«Miss France, c’est des petites puputes»

Marie S'Infiltre a interviewé Geneviève de Fontenay au sujet du concours de beauté qui s'est déroulé la semaine dernière. Elle a tout fait pour lui faire dire des insanités.

Mercredi 15 décembre, Marie S'Infiltre a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle on la voit interviewer Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité Miss France, une semaine après le concours Miss France.

On sent que Marie S'Infiltre tente de pousser Geneviève de Fontenay à la faute. A aucun moment, la femme de 89 ans n'utilise de gros mots, mais elle ne s'offusque pas non plus quand la comédienne traite les jeunes femmes en fleur de «puputes» ou de «connasses» et préfère répondre qu'effectivement, «c'est gratiné!» et que désormais, le concours Miss France, c'est «le sexe partout».

Officiellement, Geneviève de Fontenay a quitté le comité en 2010 suite au scandale Valérie Bègue. Rappelez-vous, après son élection, des photos où on la voyait à moitié nue en train de lécher un yogourt un peu trop passionnément ont refait surface.

Officieusement, Geneviève de Fontenay aurait été évincée par Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France.

