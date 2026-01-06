La star Bruno Mars compte 15 Grammy Awards à son actif. Image: instagram

Bruno Mars lâche une petite bombe

L’attente touche à sa fin pour les fans de Bruno Mars. Dix ans après son dernier opus solo, la superstar américaine aux 15 Grammy Awards vient de confirmer que son nouvel album est enfin prêt.

Dix ans après son dernier album solo en date, le chanteur Bruno Mars a annoncé avoir terminé un nouveau disque.

Le multiple lauréat des Grammy Awards (40 ans) a annoncé sobrement sur la plateforme X:

«Mon album est prêt»

Aucun détail concernant la date de sortie, le titre ou la liste des morceaux n'a été communiqué pour l'instant.

Son dernier album solo est paru en 2016. Image: instagram

Son dernier disque solo en date, 24K Magic, incluant des titres tels que That's What I Like, Finesse et Versace on the Floor, était paru fin 2016. Lors des Grammy Awards 2018, Mars avait raflé six récompenses, dont celle de l'album de l'année.

Récemment, le chanteur de R&B américain avait collaboré sur plusieurs singles. Il a sorti la ballade Die with a Smile avec Lady Gaga, ainsi que le tube APT. avec la chanteuse de K-pop Rosé. En 2021, il avait publié l'album An Evening with Silk Sonic au sein du duo Silk Sonic formé avec Anderson .Paak.

(sda/jod)