Au mois d'octobre, c'est tapis rouge pour les fameuses pompes aussi aimées que détestées.

C'est «Croctober» et on va tous souffrir

Pour célébrer l'entrée dans la saison «froide» (il faut le dire vite), la marque de chaussures en plastique Crocs lance un modèle pour le moins inhabituel sur le marché, ainsi qu'un concept claqué en guise de justification.

Noooon! Elles sont de retour! On leur avait pourtant demandé de se tenir tranquille, et de cesser de muter chaque année pour nous prendre toujours plus d'espace vital.

Mais c'est peine perdue! Car le fabricant des viles mais populaires Crocs vient de nous dégotter un nouveau concept venu du fin fond de la semelle usée du marketing: «Croc-tobre»! Ou «Croctober» si vous voulez être dans le coup. L'idée de base?

«"Croctober" chez Crocs, permet aux fans de redoubler de créativité sur les réseaux sociaux... et de voir leurs idées les plus folles prendre vie» Le Figaro

Un exemple de «créativité»👇 On pensait avoir tout vu, mais... source: instagram/ à ne pas reproduire à la maison

Dans le cadre de cette action qui célèbre en fanfare l'entrée dans la saison «froide», l'entreprise lancera sur le marché, à partir du 23 octobre, des... bottes de cowboy. Oui, des Crocs santiags. Yee-haw!

Mais attention, il ne s'agit pas de bottes classes et charismatiques, à la façon d'un Jesse James, ou d'un Buffalo Bill, noooon! Nous aurons droit à des pompes «gruyérées» par les trous typiques de la marque. Noires et brillantes, les boots en caoutchouc seront en outre décorées d'une étoile de shérif, ainsi que d'un éperon sur la sangle fonctionnant comme un charm rotatif.

Le résultat: La Crocs Classic Cowboy Boot sera disponible le 23 octobre sur crocs.com source: instagram

Vous vous rappelez des santiags qu'on enfilait avec une jupe courte parce que ça faisait «fashion» et «Coachella» en 2005? Eh bien, en octobre, on pourra faire pareil, mais avec des santiags excavées. Vos Balenciaga à talons ainsi que vos Crocs Shrek vert pomme vont se sentir moins seules sur l'étagère!

La tête de votre future collection. Si pour d'obscures raisons vous les avez acquises, merci de confirmer dans les commentaires que vous ne les avez jamais portées.

Ou de nous envoyer une photo de votre «OOTD». image: crocs x balenciaga

Mais pourquoi cette chaussure ne fait pas faillite, vous demandez-vous avec raison. Eh bien, là où il y a offre, il y a demande. L'entreprise a en effet expliqué qu'elle répondait à un souhait de la communauté des fans. Oui, il y a des gens qui exigent à grands cris des collections Printemps/été, Automne/hiver de Crocs, ainsi que des accessoires griffés. Pour de vrai.

«Depuis des années, l'engouement pour une botte de cowboy inspirée de Crocs s'est construit et a déclenché un véritable mouvement de fans sur les médias sociaux» Le CEO de Crocs, en toute détente. t-online

Pas «siiiii» cher

Vous voulez certainement savoir le prix de cet objet de tous les désirs, à n'en point douter. Sachez déjà que la godasse est unisexe, et qu'il vous faudra débourser quelques 120 dollars (environ 108 francs) pour faire main-basse sur le précieux.

Les Crocs santiags sont donc nettement plus chères que les sandales classiques, qui sont déjà perchées au prix prohibitif de 50 dollars. Mais booon, l'investissement en vaut certainement le détour. Tout comme les cartes Pokémon, les Crocs santiags vaudront peut-être leur pesant d'or dans un futur (très) lointain (peut-être quand des archéologues vont redécouvrir notre civilisation). Peut-être que ça vaudra un jour aussi cher qu'une carte Dracaufeu ou Pikachu Illustrator! Et que vous pourrez vous acheter un pied-à-terre sur la Côte grâce à leur liquidation vente!

Une popularité qui ne meurt jamais

Comme le rappelle t-online, la marque profite d'une hype sans cesse renouvelée alors que de nombreuses célébrités déterrent chaque année la fameuse chaussure en plastique - et ses désinences - de leur dressing.

Un sac à trous Crocs pour bien aérer vos clés. source: instagram

Les sabots étaient déjà tendance dans les années 2000, et ces dernières années, des stars comme Ariana Grande, Post Malone, Woopie Goldberg ou Ruby Rose ont aidé le godiot à maintenir sa popularité. Le chanteur Justin Bieber a même créé à deux reprises son propre design pour la marque. On ne leur dit pas merci.

Alors, qui se réjouit déjà de CrocXmas?

(avec t-online)

