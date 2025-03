Harry Styles cache un talent insoupçonné

Et ce n'est pas seulement celui de se raser le crâne pour la plus horreur de ses fans. Depuis ce week-end, le chanteur britannique de 31 ans est également marathonien - et il affiche un temps fichtrement solide.

Plus de «Société»

C'est une petite comète sur pattes, toutes en boucles brunes et moustache, qui a pris les observateurs par surprise ce dimanche, dans les rues de la capitale japonaise. Vous ne l'avez pas reconnu?

Mais qui est donc ce mystérieux moustachu? instagram

De prime abord, nous non plus. Et pourtant, c'est bien l'ex-membre des One Direction, Harry Styles, qui a pris le départ du marathon de Toyko ce week-end. L'une des sept World Majors, les marathons les plus connus du monde.

Le chanteur, qui s'est fait discret depuis la fin de sa tournée «Love on Tour» il y a presque deux ans, n'a pas dérogé à son habitude. Tout de Nike et noir vêtu, il affichait une dégaine plus sobre que la majeure partie de ses concurrents - à l'exception de sa paire de Nike pétaradante et de son serre-tête qui ressortaient du lot. Il fallait avoir des yeux de lynx pour le repérer dans la masse.

En fait, c'est surtout la belle performance d'Harry Styles qui l'a distingué des quelque 26 706 participants qui ont arpenté les rues de Tokyo. Il a avalé les 42,195 kilomètres réglementaires en moins de 3h30 (3:24:07, pour être exact), ce qui le place dans le tout petit pourcentage de la population mondiale capable de réaliser ce temps - et à la 6010e place de la course, ce dimanche.

Pour la petite histoire, au niveau mondial, le temps moyen pour parcourir un marathon est d'environ 4h13 minutes (pour les hommes). Le vainqueur de la course masculine, Tadese Takele, a quant à lui terminé avec un temps net de 2:03:23.



La foulée fluide et le sourire aux lèvres, Harry semblait tout à fait à l'aise: dans les séquences de sa course qui ont tourné sur les réseaux sociaux, le Britannique s'est même fendu d'un coucou ou d'un pouce levé aux spectateurs - c'est de loin pas donné à tout le monde.

De plus, il a fait preuve d'une régularité exemplaire: Harry a couru la première moitié du marathon en 1:42:03, avant de réaliser un temps intermédiaire presque identique de 1:42:04 pour la seconde moitié, selon Runner's World. Pour l'anecdote, il a même effectué son meilleur temps sur 5 kilomètres (23:16) entre le 30 et le 35e km. Le mur? Quel mur?

Entraînement au poil

Pour réaliser cette très solide performance, toutefois, c'est peu dire que le chanteur-coureur s'entraîne dur. Son entraîneur, Thibo David, a détaillé l'une de ses séances d'entraînement typiques au magazine spécialisé Coach. Et ce n'est pas de la gnognotte.

Un jogging lent de 10 à 30 minutes, suivi d'une course rapide d'un mile (1,6km), puis de 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats aériens en huit minutes - et ça, ce n'est que pour l'échauffement. Le reste de la séance est composé d'un assortiment de circuits, d'intervalles de sprint en colline, d'exercices de base et (enfin) d'étirements. Le tout d'une durée d'environ 2 heures.

«Collaborer avec Harry Styles a été un véritable plaisir; son engagement est sans égal», affirme encore son entraîneur, Thibo David, dans la publication.

«Il est toutefois important de noter que ce niveau d’entraînement ne convient pas à tout le monde. Harry est naturellement en forme, mais atteindre le niveau de forme physique requis pour cette séance nécessite tout de même du temps, du travail et des efforts» Thibo David, à Coach

C'est peu de le dire. En tout cas, le travail semble avoir porté ses fruits. Quel jeune homme plein de talents.