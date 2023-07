L'icône des années 2000 Paris Hilton est la nouvelle égérie d'une paire de chaussures importables signées MSCHF. montage: watson

Attention les yeux, Paris Hilton se lance dans la Crocs

Imposant, gros, jaune et promu par une icône des années 2000. Alors non, on ne cause pas d'un costume Bob L'Eponge, mais du dernier modèle de chaussures lancé par le collectif américain frappadingue MSCHF. Un conseil: enfilez des lunettes de soleil avant de poursuivre votre lecture.

Sliving!!! Après les UGG, les tongs et les stilletos, Paris Hilton devient l'égérie d'une forme de chaussures qui ne devrait pas exister. J'ai nommé: la Crocs. Grande fan de Paris devant l'éternel, l'annonce de cette collaboration entre la marque que j'exècre le plus au monde et la blonde que j'aime le plus au monde aurait dû me peiner. Mais ça, c'était avant de découvrir le modèle lancé par Crocs, en collaboration avec MSCHF.

La «Big Red Boot» qui n'est pas red

Pour rappel, MSCHF est un collectif d'art de Brooklyn qui s'est donné pour mission ultime de faire le buzz, au moyen de créations toutes plus bizzaroïdes les unes que les autres. Plus tôt cette année, nous vous parlions de la «Red Big Boot», qui a provoqué une véritable frénésie chez les gens fashion les plus pointus - et des crises d'apoplexie chez les autres.

Dans sa quête de gloire et de viralité, MSCHF a mis au point son nouveau modèle: un mix audacieux de sa «Red Big Boot» et d'une Crocs, le tout dans un jaune pour le moins... criard. Attention, votre sens du beau et du moche risque d'être un peu chamboulé.

Attention les yeux! image: mschf x crocs

Je vous avais prévenu, pour les lunettes de soleil. image: msch x crocs

Pour promouvoir cette création qui défie l'entendement et le bon goût, quelle meilleure égérie que Paris Hilton, toute emballée dans une combinaison moulante à strass SLIVING?

Assurément, personne.

Sliving (qu'on peut traduire par «Vivre sa meilleure vive») fait partie des mantras de Paris, aux côtés de l'iconique That's hot. image: instagram

Alors certes, de prime abord, ces «chaussures» (si on peut qualifier ces blocs de plastiques comme tel) peuvent être choquantes. Pendant que ma collègue résumait l'oeuvre comme des «chaussures d'un costume de poulet KFC», il m'a fallu de longues minutes d'observation silencieuse devant mon écran d'ordinateur pour ( me cramer les yeux ) assimiler la quantité d'informations. Couleur, épaisseur du plastique, trous de ventilation, ressemblance frappante avec Bob L'Eponge.

Analyse terminée, ma conclusion est que ces «Red Big Boot» (c'est le nom du modèle, allez comprendre) qui ne sont pas rouges sont finalement très cool. Et sans doute très confortables. Exception faite du délicat fumet de pieds qui doit s'en réchapper, à la fin d'une journée passée à battre le pavé new-yorkais.

Si, vous aussi, le jaune poussin chaleureux des «Red Big Boot» vous a conquis, il vous faudra un bon sens du timing. Et les moyens financiers d'être une pointure de la mode. La grosse botte sera lancée sur l'application de MSCHF le 9 août à 14 heures (local), via un tirage au sort, au prix de 450 dollars. Paris Hilton non incluse.

