Donald Trump devient l'artiste le plus écouté d'iTunes

Vous avez bien lu. Depuis samedi, Justice for All (2023) est le morceau numéro un de la plateforme musicale. Son succès s'explique très probablement par les artistes inattendus avec qui l'ancien président des Etats-Unis l'interprète.

Vous vous demandez quel hit du moment diffuser en soirée? Ne cherchez plus. iTunes a la réponse et elle s'intitule Justice for All (2023). D'après Variety, le titre a atteint la première place des morceaux les plus téléchargés de la plateforme musicale au cours du week-end du 11 mars.

Si la nouvelle fait tant parler c'est parce que la chanson, qui est d'ailleurs parvenue à détrôner le fameux Flowers (2023) de Miley Cyrus, est portée par... Donald Trump. Et ce n’est pas le plus étonnant.

La «chanson» en question avant d'aller plus loin, tout de même... Vidéo: watson

En featuring avec des détenus

Pour interpréter ce titre, le 45e président des Etats-Unis ne s'est pas accompagné de n'importe quel chœur. Les voix qu'on entend dans la chanson sont celles de prisonniers, plus particulièrement ceux condamnés pour avoir participé à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Dénommé «J6 Prison Choir», le groupe de détenus reprend l’hymne national américain. De son côté, Donald Trump intervient en récitant le Serment d’allégeance au drapeau des Etats-Unis. Le magazine Time, qui s'est également emparé de la nouvelle, explique que l'ancien chef d'Etat a accepté de participer à cet enregistrement par «respect» pour cette frange radicalisée de ses supporters.

Au moins 1000 personnes avaient été arrêtées pour avoir participé à l'attaque contre le Congrès américain il y a deux ans. Les émeutiers armés de drapeaux et de t-shirts à la gloire des suprématistes blancs protestaient contre le résultat de l'élection présidentielle remportée par Joe Biden.

De nombreux politiciens avaient tenu Trump pour responsable du chaos après que celui-ci avait exhorté ses militants à se «battre comme des diables». Le 14 février, le républicain a été acquitté. (mndl)

