une «arme secrète» contre la chaleur

Une boisson brûlante par temps de canicule. L'idée peut sembler peu engageante au premier abord. Pourtant, un chai indien peut s'avérer bienfaisant lors des fortes chaleurs. Recette.
04.07.2026, 11:5304.07.2026, 12:34
Dorothea Meadows / t-online
Un article de
t-online

Face à des températures pouvant atteindre les 40 degrés, presque tout le monde cherche un moyen de se rafraîchir. Saisir une tasse fumante de thé masala paraît alors a priori contradictoire. Et pourtant, c'est précisément là que réside l'astuce.

Dans de nombreuses régions d'Inde, où la chaleur extrême fait partie du quotidien, les gens ont traditionnellement recours aux boissons chaudes et aux épices aromatiques comme la cardamome, le gingembre ou la menthe. Ce mélange y est considéré comme un compagnon éprouvé des journées de grande chaleur.

Une arme secrète contre la chaleur

La raison est simple: de nombreuses épices, en particulier les épices piquantes, stimulent la transpiration. Lorsque la sueur s'évapore à la surface de la peau, il en résulte un effet rafraîchissant naturel qui peut aider le corps à réguler sa température. Certaines épices contiennent en outre des composants perçus comme rafraîchissants ou qui favorisent la digestion, permettant ainsi à l'organisme de dépenser moins d'énergie après le repas ou la boisson, et de ne pas se réchauffer davantage.

La canicule a un sale effet sur vos organes

Le thé masala (en Inde, on dit simplement chai, soit le mot générique pour thé) n'est donc pas seulement une boisson aromatique, mais aussi, pour de nombreuses personnes, une arme secrète traditionnelle contre la chaleur. Il peut se déguster à n'importe quel moment de la journée. Pour beaucoup d'Indiens, cependant, le chai est, comme le café pour nous, une boisson du matin.

Voici comment préparer simplement le thé masala:

Les ingrédients pour deux tasses

  • cinq capsules de cardamome entières
  • cinq clous de girofle entiers
  • trois centimètres de gingembre frais
  • du thé noir (Assam par exemple), en vrac ou en deux sachets
  • un peu de lait
  • du sucre ou du miel
C'est «inévitable», la canicule va faire de nombreux morts en Europe

La préparation

  • Ecraser les capsules de cardamome et les clous de girofle dans un mortier ou avec le dos d'une cuillère à soupe sur une planche à découper
  • Ecraser le gingembre ou le couper en rondelles
  • Porter deux grandes tasses d'eau (selon la taille du verre) avec les épices écrasées et le gingembre à ébullition et laisser frémir environ trois minutes
  • Ajouter deux sachets ou deux cuillères à café bombées de thé et laisser frémir à nouveau deux minutes
  • Ajouter deux traits de lait et porter à nouveau à ébullition jusqu'à ce que le thé prenne une couleur ocre terreuse
  • Filtrer à travers une passoire dans les deux tasses, sucrer avec du sucre ou du miel.

Il existe d'autres façons d'adapter le thé à ses préférences gustatives. On peut y ajouter un peu de cannelle, mais le safran ou la noix de muscade modifient également l'arôme de manière intéressante.

Plus d'articles sur la canicule en Suisse
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
1
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
de Alyssa Garcia
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
3
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
de Leo Helfenberger
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
1
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bad Bunny fait son entrée dans ce célèbre musée
La statue de cire du chanteur portoricain a été dévoilée mercredi au musée Grévin à Paris. L'artiste était toutefois absent. En cause? Il monte sur scène dans quelques heures à Marseille, dans le sud de la France.
Le double de Bad Bunny, dévoilé mercredi au musée Grévin à Paris, est assis sur une chaise en plastique, chemise ouverte sur des tatouages et célèbre chapeau de paille sur la tête, à côté d'une autre chaise vide. La mise en scène fait référence à la pochette du dernier album du chanteur Debí Tirar Más Fotos au succès planétaire.
L’article