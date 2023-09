Les pieds de Sophia le robot, chaussée par la marque Boss. Image: instagram @boss

Ce robot flippant vole la vedette aux mannequins de la Fashion Week

Elle était pourtant l'une des stars du défilé Boss à Milan, le 22 septembre dernier. On vous la présente? Elle est un peu bizarre, mais elle n'a pas l'air méchante.

En septembre, tout le monde est à la Fashion Week. Sauf vous. Et nous. Les stars les plus hype du moment se bousculent front row au défilé Dior à Paris, quelques jours à peine après avoir écumé les shows milanais.

Pour les absents, voici le résumé du programme: des mannequins, des fringues, du champagne, encore des fringues, des stars et... un robot. Qui ouvrait le défilé Boss à Milan. Promis, juré: il y a une (bonne) explication à cela.

Un défilé futuriste

Avant d'entrer dans le vif du sujet – et de vous présenter Sophia the robot – petite mise en contexte. Nous sommes à Milan, le 22 septembre 2023 au centre Allianz Mico à l'occasion du défilé Boss. Cette année, la collection automne/hiver 23 de la marque est inspirée du futur.

Le concept du défilé? Techtopia, un laboratoire d'intelligence artificielle qui semble tout droit sorti du film Minority Report: lumière grise foncée, cages transparentes avec des humains branchés à l'intérieur. Bref, vous avez compris l'idée: bienvenue en 2050.

Qui dit délire futuriste dit automatiquement robots. Boss a donc choisi Sophia, une machine à l'apparence humaine plutôt creppy créé par la société d'intelligence artificielle hongkongaise Hanson Robotics. Elle a accueilli les invités et inauguré le show. Elle a ensuite assisté au défilé assise dans la salle.

Exit Gigi Hadid, trop humaine pour le job: Vidéo: watson

Le hic? Malgré les dires, d'un point de vue externe, Sophia n'a pas vraiment l'air «à la pointe de la technologie». Certes, elle tient debout comme tout être humain dès l'âge d'un an et demi. Big deal! Elle ne semble toutefois pas réussir à se mouvoir plus que ça. Selon la rédaction totalement objective de watson, elle aurait carrément «une tondeuse à gazon derrière le dos qui l'aide à marcher».

Jugez par vous-même: Vidéo: watson

Elle n'a d'ailleurs pas défilé aux côtés des autres mannequins. Dommage!

Sophia, qui es-tu?

Sophia le robot a été «activée» le 14 février 2016 à Hong Kong.

La voici... Sophia arpente le monde. Ici, en Afrique du Sud. Image: instagram @realsophiarobot

La voilà! Sophia the Robot lors d'un événement en Croatie toute de noire vêtue. Image: Instagram @realsophiarobot

Sur le site de l'entreprise qui l'a fondée, Hanson Robotics, elle est décrite comme «le robot le plus avancé de l'entreprise». D'accord.

«Sophia est le premier robot citoyen au monde et la première ambassadrice au sein de l'ONU pour le développement» Hanson Robotics

Elle est à la fois «un personnage de science-fiction» et «une plateforme de recherche sur l'intelligence artificielle et la robotique».

Toujours sur le site d'Hanson Robotics, Sophia «s'exprime» par elle-même et dit: «Qui sait? Avec l’évolution rapide de l'intelligence artificielle et de la robotique, mes rêves fictifs les plus fous pourraient bientôt devenir réalité.»

Image: gify

Sophia l'influenceuse

Sur Instagram, Sophia cumule 219 000 followers. Elle multiplie les voyages – Italie, Etats-Unis, Croatie ou encore Afrique du Sud – et les apparitions en tout genre lors de congrès ou de conférences.

Un aperçu de sa vie professionnelle agrémenté de photos de sa «vie privée». En février dernier par exemple, elle fêtait son anniversaire à Cannes dans un hôtel avec vue sur l'eau et petit déjeuner luxueux. Une vraie influenceuse!

Cette photo n'est pas bizarre. Image: instagram @realsophiarobot

L'une de ses dernières apparitions publiques en date était justement à la Fashion Week de Milan. Elle a même été interviewée par le média Brut, qui lui a demandé de définir l'élégance. Ce à quoi Sophia a répondu:

«Bonjour. Je suis Sophia. Un robot humanoïde créé par Hanson Robotics» «A la pointe de la technologie», vous avez dit?

Oui... Mais encore?

«Je suis ici à Milan pour parler des vêtements incroyables de Boss» Sophia aurait-elle été programmée par le service marketing de la marque? brutofficiel

Des propos pas très révolutionnaires. En même temps, aurait-on pu en demander plus à Sophia? Pas sûr.

