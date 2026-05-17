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Cannes 2026: Comment Peter Jackson a révolutionné le cinéma

Peter Jackson, cinéaste de la démesure, est celui qui a réussi la prouesse de transposer le monde de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien au cinéma.
On doit l'adaptation épique du Seigneur des Anneaux au talent du réalisateur Peter Jackson.

Comment ce sorcier aux pieds nus a révolutionné le cinéma

De Bad Taste au Seigneur des anneaux, Peter Jackson a imposé sa vision démesurée du cinéma et révolutionné le blockbuster moderne. Le Festival de Cannes a rendu hommage cette semaine à un réalisateur devenu aussi mythique que ses propres films.
17.05.2026, 16:0017.05.2026, 16:00
David WILLIAMS, sydney (australie) / afp

Peter Jackson, cinéaste de la démesure, est celui qui a réussi la prouesse de transposer le monde de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien au cinéma, éblouissant le public comme la critique, et offrant une manne touristique à Nouvelle-Zélande.

Avec ses cheveux en bataille et son habitude de déambuler pieds nus sur les plateaux de cinéma, le réalisateur de 64 ans s’est attaqué pendant sa carrière à de sérieux défis cinématographiques, armé d’un sens aigu du détail et d’effets spéciaux spectaculaires.

CANNES, FRANCE - MAY 12: Sir Peter Jackson poses during the honorary Palme D&#039;Or photocall at the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France. (Photo ...
Peter Jackson a été auréolé d'une Palme d'honneur ce mardi, au festival de Cannes.WireImage

«Il a transformé le cinéma d’Hollywood et sa conception du spectacle à tout jamais», dit de lui le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Le plus grand festival de cinéma au monde lui a remis une Palme d’honneur mardi, lors de la cérémonie d’ouverture. «Mais Jackson n’est pas qu’un grand technicien. Il est avant tout un incroyable conteur», insiste Thierry Frémaux.

Voici le casting du prochain «Seigneur des Anneaux»

Une passion née dans l'enfance

Enfant unique, né dans la petite ville de Pukerua Bay près de la capitale néo-zélandaise Wellington, il découvre avec émerveillement à 8 ans la version de 1933 de King Kong sur le petit écran de la télévision familiale en noir et blanc. Film d’horreur «Demandez-moi aujourd’hui ce que je pense de King Kong et je vous dirai que c’est l’un des exemples les plus parfaits d’évasion cinématographique», racontait-il dans une biographie à son sujet en 2006.

WELLINGTON, NEW ZEALAND - MARCH 15: Peter Jackson, New Zealand director of The Lord of the Rings trilogy poses in the grounds of his Wingnut Films office in Wellington New Zealand with one of the pipe ...
Le réalisateur a consacré sept ans de sa vie au Seigneur des Anneaux, entre 1998 et 2005.Getty Images AsiaPac

Il réalise son premier film à 8 ans, un film de guerre tourné avec des camarades de classe dans le jardin de ses parents, grâce à une caméra Super 8. Il perce des trous dans du celluloïd pour simuler les coups de feu. Alors qu’à 18 ans il travaille comme apprenti photograveur pour le Wellington Evening Post, il achète une édition du Seigneur des anneaux pour le lire lors de ses longs trajets en train. «Je n’arrêtais pas de me dire: “Ce livre ferait vraiment un super film”», se remémore-t-il.

Le dernier «Seigneur des Anneaux»: un susucre convenu mais bien torché

Quelques années plus tard, il fait ses premiers pas dans l’industrie du cinéma. Au début de la vingtaine, Peter Jackson s’achète une caméra Bolex 16 millimètres et réalise un film d’horreur à petit budget, Bad Taste, qui rencontre un succès critique à Cannes et est vendu dans plus de 30 pays. Le cinéaste rencontre sa femme Fran Walsh lors de l’une des projections du film. Elle devient aussitôt l’une de ses plus proches collaboratrices, y compris sur la trilogie du Seigneur des anneaux. Ensemble, ils ont deux enfants.

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 08: Director Sir Peter Jackson with family Fran Walsh, Katie and Billy at The Hollywood Walk Of Fame Ceremony for Sir Peter Jackson held on December 8, 2014 in Hollywood, Cali ...
La famille Jackson, en 2014. Getty Images North America

Nombreux Oscars

La renommée internationale arrive en 1994 grâce au thriller Créatures célestes avec Kate Winslet, basé sur l’histoire vraie de deux jeunes filles qui décident d’assassiner l’une de leurs mères. En 1998, Peter Jackson parvient à obtenir le financement nécessaire à l’adaptation du Seigneur des anneaux sur grand écran. La société de production New Line Cinema accepte de confier la réalisation des trois films à Peter Jackson pour un tournage dans son pays natal.

Un choix que la Nouvelle-Zélande exploitera ensuite comme un atout touristique majeur. Le réalisateur consacre ensuite sept ans de sa vie aux aventures des hobbits, elfes et autres Nazgûl de la Terre du Milieu, mettant ses talents de conteur et ses compétences techniques au service d’une trilogie cinématographique de plus de neuf heures, couronnée de multiples Oscars.

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En 2004, après des années de négociation, il commence le tournage de sa version de King Kong, l’histoire du gorille géant capturé sur Skull Island, jusqu’à sa mort au sommet de l’Empire State Building de New York. Jackson retourne à J. R. R. Tolkien en 2012 avec trois nouveaux blockbusters adaptés du livre Bilbo le Hobbit.

Le Festival de Cannes a aussi salué sa carrière «colossale» de réalisateur de documentaires, notamment son Pour les soldats tombés, avec des images restaurées de la Première Guerre mondiale pour recréer la vie des soldats sur le front de l’Ouest, ou encore The Beatles: Get Back sur les Fab Four de Liverpool.

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