Que se passe-t-il avec Justin Timberlake?

Justin Timberlake semble boucler sa tournée mondiale dans la souffrance, et inquiète ses fans. Sur scène, il peine à convaincre, alternant playbacks et mauvaise humeur. Le chanteur est-il épuisé? Devrait-il raccrocher?

Quel est le point commun entre Blackpink et Justin Timberlake? Hé bien, le groupe de Kpop et l'ex-star de NSYNC sont en tournée, et ils sont tous deux taxés de «paresseux» au niveau de la performance scénique. Les premières ont débuté leur music trip intitulé Deadline ce 5 juillet, ne dévoilant qu'un seul nouveau titre, Jump, largué sur un air de fête à la saucisse en plein live, après zéro investissement promotionnel.

Nombre de fans sont déçus de l'organisation et du rendu du Deadline Tour, estimant que les filles brillent désormais plus en solo qu'en groupe.

Jump vers la cash machine. Vidéo: YouTube/adamtheflop

Justin Timberlake, lui, est sur la pente descendante. Il a débuté son Forget Tomorrow World Tour le 29 avril 2024 à Vancouver, au Canada, et jusqu'à ce jour, enchaîne des dates supplémentaires, en festival notamment. Il doit boucler son tour ce 30 juillet, en Turquie, à Istanbul. Pour nombre de fans, c'est vraiment le moment pour lui de raccrocher.

La raison? De nombreux fidèles, déçus, regrettent amèrement avoir payé leur billet une blinde pour le voir traîner la savate. Pour eux, il est clair que Justin n'a pas donné grand-chose sur scène. Soit il chantait à moitié les paroles, soit il ne chantait pas, soit il exécutait quelques pas maladroits de danse, soit il chantait carrément faux. Quand il ne se montrait pas de mauvaise humeur, comme au festival de Lytham, dans le Lancashire, où des vidéos l'ont capturé en train de se disputer avec sa team.

La dernière déconvenue en date? Un concert en Roumanie, ce 17 juillet, au festival Electric Castle de Bontida. Les retours de concerts sont sans appel: Justin est arrivé avec 44 minutes en retard. Il a chanté le «strict minimum» ou n'a entonné que le quart de ses chansons, faisant du playback la moitié du concert. Il n'a même pas pris la peine de vraiment poser sa voix sur le titre qui l'a propulsé au firmament, Cry Me a River. Pire, détaille Le Figaro, pour se protéger de la pluie, la star s'est retranchée sous son blouson, lançant un amer:

«La pluie est-elle toujours comme ça en été? Non? Alors vous avez monté tout ça de toutes pièces pour moi? Merci»

En réaction, les fans n'ont pas mâché leurs mots:

«Imaginez payer 600 $ pour regarder la foule chanter ses chansons lors d’un concert de Justin Timberlake»

«C’était plus un karaoké qu’un concert»

«Il a juste besoin d'argent, mais il ne voulait pas être là!»

«Quand le public est-il payé pour sa performance?»

La situation est si embarrassante que se moquer des prestations de la pop star est presque devenu un trend. Une Tiktokeuse, par exemple, a reçu plus de 460 000 likes après l'avoir qualifié de «déception absolue».

Dans une «ornière»

L'Américain de 44 ans semble cependant s'être un peu repris au festival Lollapalooza, à Paris, le 20 juillet. Mais le bilan reste bien grège. Etrange, pas très motivant... et inquiétant. Justin est-il épuisé? Beaucoup estiment que le chanteur devrait se reposer.

Certains de ses fans se rappellent de concerts passés absolument fabuleux, où il avait servi un show millimétré.

«Je t’ai vu à Atlanta en novembre et tu étais incroyable. Le meilleur concert auquel j’ai assisté. Je pense que tu as juste besoin d’une pause et de te ressourcer. Tu es en tournée depuis un an.» Un internaute, cité par Gala.

Le Daily Mail, qui a lancé une enquête et a recueilli les confidences d'un proche, révèle en ce jour que l'interprète de SexyBack est tombé «dans une ornière» avec sa tournée, et qu'il a désespérément «besoin de faire quelque chose de nouveau».

Le même initié assure que Justin «veut créer de la nouvelle musique et faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait», mais se sent coincé à chanter les «mêmes vieilles chansons qu'il interprète depuis des décennies, ce qui le laisse démotivé».

Les fans, eux, ont déjà trouvé la solution pour qu'il s'investisse davantage: reformer son boysband NSYNC. Mais leurs anciens rivaux, les Backstreet Boys, les ont pris de court, puisqu'ils se produisent au sein de la Las Vegas Sphere, pour une résidence historique.

Impact sur son mariage

Une autre source citée par le Daily Mail assure que cette tournée a aussi pesé négativement sur son couple. Pour rappel, Justin est marié à l'actrice Jessica Biel, 43 ans, avec qui il a eu deux enfants, Silas, 10 ans, et Phineas, 4 ans.

«Jessica pense que Justin a vieilli depuis qu'il a commencé la tournée mondiale Forget Tomorrow en avril dernier. Elle voit à quel point cela lui a coûté cher, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement.» Une source au Daily Mail.

En gros, l'ex-star de 7 à la Maison estime que son chéri à pris un gros coup de vieux.

«Il n'est plus un jeune homme d'une vingtaine d'années capable de faire le tour du monde en enchaînant les concerts» Une source au Daily Mail.

Le couple Biel-Timberlake connaîtra-t-il la même fin funeste que celui d'Orlando Bloom et Katy Perry? Justin doit-il remballer ses vieux os et passer en mode retraite? Il semblerait en tout cas que Jessica soit épuisée, elle aussi, à force de soutenir son mari à travers de «multiples controverses médiatisées», notamment lorsqu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse l'année passée, ou, en 2019, surpris en train de tenir la main de l'actrice Alisha Wainwright lors d'une soirée à la Nouvelle-Orléans.

On pourrait se dire qu'on s'en tape un peu de ces histoires de stars fatiguées (nous aussi, on est fatigué, hein). Mais comme ce sont parfois 600 boules de tickets qui sont en jeu, on voudrait en avoir pour notre argent. (On ne saurait que trop vous recommander d'essayer de doser combien vous dépensez pour les stars).

A présent, une question cruciale est sur toutes les lèvres: Justin va-t-il conclure sa tournée mondiale en beauté, et donner l'énergie que son public mérite, ce mercredi 30 juillet à Istanbul, en Turquie? Une partie de ses fans y croit encore.