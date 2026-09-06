Céline Dion donnera le coup d’envoi de sa série de 16 concerts le 12 septembre, près de Paris, après plus de six ans loin de la scène.

«Totalement déterminée»: Céline Dion se prépare à un défi immense

A quelques jours de son grand retour sur scène, Céline Dion ne pense plus qu’à ses retrouvailles avec le public. Sa biographe raconte une star plus déterminée que jamais, malgré la maladie.

Fanny LATTACH - afp

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A l’approche de son retour sur scène le 12 septembre près de Paris, Céline Dion est guidée par sa «totale détermination» et son excitation de retrouver le public, décrit à l’AFP Elisabeth Reynaud, autrice de livres biographiques sur la diva.

Les retrouvailles se veulent ambitieuses, à la hauteur de la notoriété de la Québécoise la plus célèbre au monde: arrivée la semaine dernière à Paris sous l’acclamation d’admirateurs, Céline Dion se prépare à lancer une série de 16 concerts, après plus de six ans loin de la scène. Dix autres sont prévus en mai 2027.

Interrogée sur ce défi – trois concerts par semaine devant environ 30 000 spectateurs par soir –, la biographe Elisabeth Reynaud, qui lui a consacré des livres et l’a rencontrée à plusieurs reprises, assure que la star ne laisse rien au hasard. «Elle est dans un état de totale détermination: quand elle dit “c’est moi le boss”, attention, c’est ELLE le boss!», déclare l’écrivaine, qui vient de publier Céline Dion by Elisabeth Reynaud (Larousse).

Le nouvel ouvrage d'Elisabeth Reynaud consacrée à la superstar canadienne. image: larousse

Autour de nombreuses photos d’archives, cet ouvrage grand format retrace le parcours de la chanteuse aux quelque 260 millions d’albums vendus.

Une volonté et une discipline de fer

Pour autant, la vie de cette artiste de 58 ans «n’est pas du tout un conte de fées, parce qu’il n’y a pas de baguette magique», insiste l’autrice, rappelant le milieu modeste de sa famille installée dans la petite ville de Charlemagne, au Québec. Son parcours résulte d’une «somme fabuleuse de travail, de discipline», estime-t-elle.

«J’essaie de garder toute mon énergie pour vraiment donner le meilleur de moi-même» sur scène, a d’ailleurs confié lundi soir Céline Dion à des fans, devant le palace où elle séjourne.

Concentrée sur les répétitions, elle leur a assuré n’avoir pour l’heure pas le temps de goûter à la vie parisienne. «Si je commence à sortir et aller partout où je voudrais aller, ça ne serait pas professionnel», a-t-elle expliqué dans cet échange chaleureux relayé sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a toujours fait preuve d’une volonté de fer, soutenue notamment par «Maman Dion» – surnom de sa mère Thérèse – et René Angélil, son imprésario devenu son mari et père de ses trois enfants. Malgré cette pugnacité, des événements l’ont contrainte à reporter ses envies de live: à la pandémie de Covid se sont ajoutés les soubresauts de la maladie neurologique rare et incurable qui l’affecte depuis près de 20 ans. Celle-ci peut, à tout moment, resurgir pour provoquer raideurs musculaires et spasmes.

«En même temps, elle se soigne de façon totale, elle fait de la kinésithérapie, de l’entraînement physique», souligne Elisabeth Reynaud, louant la résilience de l’artiste capable, en 2012, de passer plusieurs semaines sans prononcer un mot pour guérir ses cordes vocales enflammées.

Les fans trépignent désormais à l’idée de l’entendre entonner ses tubes, comme Pour que tu m’aimes encore ou I’m Alive, dans l’enceinte de la Plenitude Arena, aux portes de la capitale. Car l’interprétation, «c’est vraiment le don de Céline», s’enthousiasme la biographe, elle-même émue aux larmes en écoutant Encore un soir, chanson sortie en 2016 après le décès de René Angélil.



«Le texte est très simple, mais elle y met quelque chose qui est sa magie à elle et qui nous déchire» Elisabeth Reynaud

Loin de la débutante surdouée qui remporta l’Eurovision en représentant la Suisse en 1988, Céline Dion a peu à peu construit une image de diva à la trajectoire extraordinaire, dont la carrière reste intimement liée à la France et au talent loué par ses pairs comme Adele ou Ariana Grande.

«A l’heure actuelle, Céline tourne autour de son immense succès. Mais elle a le droit, parce qu’au bout de 40 années de travail, elle est autorisée à essayer d’en tirer le maximum, que ce soit par la haute couture (elle est férue de mode, NDLR) ou par la gloire qu’elle instaure autour d’elle», observe Elisabeth Reynaud, qui a écrit sur l’itinéraire de femmes illustres.

Aux yeux de cette biographe, «Céline Dion n’a rien volé, elle a tout conquis».

Céline Dion chante avec ses fans à 10 jours du grand retour Vidéo: watson