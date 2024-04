Justin et Hailey Beber en égéries du baggy. Image: watson / dr

Les pantalons de votre jeunesse sont de retour

Entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, un phénomène vestimentaire habillait la majorité des adolescents au grand dam de leurs parents: le baggy. Deux décennies plus tard, le pantalon ample marque son grand retour.

Plus de «Divertissement»

Nous sommes en l’an 2004, le monde du denim est divisé en deux catégories. Le baggy, porté par les amateurs de punk-rock et les rappeurs, ou le jeans taille-basse, que les filles portaient pour ressembler à Christina Aguilera.

Le baggy, c’était un pantalon très ample, qu’on portait très bas, laissant apparaître un bout de caleçon. Cette pratique avait même un nom: le «sagging», ou «affaissement» en anglais. Une pratique qui m’a valu quelques remarques de la part de mon père comme:

«Tu me remontes ces pantalons, t’as fait dans les culottes, ou bien?»

A ça, on rajoutait un t-shirt à manches longues sous un t-shirt à manches courtes, avec une chaîne à notre porte-monnaie pour atteindre le sommet du cool ou un gros pull à capuche si on était plutôt NTM que Blink 182. Ce pantalon large et flottant est désormais autour de toutes les tailles, et ce, peu importe la musique que vous écoutez.

L'autre style que vous allez adopter Marinade La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous

Le retour des années 2000

Comme l'histoire de la vie, la mode est un cycle perpétuel. Voilà que 20 ans plus tard, les pantalons que nous avions laissés à la cave dans un carton que nous pensions ne jamais rouvrir ont fait leur retour. Le baggy, c’est un peu comme Voldemort, il est de retour alors qu'on ne l'attendait pas.

Jennifer Lopez aperçue à New York, le 14 avril 2024.

La chanteuse Jennifer Lopez avait passablement contribué à cette tendnace au début des années 2000, et v'là-t'y pas qu’on la croise à New York, en 2024, avec ces mêmes pantalons. Pour les hommes, c’est pareil. A l’époque, c’était un look vénéré uniquement par les rappeurs et les skateurs fan de The Offspring. Aujourd’hui, on peut le voir porté par Justin Bieber, alors qu’il n'était pas plus haut que trois pommes quand le baggy était de toutes les penderies.

De la rue au podium

Désormais, fini les marques de niches n'appartenant qu'au streetwear. Tout le monde s’y est mis. On a même pu voir le baggy sur les podiums, puisque des marques de luxe comme Hermès, Gucci, Yves-Saint Laurent ou encore Jaquemus les ont rajoutés dans leurs catalogues, afin d'attirer un public plus jeune… Ou quand le luxe, encore une fois, se réapproprie les codes populaires, pour vendre les mêmes choses, mais 300 francs plus chers.

Comptez 450 balles pour ce baggy de chez Jacquemus. Image: Jaquemus

Certains designers vont même jusqu’à remettre au goût du jour les imprimés flammes et les horribles motifs tribaux. Le mauvais goût n’a décidément pas de limites.

Pour éviter les fashion faux-pas cet été: Les 5 looks claqués qu'on ne veut plus voir à Coachella

Les origines

Le baggy a été popularisé par le rap et le skate pour affirmer une attitude rebelle et non-conformiste. Pourquoi porter des pantalons qui taillent droit et qui sont bien ajustés quand on peut faire l’exact opposé? Pour la petite histoire, ce mouvement viendrait à l’origine des prisonniers américains, qui, privés de ceintures, laissaient leurs pantalons tomber sur les fesses.

Notorious B.I.G et ses indémodables Timberland Image: GQ

Dans les années 90, le hip-hop va s’approprier un dress code, le streetwear. Un style qu’on doit notamment au rap East Coast avec des artistes et des groupes new-yorkais comme le Wu Tang Clan ou encore l’illustre Notorious B.I.G, qui est l’instigateur du combo pantalons larges et chaussures Timberland. Pour les skateurs, le confort du pantalon ample et la sous-culture grunge en a également fait son doudou. C’est même un peu la dernière tribu à les avoir portés jusqu’à aujourd’hui.

Porter le baggy en 2024

Figurez-vous que cette nouvelle va faire plaisir à mon père puisque aujourd'hui, le baggy, ça se porte en taille haute. Fini le caleçon apparent, et heureusement. On peut même montrer ses chaussettes désormais, quitte à retrousser le bas de son pantalon et surtout, on s’autorise à rentrer le maillot à l’intérieur si nécessaire.

Ces photos prises à la Fashion week de Milan vous donnent un aperçu: Image: Style Du Monde

Image: StyleDuMonde

Image: Style Du Monde

Si autrefois le baggy était associé au streetwear et ne se portait quasi qu’avec un pull à capuche, aujourd’hui, vous pouvez l’associer à une veste bomber, un tricot, ou même un manteau. Pour les filles, que ce soit un crop top moulant ou le sweat «oversize», tout est possible.

Il en va de même pour les chaussures: le baggy peut autant s’associer à des baskets Nike que des Converse en tissu, ou même des bottines façon Doc Martens. La différence entre les années 2000 et 2024, c’est qu’avant, on avait tous le même look, et qu’aujourd’hui, on peut en faire ce qu’on veut. Comme quoi la mode, c’est cyclique, mais ce n'est jamais vraiment pareil.