C'est dans la plus grande salle couverte d'Europe que sera donné, vers 20h00, le top départ de ce marathon musical, avec un premier show d'environ deux heures. Keystone

Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène

Après plus de six ans loin des concerts, la chanteuse québécoise doit retrouver samedi soir son public à Nanterre, près de Paris. Seize concerts sont prévus d’ici mi-octobre.

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Grand retour imminent: Céline Dion donne samedi soir le coup d'envoi d'une série de concerts près de Paris, un retour inespéré pour ses fans du monde entier et un symbole de sa résilience, après plus de six ans loin de la scène.

La diva québecoise est sortie de son palace parisien vers 13h45 sous les acclamations de centaines de fans, avant de s'installer à bord d'un convoi de véhicules et de prendre la direction de la Plenitude Arena à Nanterre (ouest de la capitale), ont constaté des journalistes de l'AFP.

C'est dans la plus grande salle couverte d'Europe que sera donné, vers 20h00, le top départ de ce marathon musical, avec un premier show d'environ deux heures.

Depuis qu'elle a quitté Las Vegas pour la France fin août, la chanteuse aux plus de 260 millions d'albums vendus a enchaîné les répétitions en vue de ces retrouvailles, sans rien dévoiler. Seul indice: «Mettez-vous de bonnes chaussures!», a-t-elle lancé.

Pendant deux semaines, elle a aussi transformé le compte à rebours jusqu'au début de sa résidence en une sorte de première partie inédite: apparitions presque quotidiennes, échanges avec des admirateurs capables de l'attendre jusqu'au milieu de la nuit... Sans oublier l'avalanche de produits dérivés, des T-shirts aux macarons.

«Phénix»

A 58 ans, la native de Charlemagne (Québec) se trouve face à un nouveau défi de taille, après avoir surmonté en 2016 le décès de René Angélil, son impresario et père de ses trois fils.

Après l'annulation de sa dernière tournée en mars 2020 en raison de la pandémie, sa volonté de remonter sur scène avait été contrariée par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable qui lui empoisonne l'existence depuis une vingtaine d'années, pour laquelle elle n'a été diagnostiquée qu'en 2022.

A la merci d'un nouvel épisode violent de paralysie, elle avait alors livré des nouvelles alarmantes de sa santé, puis s'était éclipsée pour se soigner.

La surprise fut donc totale lorsqu'elle est réapparue, deux ans plus tard, sur la tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris avec une interprétation de l'«Hymne à l'amour» d'Edith Piaf qui l'a élevée au rang d'icône.

L'annonce au printemps de cette nouvelle résidence – 16 concerts d'ici mi-octobre, 10 en mai 2027 – produite par le géant américain AEG Presents a mis ses fans en ébullition.

«On ne pensait tout simplement pas qu'elle reviendrait un jour», a confié à l'AFP Chloe Rydquist, une spectatrice londonienne rencontrée devant la salle de concerts vendredi.

«Ça va être un moment très émouvant pour elle», a prédit sa femme Katie, qui admire la «tessiture vocale» et la personnalité d'une star «extrêmement drôle». Le couple de trentenaires a donc cassé sa tirelire : deux places pour environ 1700 euros, hors trajet et hôtel.

Comme elles, des fans convergent de partout, notamment réunis au sein du plus grand fan club de la diva, les Red Heads, repérables à leurs casquettes rouges.

Mélanie, une Vendéenne de 40 ans qui n'a pas souhaité donner son nom, fait partie de cette communauté mondiale née en France. «C'est une passion. On se dit deux places... Et au final on ne se retient pas», a raconté cette femme qui assistera à six concerts.

Devant la boutique officielle, Tamatea, qui n'a pas non plus voulu donner son patronyme, vient de parcourir environ 22 000 kilomètres, depuis Tahiti, pour revoir une artiste qu'elle compare à «un phénix».

Performance scrutée

Le show de samedi, devant quelque 30 000 personnes, sera scruté de près, entre la scénographie signée Willo Perron, les tenues, les morceaux choisis avec son directeur musical Scott Price, et surtout la capacité de Céline Dion à encore pouvoir les interpréter, trois soirs par semaine.

Première artiste féminine à remplir le Stade de France en 1999, elle sait toutefois se préparer aux performances qu'exige son répertoire.

«My Heart Will Go On» («Titanic», 1997) et «I'm Alive» (2002) font partie des incontournables tubes anglophones.

Les fans francophones plébiscitent davantage «Pour que tu m'aimes encore» et «J'irai où tu iras», deux classiques issus de son album «D'eux» (1995), créé avec la complicité de Jean-Jacques Goldman, son auteur-compositeur fétiche. Deux inédits sont par ailleurs sortis en 2026, prélude à un nouvel album.

L'attente et la ferveur ont aussi entraîné leur lot de déçus: décrocher un billet s'est apparenté à un parcours du combattant, avec des tarifs pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, jugés rédhibitoires par certains.

Cet évènement suscite pourtant une vraie Célinemania: à Paris, des séances de karaoké ont attiré des milliers de personnes et, vendredi soir, la vasque olympique s'est élevée, notamment auréolée de son prénom, comme pour raviver le souvenir des Jeux. (tib/ats)