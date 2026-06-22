Ces 31 images montrent comment l'Europe défie la vague de chaleur

Face à une canicule qui fait suffoquer la Suisse et le reste de l’Europe, chacun rivalise d’ingéniosité pour grappiller un peu de fraîcheur.
22.06.2026, 16:5522.06.2026, 16:55
Non seulement la Suisse, mais une grande partie de l'Europe subit une vague de chaleur. Les températures dépassent fréquemment les 30 degrés Celsius et les Européens cherchent des moyens de se rafraîchir.
Découvrez en 31 images comment le continent affronte ces températures extrêmes.
Il fait chaud en Europe
Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.Image: keystone
Le niveau d'eau du lac de Constance est à un niveau historiquement bas.Image: keystone
Les gens ne pensent qu'à aller nager
Zurich, Suisse.Image: keystone
Les zones de baignade publiques, comme le Oberer Letten à Zurich, peuvent rapidement devenir surpeuplées.Image: keystone
Même dans l'eau... ça pullule. (Zurich, Suisse)Image: keystone
De nombreuses personnes sont donc attirées par les montagnes, par exemple par la vallée de la Verzasca au Tessin.Image: keystone
Les rivières de montagne sont plus fraîches. (Lavertezzo, Suisse)Image: keystone
Ailleurs, il faut se contenter de fontaines. (Madrid, Espagne)Image: imago
Certains se laissent enivrer...
...simplement à la vapeur. (Istanbul, Turquie)Image: keystone
Certains se lavent la tête
Même les petites fontaines font l'affaire. (Cordoue, Espagne)Image: keystone
Le corps humain a besoin d'eau. (Venise, Italie)Image: keystone
MMMhhhhhhh!! (Madrid, Espagne)Image: keystone
Il faut boire beaucoup d'eau
… la sensation de soif ne passe jamais vraiment. (Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
La demande en eau est forte par temps chaud. (Istanbul, Turquie)Image: keystone
Certains mangent des glaces
Si vous avez la dent douce. (Zoo de Zurich)Image: keystone
On enlève des couche de tissus
Par temps chaud, certaines personnes ne supportent pas le moindre tissu sur le dos. (Londres, Royaume-Uni)Image: keystone
D'autres veulent simplement bronzer.Image: imago
Cela signifie plus de tissu sur la tête
La tête, en particulier, doit être protégée du soleil brûlant. (Landgraaf, Pays-Bas)Image: keystone
Le cerveau humain est extrêmement sensible à la chaleur. (Berlin, Allemagne)Image: keystone
Lorsque la tête surchauffe, la régulation de la température corporelle patine. (Schwarzsee, Suisse)Image: keystone
Restez bien à l'ombre
Il est donc important de rechercher l'ombre lorsqu'il fait très chaud. (Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
Mais l'ombre est parfois une denrée rare. (Interlaken, Suisse)Image: keystone
Un parapluie peut aider, par pluie ou par beau temps
(Amsterdam, Pays-Bas)Image: keystone
Surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps sous un soleil de plomb. (Milan, Italie)Image: keystone
Les parapluies peuvent être partagés avec d'autres personnes. (Zurich, Suisse)Image: keystone
Voyez plutôt... (Amsterdam, Niederlande)Image: keystone
Beaucoup utilisent un éventail
Il faut prendre son bien-être en main. (Rome, Italie)Image: keystone
Les mini-ventilos ont le vent en poupe
D'autres profitent du progrès technologique. (Londres, Grande-Bretagne)Image: Keystone
Toutefois, la protection contre l'exposition au soleil demeure primordiale. (Berlin, Allemagne)Image: keystone
Surtout: n'oubliez pas la crème solaire
Alors, tartinez-vous, bon sang ! (Séville, Espagne)Image: keystone
Mieux vaut une peau hydratée et non bronzée que desséchée et brûlée. (Berlin, Allemagne)Image: keystone
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