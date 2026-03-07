Une soirée d'été sur une île de l'archipel de Stockholm. Image: Shutterstock

On a trouvé un paradis sauvage à deux pas de chez nous

On l'imagine au bout du monde, il est pourtant à notre porte. Le Stockholm Archipelago Trail relie plus de 20 îles à travers un labyrinthe sauvage de 270 kilomètres. Entre forêts enchantées, saunas en bord de mer et cabanes rouges typiques, nous avons exploré ce paradis scandinave où la nature reprend ses droits. Embarquement immédiat.

Sascha Rettig / ch media

Des îles. Encore et toujours des îles, qui s'étendent à perte de vue à quelques encablures de Stockholm.

A peine le ferry en a-t-il dépassé une que la suivante se profile déjà à l'horizon. Derrière le hublot, les paysages de l'archipel défilent et se transforment, toujours différents: forêts, rochers, plages, ici et là, les jolies cabanes (d'été) rouges, typiquement suédoises, qui se détachent sur le paysage. Puis, lorsque le bateau accoste après une demi-heure et que l'on débarque à Grinda, on se rend compte qu'on n'a vu qu'une infime partie de l'archipel.

Son étendue est à couper le souffle. Ce paysage, façonné il y a plus de 12 000 ans lors de la période glaciaire, compte en tout plus de 30 000 îles. La plupart ne sont même pas accessibles en ferry, et à peine 200 d'entre elles sont habitées. Alors que certaines sont à peine plus grandes qu'un récif, d'autres s'étendent sur plusieurs kilomètres et sont des petits paradis pour les randonneurs.

Les petites îles suédoises: un paradis agréable pour le printemps ou l'été à venir. Image: Sascha Rettig

D'un univers à l'autre

Mais lesquelles choisir pour une excursion d'île en île? Le Stockholm Archipelago Trail vous aide désormais à faire votre choix. En effet, ce réseau de sentiers de randonnée ouvert il y a un peu plus d'un an relie plus de 20 îles et couvre près de 270 kilomètres entièrement balisés.

Même si les îles de l'archipel se ressemblent de loin, chacune est un petit univers à part entière, avec sa propre histoire et ses particularités. On s'en rend compte dès la première étape à Grinda, en transportant sa valise depuis le petit port à travers une forêt enchantée, et en passant devant des terrains de camping pour rejoindre son hébergement.

Jan Pfister, qui gère la maison d'hôte Wärdshus, nous attend. Il raconte:

«Autrefois, c'était la maison d'été de Henrik Santesson, le premier directeur de la Fondation Nobel»

En 1942, la ville de Stockholm a acheté l'île pour y ouvrir un camp de loisirs pour les enfants. Dans les années 1970, elle accueillait des camps d'équitation en été et des toxicomanes en cure de désintoxication en hiver. L'histoire de Jan Pfister sur l'île a commencé au milieu des années 1990 avec un petit snack-bar et de grands projets pour Grinda. «Depuis, nous avons notamment construit un port et un hôtel», explique-t-il.

Le restaurant Båtshaket sur l'île d'Ålö, au bord de l'eau. Image: Sascha Rettig

Une nature sauvage

La randonnée commence peu après. Dès la sortie du port, on pénètre dans la forêt – il suffit de suivre les balises bleu-blanc-jaune flambant neuves! Toute l'île de Grinda est une réserve naturelle. Il n'y a pas de voitures, seuls des quads et des tracteurs peuvent circuler ici.

Il est également interdit de construire des maisons privées, car l'île appartient toujours à la Fondation Archipel. «Mais vous pouvez quand même vous promener partout, faire de la randonnée et vous baigner, profiter de la nature et de l'eau», explique Jan Pfister, tandis que le petit groupe parcourt la nature sauvage de l'île, entre buissons de myrtilles, fougères, bouleaux et sapins.

Entre les arbres, le bleu de la mer scintille en cette journée ensoleillée, et l'on devine les contours des îles voisines. Parfois, un bateau à moteur surgit dans le décor, ou des ferrys ou des voiliers passent au loin. Le point culminant de l'île, pourtant peu élevé, offre le meilleur point de vue.

Après une dizaine de kilomètres, on arrive à la ferme de Grinda. Des cochons se prélassent dans la boue. Nous voici de retour à la civilisation, où la journée s'achève: d'abord au sauna, avec un plongeon rafraîchissant dans la mer, puis avec des boulettes de viande et une Grinda Lager bien fraîche sur la terrasse du Wärdshus.

Le lendemain, cap au sud de l'archipel pour la deuxième étape: Utö. L’île compte parmi les plus grandes de l’archipel et son histoire est intimement liée à l’exploitation du fer. Pendant des siècles, on a extrait le minerai de ses profondeurs, jusqu’à la fermeture des mines en 1870. Les galeries ont ensuite été inondées, jusqu’à 250 mètres sous terre. Aujourd’hui, un puits et un petit musée, situés au départ du sentier de randonnée, rappellent ce passé minier et offrent un éclairage sur une époque révolue.

Dans sa partie sud, Utö est classée zone militaire et reste inaccessible au public. Rien de tel toutefois dans la moitié nord, où le sentier de randonnée serpente le long du littoral. On peut alors s'immerger dans une nature préservée et respirer un air imprégné d'embruns et de résine. Les rencontres se font rares sur le chemin, ce qui renforce l’impression de quiétude. Ici, le paysage se mérite presque en solitaire. Seule la température de l’eau, souvent fraîche, peut tempérer les ardeurs des baigneurs.

Randonnée sur le mont Utö avec une pause sur l'un des bancs qui ont été transportés jusqu'au sentier. Image: Sascha Rettig

Un sentier de randonnée, 20 îles

Thomas Hjelm est toujours amoureux de cette île. Il y vit depuis plus de 30 ans et s'engage en faveur de l'environnement: il a lancé une initiative contre la surpêche dans la mer Baltique et créé des zones humides importantes pour l'écosystème. C'est lui qui est à l'origine du Stockholm Archipelago Trail, en collaboration avec Michael Lemmel.

Thomas Hjelm, co-initiateur du projet. Image: Sascha Rettig

Leur choix s'est porté sur plus de 20 îles de l'archipel, principalement les plus grandes, déjà prisées des randonneurs. Thomas et Michael n'ont donc pas imaginé de nouveaux sentiers, mais ont simplement retravaillé et amélioré les sentiers existants, en y ajoutant des déviations lorsque des obstacles naturels se présentaient.

«Nous avons même transporté des bancs de 44 kg le long des sentiers jusqu'aux points de vue!» Mais surtout, tout est balisé de manière uniforme. La plupart du temps, les balises bleu-blanc-jaune sont accrochées à une branche ou à un tronc. Parfois, les indications sont peintes sur des rochers. On trouve facilement son chemin, et sur Utö, la balise suivante n'est jamais loin.

Pour leur projet, les deux organisateurs ont exploré des dizaines d'îles et conclu des accords avec les propriétaires des terrains privés traversés par les sentiers.

Thomas explique:

«Nous avons pris nos bateaux pour nous rendre sur les îles et avons pris des notes sur chaque sentier»

Les itinéraires sélectionnés devaient être variés et offrir de belles vues. Et le sentier qui traverse Utö tient cette promesse, jusqu'au retour au port du village principal après environ 17 kilomètres.

Plages, forêts et douce solitude

Selon Thomas, l'archipel est une destination principalement estivale depuis environ 150 ans. Le Stockholm Archipelago Trail vise à prolonger cette courte saison. L'accessibilité par ferry est bien sûr un critère important pour le trail. Parfois, et surtout hors saison, il faut accepter de faire un détour par le continent.

Pour la dernière île du parcours, la question du ferry ne se pose même pas, du moins si l'on se trouve déjà à Utö. Alö y est en effet reliée par un pont. En le traversant, on arrive à une ferme située au centre de l'île. Tout au sud, un unique restaurant permet de s'installer confortablement au bord de l'eau en été. Et le reste ? Des forêts, des plages, et très peu de monde. Juste la nature suédoise, à respirer à pleins poumons.