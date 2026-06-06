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Ce jeune Suisse affole la scène hip-hop

Originaire de Renens (VD), il enchaîne les millions d’écoutes, les concerts et les projets: révélation montante de la scène romande, A6el sera aussi à l’affiche du Caribana Festival cet été.

daniela pardo

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Il se fait appeler A6el, mais son vrai prénom est Angel. Originaire de Renens, le jeune artiste suisse n’était pourtant pas destiné à une carrière musicale. Tout bascule lorsque sa psychologue cesse de le suivre. Pour extérioriser ses pensées, il commence alors à enregistrer des notes vocales sur son téléphone. Des enregistrements bruts qu’il finit par faire écouter à ses amis, convaincus du potentiel du jeune homme. Ce sont eux qui lui créent un profil SoundCloud pour diffuser ses premiers morceaux.

En 2024, A6el sort son premier EP, Ride on the road to Merivia, disponible sur Spotify. Très vite, il développe un univers mêlant textes mélancoliques et productions lumineuses. Étudiant en graphisme, il soigne aussi particulièrement l’aspect visuel de ses projets:ses pochettes et ses clips, souvent tournés dans sa région, reflètent cette sensibilité artistique.

Si plusieurs de ses morceaux connaissent déjà un joli succès sur TikTok, notamment Soleil, qui inspire sa propre trend sur la plateforme, c’est surtout Mauvaise Tête qui fait exploser sa notoriété. En seulement un mois, le titre cumule près de 4 millions d’écoutes. Dans la foulée, A6el décroche le prix de la révélation de l’année aux Tataki Awards.

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Depuis, le rappeur a sorti un nouvel EP, Pire que chez moi, et multiplie les concerts en Suisse romande comme en France. Avec une ambition claire: se faire une place sur la scène rap francophone. Bonne nouvelle pour ses fans, il sera en concert le 19 juin au Caribana Festival. Et nous, on se réjouit déjà d’y être.

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