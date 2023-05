Dans le film Risky Business (1983) Tom Cruise danse en slip et en chaussettes.

Sondage

Pour ou contre les chaussures à la maison?

Il y a les gens qui se déchaussent dès qu'ils entrent chez eux et il y a ceux qui gardent leurs souliers. Vous, vous êtes dans quelle team?

Vous le savez peut-être, chez watson, on aime les sondages de la plus haute importance, ceux qui changent la face du monde, ceux qui créent du débat dans le but de faire évoluer les mentalités. Oui, nous aimons les sondages du genre: «On met du poivre ou pas dans la fondue?». Et nous aimons également débattre sur des sujets profonds comme: «Pour ou contre l'automne».

Dernier sondage en date, celui-ci:

Vous aviez d'ailleurs répondu:

Même si le sujet des chaussures à l'intérieur peut sembler trivial, il provoque toujours des crises d'urticaires chez certaines personnes, en particulier la team «je me déchausse» qui considère ceux qui n'enlèvent pas leurs chaussures comme des gens sales. A contrario, la team «je garde mes chaussures» prend la première team pour des cinglés obtus, des Monk de la vraie vie.

On a lancé ce débat dans l'open-space et c'est parti au quart de tour. Plusieurs sous-questions se sont alors glissées dans le débat.

Il est temps de trancher!

Les résultats seront publiés dans un prochain article, avec une pointe de jugement quand même (on est chez watson, pas à l'Office fédéral de la statistique.)

Soyez honnête...

Les chaussures à l'intérieur, c'est ok ou pas ok? C'est pas ok. C'est absolument dégueulasse de les garder chez soi. On a probablement marché dans de la pisse de chien. C'est ok, faut vivre un peu. C'est pas comme si on avait marché dans une merde de chien.

«C'est un peu un truc de gens sales ou de gens qui n'ont pas des sols en chêne massif non traité» La team chaussettes ou pieds nus

J'insiste sur le fait d'être honnête parce que chez watson, lorsqu'on a lancé ce débat dans l'open-space, la plupart des collègues se sont offusqués en mode «Berk! C'est dégueulasse de garder ses chaussures!»... C'est toujours étonnant de voir à quel point les gens sont propres chez eux et sales sur leur lieu de travail. N'est-ce pas chers collègues?👇

«Je n'enlève pas mes chaussures chez moi, parce que The floor is lava» L'une des rares personnes chez watson à avouer garder ses pompes.

A la maison, c'est: En chaussures (j'assume). En pantoufles. Pieds nus forever!

Passons maintenant à la question «des autres»

Que vous enleviez vos souliers ou non chez vous, finalement, cela vous regarde. Mais quid des gens qui viennent vous rendre visite?

«Insupportables les gens qui entrent chez toi avec leurs chaussures et qui ne voient pas le problème» La team parquet massif pas traité.

Peut-on demander à ses invités de se déchausser avant d'entrer chez nous? Oui, parce que je répète, les chaussures à l'intérieur, c'est un truc de porcs. Non, c'est mal élevé. Oui, mais seulement si ce sont des amis proches. Oui, mais seulement s'il pleut.

Quand vous recevez du monde...

Il y a recevoir ses amis pour une pizza et un film et il y a recevoir l'ambassadeur. On est sur deux salles, deux ambiances.

Si vous faites enlever les chaussures à vos invités, évitez quand même de laisser trainer des trucs par terre.

Si vous faites une fête chez vous? Tout le monde se déchausse, pas d'exception! C'est horrible les fêtes en chaussettes, ça casse l'ambiance. Et puis quoi? Des mocktails?!! Comme je sais que les gens vont être soûlés d'enlever leurs chaussures, je ne fais pas fête chez moi.

«Un jour, j'ai organisé le Nouvel An chez moi. J'ai pas demandé à 40 personnes d'enlever leurs chaussures» Une collègue qui relativise.

Imaginez, quelqu'un se pointe avec ces parpaings chez vous...

Une question pour la team «chaussures à l'intérieur»

D'abord, on vous voit. Arrêtez de mentir. On sait que vous n'êtes pas tous des Japonais dans l'âme. Alors encore une fois, soyez honnête.

Pour ceux qui n'enlèvent pas leurs chaussures chez eux, à quel moment les enlevez-vous? Au moment où je me mets à table. Au moment où je regarde un film dans mon salon. Au moment où je vais me coucher. Jamais! Je laisse mes pieds faisander, ça donne un léger fumet à mon intérieur.

Et sur le lieu de travail?

On parle beaucoup des chaussures à la maison, mais qu'en est-il du bureau? Certaines personnes chez watson (on ne donnera pas de nom) ont des sortes de pantoufles de bureau, d'autres ont carrément des claquettes, d'autres encore ne se gênent pas pour se promener en chaussettes. Personne encore aujourd'hui n'a osé se mettre pieds nus.

Personne chez watson n'a encore testé cette technique pour boire du café, mais on va y penser.

Enlever ses chaussures au bureau, c'est ok ou pas ok? C'est pas ok, on n'est pas à la foire à la saucisse. C'est ok, surtout si on porte des Ugg. C'est ok, du moment qu'on porte des pantoufles ou des claquettes.

Histoire de remuer le couteau dans la plaie...

Les gens qui se déchaussent, vous prenez votre douche le matin ou le soir? Le soir, pour être propre pour aller au lit. Le matin, pour être propre pour aller travailler.

Ces deux sujets sont peut-être liés. Allons-nous trouver un lien de cause à effet entre ces deux habitudes? La science y travaille.

Les résultats du sondage sont pour bientôt! Restez connecté;)

