Ces 31 images montrent comment l'Europe défie la vague de chaleur

Face à une canicule qui fait suffoquer la Suisse et le reste de l’Europe, chacun rivalise d’ingéniosité pour grappiller un peu de fraîcheur.

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Non seulement la Suisse, mais une grande partie de l'Europe subit une vague de chaleur. Les températures dépassent fréquemment les 30 degrés Celsius et les Européens cherchent des moyens de se rafraîchir.

Découvrez en 31 images comment le continent affronte ces températures extrêmes.

Il fait chaud en Europe

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés. Image: keystone

Le niveau d'eau du lac de Constance est à un niveau historiquement bas. Image: keystone

Les gens ne pensent qu'à aller nager

Zurich, Suisse. Image: keystone

Les zones de baignade publiques, comme le Oberer Letten à Zurich, peuvent rapidement devenir surpeuplées. Image: keystone

Même dans l'eau... ça pullule. (Zurich, Suisse) Image: keystone

De nombreuses personnes sont donc attirées par les montagnes, par exemple par la vallée de la Verzasca au Tessin. Image: keystone

Les rivières de montagne sont plus fraîches. (Lavertezzo, Suisse) Image: keystone

Ailleurs, il faut se contenter de fontaines. (Madrid, Espagne) Image: imago

Certains se laissent enivrer...

...simplement à la vapeur. (Istanbul, Turquie) Image: keystone

Certains se lavent la tête

Même les petites fontaines font l'affaire. (Cordoue, Espagne) Image: keystone

Le corps humain a besoin d'eau. (Venise, Italie) Image: keystone

MMMhhhhhhh!! (Madrid, Espagne) Image: keystone

Il faut boire beaucoup d'eau

… la sensation de soif ne passe jamais vraiment. (Amsterdam, Pays-Bas) Image: keystone

La demande en eau est forte par temps chaud. (Istanbul, Turquie) Image: keystone

Certains mangent des glaces

Si vous avez la dent douce. (Zoo de Zurich) Image: keystone

On enlève des couche de tissus

Par temps chaud, certaines personnes ne supportent pas le moindre tissu sur le dos. (Londres, Royaume-Uni) Image: keystone

D'autres veulent simplement bronzer. Image: imago

Cela signifie plus de tissu sur la tête

La tête, en particulier, doit être protégée du soleil brûlant. (Landgraaf, Pays-Bas) Image: keystone

Le cerveau humain est extrêmement sensible à la chaleur. (Berlin, Allemagne) Image: keystone

Lorsque la tête surchauffe, la régulation de la température corporelle patine. (Schwarzsee, Suisse) Image: keystone

Restez bien à l'ombre

Il est donc important de rechercher l'ombre lorsqu'il fait très chaud. (Amsterdam, Pays-Bas) Image: keystone

Mais l'ombre est parfois une denrée rare. (Interlaken, Suisse) Image: keystone

Un parapluie peut aider, par pluie ou par beau temps

(Amsterdam, Pays-Bas) Image: keystone

Surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps sous un soleil de plomb. (Milan, Italie) Image: keystone

Les parapluies peuvent être partagés avec d'autres personnes. (Zurich, Suisse) Image: keystone

Voyez plutôt... (Amsterdam, Niederlande) Image: keystone

Beaucoup utilisent un éventail

Il faut prendre son bien-être en main. (Rome, Italie) Image: keystone

Les mini-ventilos ont le vent en poupe

D'autres profitent du progrès technologique. (Londres, Grande-Bretagne) Image: Keystone

Toutefois, la protection contre l'exposition au soleil demeure primordiale. (Berlin, Allemagne) Image: keystone

Surtout: n'oubliez pas la crème solaire

Alors, tartinez-vous, bon sang ! (Séville, Espagne) Image: keystone