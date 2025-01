Mis qu'arrive-t-il à Bruno Mars? image: dr

Bruno Mars choque la Toile avec son dernier son

Impossible d'y échapper: «Fat Juicy & Wet», le dernier titre de Bruno Mars a pris d'assaut nos réseaux sociaux. Mais certains internautes n'en reviennent pas des paroles un peu olé olé de ce nouveau banger.

Plus de «Divertissement»

Mais où est passé le gars romantique qui nous scandait des:

«I'd catch a grenade for yaaaa» J'attraperais une grenade pour toi.

Je mettrais ma main sur une lame pour toi.

Je sauterais devant un train pour toi.

Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. vous voyez le genre, quoi.

Parce que cette version de Bruno Mars, celle-là même qui a fait un carton monstre avec APT aux côtés de la chanteuse Rosé, a visiblement quitté la pièce, et son double maléfique et super graveleux l'a remplacé. En effet, la Toile ne se remet pas de son dernier morceau, au titre largement évocateur: Fat Juicy & Wet. En français dans le texte: Gras, juteux et humide.

Clairement, avec cette douche d'adjectifs soigneusement sélectionnés, on imagine bien que Bruno (Peter Gene Hernandez de son vrai blase) ne va pas nous parler de Télétubbies ou du temps qu'il fait. Nooon, Bruno a d'autres préoccupations rhétoriques en tête. L'artiste s'est associé avec la rappeuse américaine Sexyy Red pour sortir un banger ultra-rythmé aux paroles bien poisseuses.

Sexyy Red & Bruno Mars - Fat Juicy & Wet (Official Music Video) 👇 Vidéo: youtube

A watson, on veut être très précis dans nos enquêtes de terrain, alors on a décidé de vous mettre un extrait des paroles. Par contre, on ne vous traduira pas tout. On vous laisse demander à DeepL, car il est fort possible que ChatGPT refuse de s'y tremper les pinceaux. En substance:

Fat, juicy, and wet

I don't even gang bang, pussy so good

Made me throw up a set

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet

Pretty pussy type of pussy

You ain't never gon' forget

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet) En résumé, Bruno aime les gâteaux très moelleux. Et les chats. trouvez la t raduction ici, si vraiment les mots-clés vous échappent

A bien y réfléchir, les paroles pourraient avoir été écrites par Cardi B ou The Weeknd. La partie de Sexxy Red est évidemment la plus corsée (c'est là que notre enquête s'arrête). Le plus drôle, ça reste la réaction de la Toile, qui n'en revient pas du virage langagier opéré par leur idole.

«Je n'ai pas appris l'anglais pour ça» vu sur tiktok

«C'est comme voir ton fils ado atteindre la puberté» vu sur tiktok

«C'est comme voir ton pote innocent jurer pour la première fois» vu sur tiktok

«Excusez-moi?? On ne parle plus à la lune? » vu sur tiktok

«Si c'es comme ça qu'il parle à la lune, ça me fait peur» vu sur tiktok

«Bruno Mars en pleine crise de la quarantaine» vu sur tiktok

«Il cosplay The Weeknd ou quoi?» vu sur tiktok

«Ma mère va être dévastée» vu sur tiktok

«C'est Bruno Venus» vu sur tiktok

«Il est resté à Las Vegas trop longtemps» vu sur tiktok

«Il a des dettes à rembourser ou quoi??» vu sur tiktok

«Je vais pas la rajouter à ma playlist au cas où mes enfants tomberaient dessus» vu sur tiktok

«Quand on comprend pas les paroles, ça passe, on a envie de chanter à tue-tête» vu sur tiktok

Les internautes se sont évidemment surpassés:

«Fat, Juicy and what?!?» Vidéo: watson/Extern / Rest

Vidéo: extern / rest/Extern / Rest

«Tu crois qu'il va bien?» Vidéo: watson/Extern / Rest

Certains fans ont tenu à rappeler que Bruno Mars, dans d'autres chansons, est loin d'être timoré quand il s'agit d'aborder le thème de l'intimité. Mais il faut admettre que c'est tout de même plus poétique ou second degré:

«Vous avez tous oublié les paroles de Versace on the Floor, Please me avec Cardi B, ou encore 24k Magic?» vu sur x et tiktok

Des invitées de marque

Elément qui donne encore plus de couleurs à son titre: Bruno Mars a convoqué en figuration deux stars féminines avec lesquelles il a collaboré sur ses derniers hits. Il s'agit de Lady Gaga et de Rosé, qui apparaissent à la fin de la vidéo, et qui s'enjaillent sur un fond uni. Au menu, look tailleur funky et ambiance chill et collégiale. Si la présence de Lady Gaga n'a pas vraiment étonné, celle de Rosé a fait jaser la Toile du côté des K-pop stans.

Bruno a sorti le champagne. image: dr

Ces derniers ont été amusés de voir la membre des Blackpink danser sur des paroles aussi graveleuses, alors qu'elle provient du monde assez conservateur et réglementé de la K-pop. Quoi qu'il en soit, de nombreux fans de Bruno Mars se réjouissent que l'artiste ait formé une sorte de girls squad autour de son projet musical. On se réjouit de la suite... et on prépare déjà les traducteurs automatiques!