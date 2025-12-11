en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Les Georges annoncent la venue d'Oklou pour l'édition 2026

Ce festival romand verrouille la seule date suisse d’Oklou

Le festival fribourgeois Les Georges frappe fort en s’offrant Oklou, unique date suisse de l’artiste, qui clôturera une édition 2026 ambitieuse et élargie.
11.12.2025, 11:3611.12.2025, 11:36

Les Georges annoncent une première tête d'affiche de la 12e édition du festival qui se tiendra du 13 au 18 juillet 2026. Il s'agit d'Oklou, l'artiste française à la renommée internationale, notamment outre-Atlantique, dont Fribourg sera l'unique date en Suisse.

Oklou, à prononcer «O.K.-lou», jouera en clôture du festival fribourgeois, ont indiqué jeudi les organisateurs. L'auteure, compositrice et interprète développe une pop électronique singulière et intime, rappelle le communiqué.

Les Georges verrouillent la seule date suisse d’Oklou.
Le festival fribourgeois s’offre Oklou, luxe rare en Suisse.Image: dr

Avec «Choke enough», la chanteuse, qui s’affirme comme l’une des révélations de 2025, a sorti en février passé un album largement salué par la critique. De son vrai nom Marylou Mayniel, née à Poitiers, elle y mêle électro et organique.

Pour sa 11e édition, Les Georges avaient attiré 21 000 spectateurs en juillet dernier. Le festival propose un modèle avec trois soirées gratuites et trois autres payantes, le tout sur l'emblématique place Georges-Python, à Fribourg.

La programmation complète de la manifestation sera dévoilée au mois de mars prochain. (jah/ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Samsung a sorti un téléphone unique
Avec le Galaxy Z TriFold, la marque sud-coréenne montre ce que permettent aujourd’hui les écrans pliables. Cet appareil devrait coûter très cher mais pourrait bien remplacer les tablettes.
Samsung vient de révéler le Galaxy Z TriFold, son smartphone pliable très attendu doté non pas d’une, mais de deux charnières. Il se compose de 3 panneaux d’environ 4 millimètres chacun, qui s’ouvrent pour former une tablette.
L’article