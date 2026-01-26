Mais... pourquoi? Image: Lego

C'est la pire collab' 2026

Après les santiags et les modèles pour chiens, Crocs récidive dans l'absurde. Cette fois, la marque s'associe à LEGO pour transformer vos pieds en briques géantes.

Plus de «Divertissement»

Le début de l'année a déjà été très intense niveau mode. La faute, probablement, à la première collection du nepo-rejeton de Will Smith et Jada Pinkett Smith, Jaden, qui nous a torché le renouveau de Louboutin sur un bas de laine.

Résultat? Des trucs tout à fait crédibles - l'équipe a bossé dur, for sure - mais également des pièces dont on se serait bien passé, comme ces godasses muppet plus poilues que Chewbacca.

Jaden Smith a horreur d'avoir froid au pied, voilà le résultat. image: instagram

Mais toutes ces bizarreries ont très vite été oubliées, quand on a vu ce que Crocs nous avait concocté. Il faut dire que la marque américaine de chaussures, fondée en 2002 par Lyndon Hanson, nous a habitués au pire comme au pire.

Rappelez-vous, on a eu droit aux Crocs santiags, aux Crocs pour les chiens, et à la collection spéciale Paris Hilton d'un jaune gruyère qui nous a fait très mal aux yeux.

Un petit goût d'enfance

Désormais, Crocs a une nouvelle lubie: jouer aux LEGO. L'enseigne a en effet imaginé un sabot rectangulaire qui reprend les lignes des célèbres briques à emboîter... mais dans un format totalement démesuré.

Lego x Crocs, la collab' qui fait mal (aux pieds).

Ces catastrophes industrielles de couleur écrevisse sont apparues au pied du chanteur estonien révélé à l’Eurovision Tommy Cash, à l'occasion de la Fashion Week.

Crocs x LEGO x Tommy Cash 👇 Tommy Cash a l'air assez à l'aise. Vidéo: instagram

Le pire? C'est que non seulement c'est moche, mais en plus, ça a l'air inconfortable et peu pratique. Les internautes ont littéralement vomi leurs réactions sur les réseaux (à part quelques originaux qui semblent vouloir les acquérir dès que possible):

«Tellement moche, comme les bottes rouges d'Astroboy 😂😂😂» instagram

«WTF» instagram

«C'est du sabots-age» commentaire instagram

«Poisson d’avril en janvier?!» instagram

«On les veut de toutes les couleurs pour les mixer 😆» instagram

«Quand on pense avoir atteint le fond, on creuse encore, prodigieux!» instagram

Crocs x LEGO Vidéo: extern / rest

«La honte, si c'est ça la mode, ben purée!»

«Ils pourront tous s'emboîter 😂 😂»

«C'est quoi cette collab' claquée»

Si vous faites partie de ceux qui s'imagineraient bien se pavaner avec ces bulldozers, sachez que vous pourrez mettre la main dessus (et le pied dedans) dès le 16 février, révèle le Huffington Post. Il vous faudra cependant débourser la somme monstrueuse (si, si, pour cela, c'est monstrueux) de 199,99 euros (environ 184 francs).

Autre bonne nouvelle: ce lancement n'est qu'un début: les deux enseignes comptent bien étoffer cette collection avec de futures déclinaisons pour petits et grands.

Si vous l'achetez, n'oubliez pas de nous envoyer vos meilleurs looks! On veut savoir avec quoi on peut porter des... Crocs LEGO.

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest