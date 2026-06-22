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Comment l'Europe défie la canicule de juin 2026 en 31 photos

Ces 31 images montrent comment l'Europe défie la vague de chaleur

Face à une canicule qui fait suffoquer la Suisse et le reste de l’Europe, chacun rivalise d’ingéniosité pour grappiller un peu de fraîcheur.
22.06.2026, 16:5522.06.2026, 16:55

Non seulement la Suisse, mais une grande partie de l'Europe subit une vague de chaleur. Les températures dépassent fréquemment les 30 degrés Celsius et les Européens cherchent des moyens de se rafraîchir.

Découvrez en 31 images comment le continent affronte ces températures extrêmes.

Voici où la barre des 35 degrés a été franchie en Suisse romande

Il fait chaud en Europe

A sign outside a pharmacy displays a temperature of 37 degrees Celsius (98.6 degrees Fahrenheit) in Paris, Sunday, June 21, 2026. France Extreme Weather Heat
Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.Image: keystone
Ein Bootsanlegesteg im Trockenen am Untersee, dem westlichen Teil des Bodensees, am Freitag, 5. Juni 2026, in Mannenbach-Salenstein. Der See weist fuer die Jahreszeit ein Rekordtief auf. (KEYSTONE/Gia ...
Le niveau d'eau du lac de Constance est à un niveau historiquement bas.Image: keystone

Les gens ne pensent qu'à aller nager

Zwei Maenner springen am Flussbad Oberer Letten in die Limmat waehrend eines Hitzetags am Donnerstag, 18. Juni 2026 in Zuerich. Seit Donnerstag gibt der Bund Hitzewarnungen der Stufen 3 und 4 heraus. ...
Zurich, Suisse.Image: keystone
Badende am Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Les zones de baignade publiques, comme le Oberer Letten à Zurich, peuvent rapidement devenir surpeuplées.Image: keystone
Badende schwimmen in der Limmat in Richtung Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Même dans l'eau... ça pullule. (Zurich, Suisse)Image: keystone
Le niveau de danger canicule relevé dans plusieurs régions romandes
A few bathers seeking relief from the heat in the waters of the River Verzasca; in Ticino, a level 3 heatwave warning is in place due to high temperatures and sweltering heat; today the temperature re ...
De nombreuses personnes sont donc attirées par les montagnes, par exemple par la vallée de la Verzasca au Tessin.Image: keystone
A few bathers seeking relief from the heat in the waters of the River Verzasca; in Ticino, a level 3 heatwave warning is in place due to high temperatures and sweltering heat; today the temperature re ...
Les rivières de montagne sont plus fraîches. (Lavertezzo, Suisse)Image: keystone
Madrid residents flock to Manzanares River as temperatures hit 40 degrees MADRID, SPAIN - JUNE 21: People cool off in the water areas of the Manzanares River at Madrid Rio Park as temperatures rise ab ...
Ailleurs, il faut se contenter de fontaines. (Madrid, Espagne)Image: imago

Certains se laissent enivrer...

Waiters stand to invite passersby to a restaurant as water is sprayed to cool the area on a hot day in Istanbul, Turkey, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Turkey Extreme Weather Heat
...simplement à la vapeur. (Istanbul, Turquie)Image: keystone

Certains se lavent la tête

epa13046447 A man cools off in a fountain in Cordoba, Spain, 18 June 2026. Spain&#039;s meteorological agency, AEMET, has issued a warning of an expected increase in temperatures, which could exceed 4 ...
Même les petites fontaines font l'affaire. (Cordoue, Espagne)Image: keystone
epa13051722 People cool off at a water fountain at the Piazza Venezia, in Rome, Italy, 20 June 2026. An intense heatwave is gripping Western and Central Europe, pushing temperatures far above seasonal ...
Le corps humain a besoin d'eau. (Venise, Italie)Image: keystone
FILE - A man cools off in a fountain during a hot and sunny day of summer in Madrid, Spain, July 19, 2023. (AP Photo/Manu Fernandez, File) Europe Heat Deaths
MMMhhhhhhh!! (Madrid, Espagne)Image: keystone

Il faut boire beaucoup d'eau

epa13049400 Construction workers at work in the sun in Amsterdam, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA MOL
… la sensation de soif ne passe jamais vraiment. (Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
A man delivers plastic bottles of water during a hot day in Istanbul, Turkey, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Turkey Extreme Weather Heat
La demande en eau est forte par temps chaud. (Istanbul, Turquie)Image: keystone

Certains mangent des glaces

Die Brillenbaeren im Zoo Zuerich bekommen eine Futterglace, am Freitag, 19. Juni 2026 in Zuerich. Die Futterglace ist fuer die Baeren mehr eine Beschaeftigung als eine spezielle Massnahme vom Zoo aufg ...
Si vous avez la dent douce. (Zoo de Zurich)Image: keystone

On enlève des couche de tissus

People walk outside the Palace of Westminster in London, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) APTOPIX Britain Extreme Weather Heat
Par temps chaud, certaines personnes ne supportent pas le moindre tissu sur le dos. (Londres, Royaume-Uni)Image: keystone
Heatwave in London People enjoy the hot weather during the weekend in Furnivall Gardens, in Chiswick, London, on 20 June 2026. The UK Health Security Agency UKHSA has issued amber alerts covering the ...
D'autres veulent simplement bronzer.Image: imago
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules

Cela signifie plus de tissu sur la tête

epa13049364 Festival-goers watch Natasha Bedingfield&#039;s performance on the first day of the 55th edition of the Pinkpop music festival in Landgraaf, the Netherlands, 19 June 2026. The festival, wh ...
La tête, en particulier, doit être protégée du soleil brûlant. (Landgraaf, Pays-Bas)Image: keystone
epa13048923 A spectator covers the head against the sun during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Le cerveau humain est extrêmement sensible à la chaleur. (Berlin, Allemagne)Image: keystone
Eine Frau schuetzt sich vor der Sonne im dritten Gang am Schwarzseeschwinget, am Sonntag, 21. Juni 2026, in Schwarzsee. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Lorsque la tête surchauffe, la régulation de la température corporelle patine. (Schwarzsee, Suisse)Image: keystone

Restez bien à l'ombre

epa13049401 People seek shade at Museumplein in Amsterdam&#039;s city center, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA MOL
Il est donc important de rechercher l'ombre lorsqu'il fait très chaud. (Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
Festival-goers take shelter in the shade of a tent during the final day of the Greenfield Openair Festival in Interlaken, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Mais l'ombre est parfois une denrée rare. (Interlaken, Suisse)Image: keystone

Un parapluie peut aider, par pluie ou par beau temps

epa13049703 People shelter from the sun under umbrellas in Vondelpark in Amsterdam, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat Plan is in effect nationwide. EPA/DINGENA ...
(Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
People wait in the heat the arrival of guests of the Prada&#039;s Spring/Summer 2027 men&#039;s collection presented in Milan, Italy, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Fashion Prada S ...
Surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps sous un soleil de plomb. (Milan, Italie)Image: keystone
Teilnehmer der Pride schutzen sich mit Schirmen vor der Sonne, an der Zeurich Pride, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Les parapluies peuvent être partagés avec d'autres personnes. (Zurich, Suisse)Image: keystone
Une «canicule infernale» cet été? Ce que disent les prévisions
epa13049701 People shelter from the sun under umbrellas on a boat sailing through the canal in Amsterdam&#039;s city center, the Netherlands, 19 June 2026. Due to the warm weather, the National Heat P ...
Voyez plutôt... (Amsterdam, Niederlande)Image: keystone

Beaucoup utilisent un éventail

epaselect epa13052345 Participants donning rainbow colours attend the Rome Pride 2026 march in Rome, Italy, 20 June 2026. This year&#039;s theme centers on the concept of the &#039;Republic&#039;, int ...
Il faut prendre son bien-être en main. (Rome, Italie)Image: keystone

Les mini-ventilos ont le vent en poupe

epa12995287 A person uses an electric fan to cool down on the London Underground during a heatwave in London, Britain, 26 May 2026. The record for the hottest May day on record in the UK is broken aga ...
D'autres profitent du progrès technologique. (Londres, Grande-Bretagne)Image: Keystone
epa13048921 A spectator uses a hand cooler fan during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Toutefois, la protection contre l'exposition au soleil demeure primordiale. (Berlin, Allemagne)Image: keystone

Surtout: n'oubliez pas la crème solaire

epa13053881 Several people shelter from the sun in Seville, Andalusia, Spain, 21 June 2026, as the first heatwave of the season brings temperatures above 39 to 40 degrees across much of the Iberian Pe ...
Alors, tartinez-vous, bon sang ! (Séville, Espagne)Image: keystone
epa13048926 A spectator uses sun cream during a hot day at the WTA 500 Berlin Open tennis tournament at Steffi Graf Stadium in Berlin, Germany, 19 June 2026. EPA/FILIP SINGER
Mieux vaut une peau hydratée et non bronzée que desséchée et brûlée. (Berlin, Allemagne)Image: keystone
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Cet étrange nouveau burger romand est-il celui de trop?
Réponse courte: non. Mais avouez que la question se pose à chaque nouvelle ouverture, tant il y en a désormais dans la région. En croquant dans un véritable ovni culinaire du dernier venu à Lausanne, brutalement baptisé Bitume, on s’est convaincu que cette guerre du burger est passionnante. (Si, si.)
Serait-on arrivés à un point où l’extrême lenteur avec laquelle une employée referme le cornet en kraft quadruple épaisseur est en mesure de définir le pedigree du burger que l’on s’apprête à manger? Question absurde, mais qui a pourtant eu largement le temps de traverser notre esprit au comptoir de Bitume, cette semaine.
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