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Emily in Paris est actuellement en tournage à Paris

Les actrices Lily Collins et Ashley Parks vu à Paris jeudi 2 juillet 2026.
Les actrices Lily Collins et Ashley Parks vu à Paris jeudi 2 juillet 2026. Paris Match

Elles sont de retour

Le tournage de la sixième et dernière saison de la série phare de Netflix «Emily in Paris» se déroule actuellement dans la capitale française.
03.07.2026, 15:2003.07.2026, 15:58

Après un court tournage en Grèce au mois de mai, le tournage de la dernière saison de Emily in Paris est de retour à... Paris. Les actrices Lily Collins et Ashley Parks ont été vues en train de déambuler dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, dans le Quartier Latin de la capitale.

Fidèles aux personnages d’Emily Cooper et Mindy Chen qu’elles incarnent dans la série, les deux actrices sont apparues ce jeudi dans les rues du Quartier latin à Paris, habillées de vêtements griffés, le tout en pleine session shopping, comme en témoignent les paquets de marques de luxe que porte l’actrice Ashley Park.

Les coulisses du tournage:

Vidéo: extern / rest

La saison 6 de Emily in Paris sera l’ultime chapitre des aventures de la célèbre cadre marketing. Cette ultime saison suivra Emily alors qu’elle explore de nouvelles destinations comme Monaco et la Grèce, après avoir fait un détour à Rome dans ses précédentes aventures.

La dernière saison d’Emily in Paris semble prête à prolonger encore un peu plus son petit tour d’Europe afin de faire rêver les Américains. Ces nouveaux épisodes pourraient débarquer à la fin de l’année sur nos écrans.

(sbo)

C'est l'ultime et dernière saison de ce show Netflix iconique
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