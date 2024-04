C'est reparti pour Coachella! images: getty x montage

Les 5 looks claqués qu'on ne veut plus voir à Coachella

Le festival de Coachella a débuté ce vendredi 12 avril, près de Los Angeles en Californie. Les hippies-chic-bobo-bohèmes à franges ont donc pris leurs tentes de glamping VIP et leurs plus belles perches à selfie pour immortaliser leur petit séjour sauvage dans le désert et l'alcool. Cependant, il y a certains looks qui ont été tellement vus et revus, qu'on ne peut plus se les voir. Petite liste.

Vous connaissez Coachella? C'est un peu comme le Burning Man: ça se passe dans un endroit trop chaud (à Indio, près de Los Angeles en Californie), où des bobos blindés viennent se faire déplumer en payant un billet trop cher, en dormant sous des tentes trop chères, dans des outfits trop chers. Il se trouve que l'iconique événement a débuté ce vendredi, et s'étend sur deux week-ends, du 12 au 21 avril.

Pourtant, cette année, force est de constater que le festival n'a pas fait tressaillir de joie les nombreux influenceurs sur TikTok, normalement très friands de ce genre de fêtes où l'on se pare de son plus beau cosplay de son plus bel outfit, et où l'on peut prendre des photos H24 sans avoir l'air complètement narcissique, dans un pseudo mini-bikini.

Alors que le rassemblement était méga-populaire pendant plus d'une décennie, cette session 2024 semble passer largement sous les radars de la twittosphère.

Il faut dire que, depuis quelques années, l'événement a souffert de la réputation de son patron milliardaire, Philip Anschutz, pris dans le feu des polémiques pour avoir «longtemps financé des organisations très conservatrices», nous résume Le Monde. Le fait que celui qui est surnommé «The man who owns L.A» soit un fidèle mécène de Donald Trump, ou qu'il ait soutenu des ­campagnes en faveur de la promulgation de lois ­anti-LGBT, n'a pas aidé. C'est vrai que ces valeurs ne sont pas super alignées avec celles d'artistes invités engagés dans diverses causes, à l'image de Lady Gaga. Cette année encore, des voix se sont élevées pour boycotter Coachella.

Mais bon, si vous faites partie des inconditionnels de Coachella, et que vous n'hésitez pas à griller votre bilan carbone d'une vie pour aller voir Doja Cat ou Lana Del Rey en live dans les sables, on ne va pas vous juger! Il est certain que vous allez avoir envie de vous adapter au moule fashion de la «vallée», et de mettre votre look au diapason. Le mot d'ordre pour être stylé dans le désert? Aborer un stlye Boho-chic, avec des franges, des milliers de colliers, des paillettes dans les tresses, et des chapeaux de cow-boy. Que des trucs suuuuuuper originaux, quoi.

Mais cette année, pour une fois, il y a vraiment des accessoires qu'on aimerait voir supprimés, voire interdits dès l'entrée, parce qu'on les a beaucoup, beaucoup trop vus. Voilà les looks qu'on ne peut plus se voir en 2024 - vous avez été prévenus:

Les (sur)imprimés

Oui, Coachella est une fête, et on veut y injecter de la couleur. Mais pas trop, d'accord? Trop d'imprimé tue l'imprimé.

L'imprimé qui déprime. Getty Images North America

Coachella, ce champignon géant. Getty Images North America

Bon, on valide la joie de vivre, mais pas l'outfit. Getty Images North America

On est vite repéré, au moins. getty images

Santiags, mini-shorts et franges

On sait que Beyoncé nous fait danser sur de la country en ce moment. Mais si vous n'adoptez le look «space cow-boy» qu'une fois par année, voici plusieurs désavantages: déjà, votre tenue risque de faire «cosplay». Ensuite...c'est le look que presque tout le monde adopte, par défaut. Donc vous serez loin d'être unique.

Kendall Jenner, 2014.

Mais bon, Camila Coelho, quelle que soit sa tenue, sera toujours unique. @camilacoelho

Evitez le look «sexy cow-girl» trop «premier degré»...

@tanamongeau

A part si vous vous appelez Alessandra Ambrosio, ce qui est peu probable.

Alessandra Ambrosio peut tout se permettre.

A la place... ...faites preuve d'un peu de créativité! Un top-belt, c'est original! @madeleinecwhite

Les lunettes de soleil «statement»

Dosez sur les accessoires!

Marque ou pas marque, il faut doser. @pinterest

Fracture de la rétine immédiate. Getty Images

Le sens des proportions.

Les filets

La seule qui peut réussir à porter des trous qui bâillent, sans avoir l'air froissée, c'est évidemment Camila Coelho. Pour le reste du monde, il vaut mieux avoir la main légère avec les mailles, la dentelle ajourée et les voilettes transparentes.

...ça doit gratter...

La phobie ultime: jupe transparente, santiags, dentelle. @kendall.kiper

La déco Ikea typique. @madisonbaileybabe

Le cabas en guise de jupe, c'est pas ouf. Getty Images North America

Ireland Baldwin en 2014.

Qui a pris les rideaux de douche? Getty Images

La fausse fourrure

Il faut nous expliquer: qui veut jouer à Princesse Mononoké ou à Davy Crockett par 30 degrés?

Getty Images North America

Mais... Getty Images North America

