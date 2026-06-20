On a vu «le prince de Renens» a6el embraser le Caribana

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On a vu «le prince de Renens» embraser le Caribana

Sous une chaleur écrasante, le rappeur vaudois a6el a illuminé la scène du Caribana, ce vendredi à 18h. Le «prince de Renens » a confirmé son statut de phénomène de la scène suisse, en jonglant entre tubes viraux et communion avec le public.

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C’est à 18 heures tapantes, dans une scénographie dédiée aux rues de «Renens», que a6el monte sur scène, accompagné de son groupe. Tout de suite, on comprend qu’il va enchaîner les tubes, en commençant par Soleil, son morceau devenu viral quelques mois auparavant sur TikTok.

La chaleur écrasante qui s'abat sur nous colle bien avec le thème: le jeune rappeur de Renens est un véritable rayon de soleil qui irradie la scène du lac. Très à l’aise sur scène, il nous guide dans son univers aussi chantant qu’introspectif, où il se livre sur ses troubles. Peu importe les chansons, le public le suit en récitant les paroles - parfois, de façon hasardeuse.

Le succès par-delà les frontières du jeune rappeur réjouit la foule, qui se rappelle à quel point il est agréable de voir un artiste suisse porter fièrement nos couleurs et faire référence au pays dans ses textes. Migros, gare CFF, kiosk, et Renens y sont souvent cités.

«On y va?», répète-t-il souvent, avant d’enchaîner sur ses multiples projets.

C’est avec humour qu’il clame: «on va faire les chansons TikTok!». A l'annonce de ses singles phares, les téléphones se lèvent. Le prince de Renens nous a même réservé une petite exclu': le public de Caribana se sent privilégié.

C’est une fois le public bouillant (littéralement) que le chanteur reprend Soleil, cette fois-ci en featuring avec la foule. Après un énième refrain, et une tonne d'amour distillé sur scène, l'artiste se retire, à contrecœur. Car le public en redemande…