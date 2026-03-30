Céline Dion revient: voici comment la voir sur scène

Six ans après avoir avoir quitté la scène pour cause de maladie, lundi soir, la superstar québécoise a annoncé son grand retour en fanfare. A Paris, le Trocadéro était noir de monde pour cet événement. Voici ce qu’elle nous a concocté.

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La star québécoise à l'aura mondiale Céline Dion a officialisé lundi soir son retour sur scène avec dix concerts en septembre et octobre dans la plus grande salle d'Europe, près de Paris, après six ans loin du public.

«Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous» Sur Instagram et sur France 2, lundi soir

Elle se produira à Paris La Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre: «Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir», a ajouté la star, mettant fin à une semaine de suspense et de campagne de communication millimétrée.

L'interprète de Pour que tu m'aimes encore et My heart will go on, qui a vendu près de 260 millions d'albums en quatre décennies de carrière, a choisi un format résidence: deux concerts par semaine, les samedis et mercredis, dans une arène couverte capable d'accueillir environ 40 000 spectateurs.

Après des préventes à partir du 7 avril, la mise en vente générale des billets ouvrira le 10 avril, selon un communiqué officiel.

Céline Dion avait dû interrompre sa dernière tournée, lancée en 2019, pour cause de pandémie puis de problèmes de santé. Elle est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable.Ses derniers concerts en France datent de 2017.

La star avait toutefois créé la surprise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024: depuis la tour Eiffel, elle avait repris l'intemporel Hymne à l'amour d'Edith Piaf, dans un final en apothéose. L'excitation de ses fans était à son comble depuis le 23 mars, entre mystérieuses affiches publicitaires apparues dans la capitale, détails distillés dans la presse et message sibyllin sur ses réseaux sociaux.

Artiste multirécompensée - cinq Grammy Awards - et au destin hors du commun, Céline Dion bénéficie d'un amour sans faille du public français, qui l'a définitivement adoptée en 1995 avec le succès de l'album D'eux. Conçu avec la complicité de Jean-Jacques Goldman, l'opus demeure le disque francophone le plus vendu au monde, avec environ 10 millions d'exemplaires écoulés.

Comment acheter des billets

Pour obtenir des places, il faut s'inscrire à la prévente sur le site de la chanteuse avant le 2 avril à 19 heures. Les heureux élus pourront ensuite sélectionner un maximum de six billets pour les dates suivantes:

Samedi 12 septembre 2026 — 19H30

Mercredi 16 septembre 2026 — 19H30

Samedi 19 septembre 2026 — 19H30

Mercredi 23 septembre 2026 — 19H30

Samedi 26 septembre 2026 — 19H30

Mercredi 30 septembre 2026 — 19H30

Samedi 3 octobre 2026 — 19H30

Mercredi 7 octobre 2026 — 19H30

Samedi 10 octobre 2026 — 19H30

Mercredi 14 octobre 2026 — 19H30

(afp/fv)