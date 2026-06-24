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Ce défilé Louis Vuitton est dingue

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Ce défilé Louis Vuitton est dingue

Alors qu’une chaleur étouffante s’installe sur Paris (et le reste du monde), Pharrell Williams a lancé la semaine de la mode masculine avec un show spectaculaire inspiré de l'océan.
24.06.2026, 12:0624.06.2026, 12:06

La semaine de la mode masculine printemps-été 2027 s’est ouverte à Paris dans un contexte climatique exceptionnel, marquée par une intense vague de chaleur qui traverse la France.

C’est en fin de journée, ce mardi 24 juin 2026, que la maison Louis Vuitton a clôturé cette première étape avec un défilé conçu comme une véritable ode à l’océan. Pour l’occasion, les jardins de la Cité Universitaire ont été métamorphosés.

Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton

Le directeur artistique Pharrell Williams y a fait installer une immense vague artificielle sous laquelle s’élançaient les mannequins, invités à fouler un sol entièrement recouvert de sable. Comme le souligne le magazine Numéro, cette scénographie immersive offrait une véritable «échappée vers un été infini», qui faisait ainsi écho à la chaleur lourde du moment.

Surfeurs new wave et parterre de stars sur le sable

Au rythme d’un orchestre et de chants gospel, le vestiaire masculin s'est décliné entre rigueur couture et influences maritimes. Des costumes aux coupes soignées côtoyaient des tenues streetwear composées de bermudas, de jeans ornés de coquillages et de baskets fines. Plusieurs mannequins, adoptant un style de surfeur affirmé avec leurs cheveux longs, portaient une combinaison et une casquette vissée sur la tête, parfois une planche sous le bras.

Le fabuleux destin de Pharrell Williams se raconte en Lego

Pour cette collection, le designer américain s'est inspiré de sa ville natale de Virginia Beach, en exploitant des tons beiges clairs, des touches de jaune poussin et une large palette de bleus, allant du turquoise au marine.

Selon le magazine Numéro, ce vestiaire propose un «surfeur 2.0» mêlant des chemises ouvertes, des ensembles en tissu éponge et du denim délavé, affirmant un équilibre subtil entre «décontraction extrême et luxe maîtrisé», avec sa maroquinerie aux motifs aquatiques et ses sacs filets.

Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités au premier rang. Parmi les ambassadeurs de la griffe figuraient le basketteur Victor Wembanyama et le nageur Léon Marchand. Les acteurs François Civil, Tahar Rahim et Pio Marmaï étaient également présents, tout comme Jeremy Allen White.

A la fin de ce show hors norme, Pharrell Williams est venu saluer son public, notamment le directeur de LVMH, Bernard Arnault, qui était installé aux côtés du rappeur américain Future.

PARIS, FRANCE - JUNE 23: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Designer Pharrell Williams acknowledge the audience on the runway after the Louis Vuitton ...
Getty Images Europe

(jod)

Le défilé en images:

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