Ariana Grande fait son grand comeback

La superstar de 30 ans sort ce vendredi un septième album, Eternal Sunshine, quatre ans après son dernier opus.

She baaaack! Les fans de Ariana Grande ont de quoi exulter; la chanteuse à l'éternelle queue de cheval confirme son comeback musical amorcé en début d'année. Cela faisait en effet plusieurs années que la star avait réduit les voilures sur son activité première. Son dernier disque en date, Positions, sorti en 2020, avait été suivi d'une pause significative. En cause, notamment, la pandémie, qui avait mis les bâtons dans les roues à une éventuelle tournée de promotion. La superstar avait également annoncé vouloir consacrer davantage de temps à sa carrière d'actrice.

En début d'année, alors que l'on n'attendait pas son retour avant 2027, la superstar a cependant créé la surprise en lâchant Yes, and?, un extrait de son futur album studio à venir.

Le morceau, dont le rythme et le visuel n'ont cependant pas fait l'unanimité auprès des critiques, a été élaboré comme un doigt d'honneur tendu à ses détracteurs, alors que la star était enlisée dans d'infinies polémiques liées à sa vie amoureuse.

Le titre a été réalisé en collaboration avec le célèbre producteur suédois Max Martin - rappelez-vous, c'est à lui qu'on doit Baby One more Time de Britney Spears.

Un titre hommage

Quant à l'album en question, le voilà désormais disponible dans nos bibliothèques digitales en ce vendredi 8 mars. Les treize titres regroupés sous le titre Eternal Sunshine «s'écoutent dans l’ordre du début à la fin», précise le site leclaireur.fnac. L'album, dont le titre rend hommage au film de Michel Gondry avec Jim Carrey et Kate Winslet, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), propose ainsi un parcours initiatique et cohérent.

Dans ce nouvel opus, c'est donc une Ariana toujours aussi intimiste qui se livre sur des sonorités plus house et R&B que de coutume, marquant un véritable renouveau de son paysage musical.

Relations amoureuses, séparations, peurs et épreuves sont contées de sa voix toujours aussi délicieusement flûtée et gracile. Welcome back, Ariana!