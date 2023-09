Ariana Grande parle de ses opérations de chirurgie esthétique dans une vidéo avec Vogue. Image: instagram

People

Ariana Grande dévoile les interventions qu'elle a subies

Dans le passé, on a souvent spéculé sur les éventuelles modifications et opérations de chirurgie qu'Ariana Grande a pu avoir sur son visage. Aujourd'hui, elle répond elle-même à ces rumeurs.

Agnes Wetzel / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Dès son adolescence, Ariana Grande a connu une percée internationale en tant qu'actrice. Quelques années plus tard, elle s'est également fait un nom en tant que musicienne et compte aujourd'hui parmi les chanteuses les plus célèbres de son époque. Aujourd'hui, ce n'est pas pour sa musique qu'elle fait parler d'elle, mais pour un autre sujet.

Sur la chaîne YouTube de Vogue, une vidéo a été publiée dans laquelle Ariana Grande se maquille. Elle y évoque les interventions esthétiques qu'elle a subies par le passé: au fil des ans, elle s'est fait injecter de nombreux produits dans les lèvres ainsi que du Botox. Mais elle a arrêté en 2018.

«Je me sentais débordée. Je voulais juste me cacher» Ariana Grande

Vidéo: youtube

Aujourd'hui, Ariana Grande voit désormais les choses différemment. «Je n'utilise plus de fillers et de Botox. J'espère que les rides dues à mes rires seront de plus en plus profondes et que je rirai de plus en plus. L'âge peut être une si belle réussite», a déclaré la jeune femme de 30 ans.

Elle n'exclut pas d'autres interventions

La chanteuse ne veut toutefois pas exclure la possibilité de subir un jour une nouvelle intervention. «Est-ce que je me ferai faire un lifting dans dix ans? Peut-être, oui!», répond-elle, appelant ses fans à faire preuve de transparence à ce sujet.

La chanteuse a été souvent acclamée par ses fans pour sa franchise. Cette fois-ci encore, les réactions positives n'ont pas tardé:

«Je n'ai jamais vu une célébrité parler de fillers à lèvres et de botox de manière aussi libre et transparente. J'adore ça.» Une fan

Une autre fan a également commenté la vidéo en disant: «Elle mérite tellement d'amour et d'estime. C'est une source d'inspiration absolue pour les jeunes».

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants 1 / 30 Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants source: jérémy pomeroy