La gagnante de la Star Ac' a mis un «vent» à Patricia Kaas
Si vous avez suivi la finale de la Star Academy, vous coeur a certainement palpité. Il faut dire que jusqu'au bout, l'on se demandait de quel côté le trophée balancerait! Mais bon, il y a une star sur le plateau qui a clairement donné son coeur à l'une des candidates: Patricia Kaas.
L'interprète de Mon mec à moi avait clairement aussi une candidate à elle: Ambre, avec qui elle a (magistralement) interprété Entrer dans la lumière. La star a amplement complimenté la jeune artiste, affirmant beaucoup se reconnaître en elle.
«Tu me fais penser un peu à moi. J'ai commencé ma carrière très jeune, à peu près à 18 ans», a-t-elle notamment expliqué. «Et puis, il y a plein d'amis qui me disent: "Ambre a une voix un peu à la Kaas, un peu cassée, un peu grave". Donc je suis fière.»
Ambre, du haut de ses 18 ans, peut donc compter sur une fan d'envergure: une star qui a déjà fait vibrer toute la France et de nombreuses générations. Cependant, ces belles paroles ont été suivies par une séquence un poil «gênante». Nikos Aliagas, le présentateur, a en effet sous-entendu, de façon tarabiscotée, que la finaliste pouvait aller remercier la chanteuse pour ses très gentils mots.
Un message un peu cryptique, qui a été suivi par un flottement. Ambre est en effet restée complètement immobile. Nikos a alors repris la parole: «En fait, je t'invitais à la prendre dans tes bras! Si tu n'as pas envie...»
Ambre est soudainement sortie de sa bulle, affirmant: «Mince, ce n'était pas du tout un vent», avant de se lever pour rejoindre Patricia Kaas et la prendre, enfin, dans ses bras.
Un petit moment suspendu qui n'avait rien de volontaire, mais qui n'a pas échappé aux internautes, qui ont bien ri du malentendu.
#StarAcademy #Ambre dans sa bulle qui met un vent à Patricia Kaas MDR— 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑨𝑹𝑵𝑶𝑳𝑫 (@tweetolivier) February 7, 2026
PTDRRRRRR MAIS AMBRE QUI A PAS COMPRIS QU'IL FALLAIT PRENDRE PATRICIA KAAS DANS SES BRAS ! #StarAcademy— 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕟𝕒 𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 🌙 (@MotherOfMoogles) February 7, 2026
Kaas hahaha dis juste que ta préférée c’est ambre point #StarAcademy— ☮️ (@purplyqueeen) February 7, 2026
Sur le plateau comme en répétition, Ambre et Patricia Kaas ont révélé avoir de vraies affinités. Les fans, de leur côté, soupirent déjà en rêvant d'une collaboration.
Ambre stp le jour où tu vas faire ton album, fais un feat avec Patricia Kaas on mérite #StarAcademy pic.twitter.com/BotyWdLGzb— ℒ𝑒𝒶 🧸🫧☁️ (@tournecoeur) February 7, 2026
Donc là on a Ambre une jeune fille de 18 ans qui compte parmi ses fans la grande Patricia Kaas (monument de la chanson française) je ne sais pas si vous saisissez la dinguerie— Et ça… (@cavasesavoir2) February 7, 2026
Ambre t’es la star que tu penses être 👑
#StarAcademy pic.twitter.com/cfzCGI1agW
Ambre "depuis entrer dans la lumière"— Réact StarAc (@staracreact) February 2, 2026
Kaas "je t'ai portée chance, on m'a pas appelée, c'est moi qui ait demandé à être là"#StarAcademy #StarAcademyLeLive pic.twitter.com/FRO2La6e3x
