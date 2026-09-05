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Ce tube «impossible» à chanter est une «épreuve olympique»

La diva américaine Kelly Clarkson a cassé Internet grâce à sa reprise du tube Golden, tiré du film d’animation à succès KPop Demon Hunters. Une professeure de chant genevoise nous aide à comprendre pourquoi cette chanson est une petite torture pour des millions de chanteurs en herbe.

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«The Kelly Clarkson Show» a tiré sa révérence le 31 août dernier, après sept saisons d’un succès qui snobe toutes les statistiques. Diffusée l’après-midi, un créneau jugé casse-gueule par les chaînes américaines, l’émission quotidienne de la diva de la pop a réussi l’exploit de rassembler un public dense et fidèle, notamment grâce au «Kellyoké», le segment musical du show dans lequel Kelly Clarkson s’amuse à reprendre les tubes des autres.

Si les Européens ne regardent pas forcément l’émission à la télévision, ils en dégustent chaque semaine la partie karaoké, tant elle fait à chaque fois sensation.

Pour fêter dignement l’ultime épisode, la star de 44 ans a réservé une surprise hors norme à ses millions de fans: interpréter la chanson Golden, tirée de l’animation KPop Demon Hunters, le film le plus vu de tous les temps sur Netflix.

Avec ses deux milliards de streams sur Spotify, ce tube n’est pas seulement un raz-de-marée populaire et le plus demandé par le public dans l’émission de Kelly Clarkson depuis sa sortie, mais une chanson considérée comme «impossible à chanter».

Oui, carrément.

Et, forcément, Internet ne s’en est toujours pas remis.

Golden par Kelly Clarkson: Vidéo: youtube

Si la performance de celle qui a remporté la première saison d’American Idol en 2002 a autant subjugué le public, c’est d’abord parce que personne, avant Kelly Clarkson, n’avait encore osé s’emparer de Golden en public sans baisser la tonalité d’un ou de plusieurs tons.

Pour dire, même Ejae, qui a pourtant co-composé ce missile mélodique devenu l’hymne de toute une génération de jeunes filles, et qui l’interprète dans le film, ne prend jamais ce risque. Force est de constater qu’après le all-in de Kelly lundi, la version originale paraît soudain bien fade.

Pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière cette formidable performance, on a passé un coup de fil à Circé Luginbühl, professeure de chant genevoise et diplômée de la Technique Vocale Complète (CVT) qui nous rassure (un peu): «Cette chanson est très difficile, mais pas impossible à interpréter».

«Je viens justement d’essayer. Si je suis techniquement capable de faire ces notes aigües, il faudrait quelques semaines d’entraînement pour espérer être capable de la chanter parfaitement de A à Z. Sans oublier que je ne suis pas Kelly Clarkson (rires)» Circé Luginbühl, professeure de chant genevoise et diplômée de la Technique Vocale Complète (CVT)

Très vite, on comprend que si les projecteurs sont logiquement braqués sur les notes aigües, l’une des grandes difficultés de Golden c’est son véritable grand écart: «La chanson traverse deux octaves et demi, ce qui est déjà un challenge en soi, et elle démarre sur des notes relativement graves qui, si elles sont moins impressionnantes, sont tout autant difficiles à chanter à plein volume», analyse notre spécialiste.

Sans compter qu’entre les voix de poitrine et de tête (pour ne citer qu’elles), il faut être doté d’une souplesse vocale hors du commun pour passer d’un mode à l’autre avec autant de naturel.

Au bout du fil, Circé Luginbühl se montre particulièrement impressionnée par la capacité de Kelly Clarkson à maîtriser parfaitement ces transitions, mais également «à la fois sa puissance et sa douceur vocales».



«Les notes aigües sont évidemment très aigües, mais la chanson est truffée d’obstacles techniques qui font que la chanter parfaitement est digne d’une performance olympique» Circé Luginbühl

Les internautes sont non seulement impressionnés de constater que Kelly Clarkson maîtrise les quelques notes extrêmement aigües de Golden à ce volume-là à la perfection, mais la star semble littéralement les avaler d’une seule bouchée, sans broncher, en défiant les lois de la physique.

Est-elle aussi décontractée qu’elle en a l’air? «Il ne faut pas s’y méprendre, car c’est comme pour les sportifs de très haut niveau. Quand on regarde des skieurs ou des patineurs, on a parfois l’impression que c’est facile, alors qu’il n’en est évidemment rien», analyse Circé Luginbühl.

«Les grandes chanteuses à voix ont tellement d’années d’entraînement derrière elles, qu’elles n’ont plus forcément besoin d’une gestuelle extérieure pour s’aider à atteindre certaines notes. Tout se passe en dedans. Voilà pourquoi tout le monde croit que la performance de Kelly Clarkson est réalisée sans effort» Circé Luginbühl

Un élève de 13 ans a chanté la «chanson impossible»

En d’autres termes, le chant sollicite toujours les muscles, notamment du dos, des épaules et les abdos, «même si ça ne se voit pas toujours» chez les grandes divas. «Si on ne dévie pas la force physique, c’est la gorge qui va serrer et on remarque que celle de Kelly Clarkson est totalement libre et qu’elle utilise son corps à la perfection», nous éclaire Circé Luginbühl, avec qui on est d’ailleurs très bien tombé, puisqu’elle a dû s’intéresser à Golden dans le cadre de son enseignement: «J’ai accompagné un élève de 13 ans passionné par la K-pop et littéralement obsédé par ce morceau».

Cet élève s’est-il entraîné sur la tonalité originale de la chanson Golden? «Oui, pendant plusieurs semaines mais, par la suite, on a quand même décidé de la descendre d’un ton. Il faut savoir que je travaille tout le temps avec des changements de tonalité avec mes élèves, parce que j’estime que le plus important c’est qu’ils puissent chanter immédiatement et à la hauteur qui leur convient.» Circé Luginbühl

Si la performance de Kelly Clarkson a impressionné la planète entière, c’est aussi parce que nous vivons à une époque où l’auto-tune, cet outil inventé au départ pour corriger discrètement les fausses notes en studio, règne en maître. «Quand le morceau Believe de Cher a popularisé artistiquement l’auto-tune en 1998, les artistes se sont jetés dessus et on en a clairement abusé», décrypte la professeure.

Le tube Believe de Cher: Vidéo: YouTube/Cher

«A cause des outils technologiques, on est devenus de plus en plus accros à la justesse et à la perfection. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de peine à discerner si une chanson est en playback ou non et même à m’assurer que ce n’est pas de l’IA» Circé Luginbühl

Comme pour conjurer le sort, les séquences vocales sans artifice commencent à se tailler une place de choix dans l’algorithme et les voix nues ont la cote sur les réseaux sociaux. Les tours de chant quotidiens de Kelly Clarkson dans son show, avec Golden en tête de peloton, en font largement partie.

Enfin, la perfection n’étant pas grand-chose sans un brin d’émotion, la personnalité simple et «bonne copine» de la star texane sont au moins aussi responsables du succès de son «Kellyoké» que les aigus qu’elle parvient à tutoyer.