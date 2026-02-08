en partie ensoleillé
On a assisté à la finale de la Star Academy et on vous raconte

Vidéo: watson

On a assisté à la finale de la Star Ac’ et on vous raconte

Un petit rêve d’enfance s’est réalisé hier pour une partie de la Team Watson: on a pu participer à un prime de la Star Ac’. Et pas n’importe lequel! Celui de la finale. On vous raconte tout ça en images!
08.02.2026, 15:1608.02.2026, 15:16
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin
Maida Dumpor

Direction Paris pour une soirée qui s’annonce loooooooongue. Notre coeur balance évidemment, puisque c’est très sérieusement que nous avons suivi cette quatorzième édition. Mais la Suissesse Léa est pour nous, on l’espère, la grande gagnante!

C’est donc au combat de deux lionnes qu’on part assister.

Revivez la finale de la Star Ac' avec Léa la Suissesse

C’est à 17h que l’on arrive sur les lieux, les portes ouvrant à 18h30. Les gens sont déjà là, surexcités et motivés pour une soirée qui s’annonce pleine de rebondissements, de stars et d’étoiles dans les yeux.

Quelques photos d'ambiance 👇

1 / 10
18h30, une première salve s’ouvre, et c’est parti pour encore… attendre. Ce n’est qu’une heure après qu’on fait notre entrée dans la salle. Nous sommes séparés en deux, une team «Ambre» ainsi qu’une team «Léa». Dans le public, ça crie de partout, l’ambiance est très chaleureuse.

Et là encore, l’attente fut longue, mais, après quelques séquences tournées au préalable, 20h50, le show commence! La tension plus que palpable ne quittera personne durant la soirée, jusqu’au dénouement. Un réel spectacle et des prestations magnifiques d’artistes plus beaux les uns que les autres.

La foule est en délire, ça crie «Ambre», ça crie «Léa» à tout va!

La gagnante de la Star Ac' a mis un «vent» à Patricia Kaas

Puis vient le moment fatidique, celui qui va annoncer la victoire, mais aussi la fin d’une aventure que l’on suit depuis des mois. C’est Ambre qui est annoncée comme la grande gagnante. Nous, on est content, au final, peu importe le résultat, la soirée fut magique et on le sait, l’avenir de Léa et Ambre, sera radieux!

Notre périple pour assister à la finale de la Star Ac', en vidéo 👇

Thèmes
