La gagnante de la Star Ac' a mis un «vent» à Patricia Kaas

Ce samedi, c'est Ambre qui s'est imposée en finale de la Star Academy, face à la Suissesse Léa. Pendant la soirée, une petite séquence maladroite entre la finaliste et Patricia Kaas n'a pas échappé aux internautes.

Si vous avez suivi la finale de la Star Academy, vous coeur a certainement palpité. Il faut dire que jusqu'au bout, l'on se demandait de quel côté le trophée balancerait! Mais bon, il y a une star sur le plateau qui a clairement donné son coeur à l'une des candidates: Patricia Kaas.

L'interprète de Mon mec à moi avait clairement aussi une candidate à elle: Ambre, avec qui elle a (magistralement) interprété Entrer dans la lumière. La star a amplement complimenté la jeune artiste, affirmant beaucoup se reconnaître en elle.

«Tu me fais penser un peu à moi. J'ai commencé ma carrière très jeune, à peu près à 18 ans», a-t-elle notamment expliqué. «Et puis, il y a plein d'amis qui me disent: "Ambre a une voix un peu à la Kaas, un peu cassée, un peu grave". Donc je suis fière.»

«Elle a cette force, ce côté un peu rocailleux… et puis elle danse ! [...] Sur Gaga, elle a super donné!» Patricia Kaas à propos d'Ambre

Ambre, du haut de ses 18 ans, peut donc compter sur une fan d'envergure: une star qui a déjà fait vibrer toute la France et de nombreuses générations. Cependant, ces belles paroles ont été suivies par une séquence un poil «gênante». Nikos Aliagas, le présentateur, a en effet sous-entendu, de façon tarabiscotée, que la finaliste pouvait aller remercier la chanteuse pour ses très gentils mots.

Un message un peu cryptique, qui a été suivi par un flottement. Ambre est en effet restée complètement immobile. Nikos a alors repris la parole: «En fait, je t'invitais à la prendre dans tes bras! Si tu n'as pas envie...»

Ambre est soudainement sortie de sa bulle, affirmant: «Mince, ce n'était pas du tout un vent», avant de se lever pour rejoindre Patricia Kaas et la prendre, enfin, dans ses bras.

Un petit moment suspendu qui n'avait rien de volontaire, mais qui n'a pas échappé aux internautes, qui ont bien ri du malentendu.

«Le vent accidentel qu'Ambre a mis à Patricia, elle s'est rattrapée après»

«Ambre est tellement naturelle, c'est trop drôle»

Sur le plateau comme en répétition, Ambre et Patricia Kaas ont révélé avoir de vraies affinités. Les fans, de leur côté, soupirent déjà en rêvant d'une collaboration.

