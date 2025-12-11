Les Georges annoncent la venue d'Oklou pour l'édition 2026

Ce festival romand verrouille la seule date suisse d’Oklou

Le festival fribourgeois Les Georges frappe fort en s’offrant Oklou, unique date suisse de l’artiste, qui clôturera une édition 2026 ambitieuse et élargie.

Les Georges annoncent une première tête d'affiche de la 12e édition du festival qui se tiendra du 13 au 18 juillet 2026. Il s'agit d'Oklou, l'artiste française à la renommée internationale, notamment outre-Atlantique, dont Fribourg sera l'unique date en Suisse.

Oklou, à prononcer «O.K.-lou», jouera en clôture du festival fribourgeois, ont indiqué jeudi les organisateurs. L'auteure, compositrice et interprète développe une pop électronique singulière et intime, rappelle le communiqué.

Le festival fribourgeois s’offre Oklou, luxe rare en Suisse. Image: dr

Avec «Choke enough», la chanteuse, qui s’affirme comme l’une des révélations de 2025, a sorti en février passé un album largement salué par la critique. De son vrai nom Marylou Mayniel, née à Poitiers, elle y mêle électro et organique.

Pour sa 11e édition, Les Georges avaient attiré 21 000 spectateurs en juillet dernier. Le festival propose un modèle avec trois soirées gratuites et trois autres payantes, le tout sur l'emblématique place Georges-Python, à Fribourg.



La programmation complète de la manifestation sera dévoilée au mois de mars prochain. (jah/ats)