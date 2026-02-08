Léa a tout donné dans cette dernière ligne droite. Mais ça n'a pas suffi. photo: watson

Revivez la finale de la Star Ac' avec Léa la Suissesse

Entre puissance vocale et émotion à fleur de peau, la finale a opposé deux trajectoires fortes, révélant une gagnante (attention spoiler👇).

Le rêve s'est arrêté net, à quelques marches de la consécration. Malgré un parcours sans faute et une finale magistrale, Léa n'a pas réussi à s'imposer lors de l'ultime vote du public de la Star Academy.

Si la déception est immense pour ses nombreux fans helvétiques qui y ont cru jusqu'au bout, la jeune Romande quitte l'aventure la tête haute. Elle laisse derrière elle des prestations mémorables qui ont prouvé, s'il le fallait encore, que son talent dépasse largement les frontières de nos cantons.

On vous débriefe toute la soirée, pas à pas, jusqu'au dénouement explosif.

Deux divas pour une couronne

Ambre et Léa, ce sont deux profils extrêmement singuliers. Du côté d'Ambre, l'on retrouve une voix graveleuse, et une justesse à (presque) toute épreuve. La benjamine de l'académie a réussi à en mettre plein la vue à tout le monde, alors qu'elle n'avait que 18 ans quand elle a intégré le château de Dammarie-les-Lys, en octobre 2025. Elle qui a grandi entre la Martinique, Marrakech et la Guadeloupe, cultive ses points forts entre la musique, le dessin, et même la boxe.

Les deux candidates ont de précieux atouts.

Léa, face à elle, a tout de suite enfilé une casquette d'outsider. Du haut de ses 22 ans, la Suissesse originaire de Bellmund près de Bienne a dû mettre sa carrière d'assistante médicale de côté pour entrer dans l'une de plus grosses arènes du divertissement francophone.

La jeune artiste brille très vite par ses talents en danse, et réussit à faire mouche auprès du public lors de nombreuses interprétations très émotionnelles - et par son histoire touchante. Elle qui dit n'avoir jamais pris de cours avant de se lancer la tête la première dans cette aventure, nous a tous scotchés sur le célèbre air lyrique L'amour est un oiseau rebelle de Carmen. En ce début de soirée, on la voyait déjà triompher, révélant sa légendaire sensibilité à fleur de peau.

Un duel au coude-à-coude

21:13 Coup d'envoi de ce duel d'élites avec une reprise de Firework de Katy Perry. On sent que les deux candidates doivent encore se chauffer pour entrer complètement dans l'ambiance - à moins que ce soit le stress qui les submerge.

«Firework» de Katy Perry par les deux finalistes: Vidéo: instagram

21:23 Moment suspendu entre Ambre et Helena, sur Adieu mon Amour.

21:31 Au tour de Léa de prendre la lumière sur Escroc avec Marine, la grande gagnante de l'année passée.

«C'est trop bien de partager ça avec Léa» Marine

On cherche des commentaires encourageants sur X, mais on se casse les dents sur des opinions très tranchées.

On préfère se concentrer sur la reprise du Blues du businessman de Starmania par les deux finalistes, toutes deux griffées de pied en cap par des tenues Isabelle Marant. Un face-à-face dans lequel Ambre donne tout, tandis que Léa reste encore sur la retenue.

21:53 C'est l'heure des grands solos, enfin!!! Ambre lance les hostilités avec Ma gueule de Johnny Hallyday. Un morceau de choix qui demande énormément d'intensité, et moins de mélodies. Ambre s'en sort, mais crie un peu trop à notre goût dans le micro. Le tableau n'en reste pas moins impressionnant.

22:04 «Cette victoire serait un bouclier», glisse Léa, dans un caméo dédié à son périple à la Star Ac'. Une belle façon de lancer son propre solo, Adagio, de Lara Fabian. Une prestation courageuse qui peine cependant à nous convaincre sur quelques envolées très techniques.

22:11 Cap sur Bienne! Des images des fans suisses en folie apparaissent, ainsi que l'amie de Léa. «Elle a été incroyable, elle est partie de rien, on est fiers d'elle», assure-t-elle.

22:16 Le medley de la tournée me fait particulièrement plaisir. On commence avec Kpop Demon Hunters. Il est tout à fait vrai que nos finalistes visent le Top! Un bel avant-goût du Star Ac tour, qui débute dès le 27 février.

Un autoportrait qui réveille

22:34 Place à l'autoportrait de Léa. «Les mots de Mentissa sont devenus les miens», explique la Romande, avant d'entamer Et Bam, qui nous avait déjà bouleversés. On retrouve pleinement notre Léa, celle qui domine la scène comme ses doutes.

Camille Lellouche la rejoint sur scène pour interpréter N'insiste pas à ses côtés. Un moment qui nous a forcément secoués. Comme le rapporte Télé-Loisirs, dans la quotidienne de la Star Academy diffusée ce vendredi 6 février sur TF1, «Léa, en larmes, a expliqué pourquoi la chanson N'insiste pas de Camille Lellouche, qui parle de violences conjugales, était particulièrement importante pour elle».

«Je suis passée par là. Ça a été très compliqué» Léa télé-loisirs

Cette chanson a donc un air de revanche pour la Suissesse:

«Cette personne m'a beaucoup rappelé que je ne servais à rien, que je n'étais personne, que je n'avais pas le droit de rêver(...) Et là, je vais la chanter à ma finale, à la finale de la Star Ac', où j'ai eu le courage d'aller. Et ça sera ma réponse à tout ça. Voilà. Waouh! Je l'ai dit! Pétard!» Léa, propos relayés par Télé-Loisirs.

On repart sur une autre vibe avec le titre Je sais pas de Céline Dion, qui lui a permis de gagner sa place en tournée. Une interprétation parfaite qui nous a plongés en pleine nostalgie de notre enfance. Puis vient un tableau avec Victor sur Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera, avant de conclure sur Read All About It d'Emeli Sandé.

Bilan: Léa is «in da place», enfin et complètement!

22:51 Ambre nous livre son propre portrait. Vient Patricia Kaas sur Entrer dans la lumière. Puis un tableau chanté-dansé sur Bad Romance de Lady Gaga. On tremble littéralement devant Sarah et Ambre, qui entament Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Deux grandes voix, incontestablement.

Bilan: Ambre nous a fait don de l'entièreté de son grain de voix, et son côté rock tendre fait mouche.

«Après... Y a du boulot! » Patricia Kaas, honnête

23.22 La fatigue se fait sentir, pour la journaliste, mais également pour nos artistes. La marraine de cette édition Charlotte Cardin et Ambre embrasent la scène avec Tant pis pour elle, puis un extrait exclusif de The way we touch.

23:45 C'est un des derniers face-à-face. On garde la pêche sur Il y a trop de gens qui t'aiment, d'Hélène Ségara. Du mielleux, et des paupières toujours plus lourdes. Allez, girls, on veut le résultat!!

MINUIT: On plonge dans l'univers éthéré de Solann pour un dernier duo avec Léa sur Rome.

Le résultat, enfin!

Fin du suspense, après un message très particulier de Ed Sheeran, en tournée en Australie.

Celle qui a convaincu tout le monde, la grande gagnante de cette édition de la Star Academy, est:

Ambre!!!!!!!

Marine remet donc le trophée à... Ambre! Léa aura fait un magnifique parcours, mais s'est inclinée aux portes de la victoire. Comme le révèle TF1, la benjamine de l'aventure a récolté... 59% des votes! Elle repart avec la belle somme de 100 000 euros et un contrat chez Sony Music pour réaliser son premier album.

Nos félicitations à Léa, qui nous a tous fait vibrer. On sait qu'une star est née, trophée de la Star Ac'...ou non!

watson a assisté à la finale de la Star Academy: nos images 1 / 10 On était à la finale de la Star Ac'