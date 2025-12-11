larges éclaircies
Lakelive 2026: Lenny Kravitz sera de retour en Suisse cet été

Lenny Kravitz sera de retour en Suisse cet été

epa11982724 US musician Lenny Kravitz performs on stage at the Royal Arena in Copenhagen, Denmark, 22 March 2025. EPA/Torben Christensen DENMARK OUT
Lenny Kravitz sur scène à Copenhague, au Danemark, le 22 mars dernier.Keystone
C'est une nouvelle qui va ravir les fans du chanteur américain de 61 ans: Lenny Kravitz sera l’une des têtes d’affiche du festival Lakelive 2026 à Bienne. Avec l’arrivée de la superstar du rock, l’événement boucle presque sa programmation et s’annonce plus international que jamais.
11.12.2025, 21:3011.12.2025, 21:30

Le musicien américain Lenny Kravitz se produira au festival Lakelive de Bienne en été 2026. Avec cet artiste, la liste des artistes est presque complète. Pour le festival, la présence de «l'une des plus grandes stars du rock de notre époque» a longtemps été inimaginable, ont indiqué jeudi soir les organisateurs.

Sa dernière venue en Suisse remonte à 2024, au Montreux Jazz Festival.

«J'ai envie de l'épouser!» Lenny Kravitz a distribué de l'amour au Jazz

Outre Lenny Kravitz, d'autres noms internationaux se produiront au festival, dont Nicky Jam, qui sera en tête de la Latin Night du 1er août, ainsi que les artistes français Louane et Keblack.

La scène artistique suisse est «représentée de manière éminente» avec KT Gorique, Nativ, Phenomden ou Eylén Alister, auxquels s'ajoutent de nombreux artistes régionaux qui, selon les organisateurs, bénéficient d'une «grande plateforme» au festival.

Ce festival romand verrouille la seule date suisse d’Oklou

Sur les 45 concerts, 41 sont confirmés, selon les organisateurs. Trois têtes d'affiche internationales devraient encore suivre. Le festival aura lieu du 30 juillet au 8 août 2026 sur trois scènes au bord du lac de Bienne. (mbr/ats)

