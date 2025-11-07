Après la sortie de son film et de son album, Orelsan démarrera bientôt une nouvelle tournée. Image: AFP

«J'ai peur d'être père»: Orelsan sort un album très personnel

La star du rap français sort ce vendredi La fuite en avant, un album qui fait écho à son film Yoroï. L'artiste y évoque autant les mauvais côtés de la célébrité que l'angoisse de devenir parent.

Fanny LATTACH / afp

Après le raz-de-marée de Civilisation, le rappeur Orelsan explore des thèmes personnels dans La fuite en avant, qui sort vendredi et fait écho à son film Yoroï, entre revers de la célébrité et angoisses face à la paternité.

Figure singulière et incontournable de la musique française, Orelsan savait son retour scruté: Civilisation avait été l'album le plus vendu en 2021 et 2022, avec des titres phares comme L'odeur de l'essence.

Pourtant, l'artiste lauréat de 12 Victoires de la musique a attendu le dernier moment pour annoncer la parution de ce 5e opus, miroir de son long-métrage réalisé par David Tomaszewski, sorti le 29 octobre.

Dans un univers fantastique, Aurélien Cotentin, vrai nom de l'artiste de 43 ans, tient le rôle d'une star face à ses peurs.

Le titre Soleil Levant, avec les paroles et des images du film Yoroï 👇 Vidéo: youtube

Plusieurs des 17 titres de cet album ponctuent le film, comme Le Pacte, incipit sans concession où le rappeur normand raconte le verso de la célébrité:

«Tu l'as voulu tu l'as eu»

«Tu l'as voulu tu l'as eu, maintenant assume»

«Les photos dégueulasses à ton insu»

Les plus connaisseurs décèleront des similitudes avec des morceaux antérieurs de l'interprète de La Quête et Basique.

Ainsi, Internet est croqué dans un interlude où il débite une farandole de situations et d'images - Un chimpanzé court après un serpent - dans lesquelles tout internaute s'est déjà laissé happer, pour mieux en montrer «l'absurdité».

Lors d'une session d'écoute de l'album avec 200 fans, organisée mardi par Deezer à Paris, il a confié:

«Ça me faisait golri (rigoler, NDLR) d'écrire juste des trucs d'Internet, vraiment essayer de représenter ce qui se passe, de faire de l'anti-punchline.»

Duos et culture asiatique

En grande partie réalisé par son producteur historique Skread, l'album compte 5 duos dont un avec Yamê - qui incarne une voix intérieure démoniaque -, le rappeur SDM et Thomas Bangalter, moitié du légendaire groupe électro Daft Punk séparé depuis 2021.

A propos de ce dernier morceau (Yoroï, comme le film), avec envolées de guitare et batterie galopante, Orelsan a expliqué:

«Il est complètement inspiré de génériques de manga»

La culture asiatique n'est jamais bien loin chez le rappeur, qui s'offre aussi une collaboration avec la chanteuse japonaise Lilas, du populaire duo Yoasobi, et une autre résolument K-Pop avec le groupe féminin sud-coréen Fifty Fifty.

Orelsan ne s'épargne pas dans ses textes toujours incisifs, chacun porté par une thématique intime liée à son histoire. C'est le cas de Sama, un personnage de méchant «formé par le burn-out, les critiques». Pendant la session d'écoute de la plateforme de streaming, l'artiste a décrypté:

«C'est une espèce de caricature de leader populiste où tu dis que des trucs un peu clichés, mais en même temps qui sont jouissifs à entendre.»

La paternité décryptée

Au cœur de ses appréhensions: la responsabilité de devenir père. L'album a été conçu en même temps que son fils, désormais âgé de deux ans. Dans le morceau Dans quelques mois, il s'inquiète:

«Il arrive bientôt, j'serai jamais prêt» paroles de "dans quelques mois"

«J'fais la liste des erreurs que j'pourrais faire»

«J'ai purement et simplement peur d'être père»

Orelsan s'inscrit également à rebours des clichés sexistes dans Boss, où il pousse la caricature jusqu'à affirmer que, dans son couple, c'est sa compagne «le mâle alpha». Cet artiste perfectionniste, qui a réalisé 8 versions de ce morceau, lance en riant:

«C'est quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas s'avouer» Orelsan à l'afp

Parmi les fans présents mardi soir et interrogés par l'AFP, tous louent un rappeur «authentique» avec lequel ils ont «grandi». Maëlys Nkongue, 26 ans, venue découvrir le disque en exclusivité, résume:

«J'aime le personnage au-delà de la musique, il n'a pas changé: il reste vraiment cru s'il faut et nonchalant en même temps...choqué, mais tranquillement!»

Avec son équipe, Orelsan planche déjà sur sa prochaine tournée. Celle-ci doit démarrer dans sa ville natale de Caen en janvier, avant de s'achever par 10 concerts d'affilée à l'Accor Arena, en décembre 2026.

